1. Supreme Court on ED: আর্থিক তছরুপে গ্রেফতার করতে পারে ইডি, অধিকার বহাল সুপ্রিম কোর্টে

আর্থিক তছরুপ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় ইডি (Enforcement Directorate)-র তদন্ত, গ্রেফতার এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার বলবৎ রাখল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷ 'আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইন' (Money Laundering Act) বা পিএমএলএ (PMLA)-এর আওতায় আগেই এই ক্ষমতা পেয়েছিল ইডি (ED) ৷ যা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা রুজু করা হয় ৷ বুধবার সেই আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷

2. Sonia Gandhi at ED Office: জেরার তৃতীয় দিন ! প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে ইডি দফতরে সোনিয়া

ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় তদন্তের জন্য বারে বারে সোনিয়াকে ডেকে পাঠাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি ৷ 21 জুলাইয়ের পর 26 জুলাই আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি ৷ আজও এলেন ৷ নেত্রীকে হেনস্থা করা হচ্ছে এই দাবি করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা (Sonia Gandhi at ED Office) ৷

3. ED Raids in Recruitment Scam: শহরজুড়ে অর্পিতার বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান ইডির

শহরজুড়ে অর্পিতার বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান ইডির (ED raids Arpita Mukherjees different addresses) ৷

4. New Dress For Arpita: এক পোশাকে তিন দিন! অর্পিতার জন্য এল নতুন সালোয়ার পৌঁছল সিজিও কমপ্লেক্সে

গত শনিবার গ্রেফতারির পর থেকে প্রায় তিন দিন একই জামা-কাপড় পরেছিলেন অর্পিতা । এবার তাঁর জন্য এলো নতুন পোশাক সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ( New dress and some other essentials are being given to Arpita)।

5. Titagarh Wagon Factory Inauguration: তৈরি হবে পুনে মেট্রোর কোচ, উত্তর পাড়ায় আজ টিটাগড় ওয়াগান ফ্যাক্টরির উদ্বোধনে মমতা

তৈরি হবে পুনে মেট্রোর কোচ (Pune Metro)৷ উত্তর পাড়ায় আজ টিটাগড় ওয়াগান ফ্যাক্টরির (Titagarh Wagon Factory Inauguration) উদ্বোধন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷

7. Karnataka BJP Youth Death: বিজেপির যুব মোর্চা কর্মী খুনে উত্তাল কর্নাটক, পুত্তুরে জারি 144 ধারা

কর্নাটকের উপকূলীয় জেলায় মঙ্গলবার রাতে অজানা দুষ্কৃতীদের হামলায় মারাত্মক জখম হন কর্নাটকের বিজেপি কর্মী ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি ৷ এই ঘটনায় হিন্দু সংগঠনগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে (Karnataka BJP Youth Death) ৷

8. 2 BSF Jawans Die in Congo Protest: উত্তাল কঙ্গোয় বিক্ষোভে নিহত 2 বিএসএফ জওয়ান, শোকবার্তা বিদেশমন্ত্রীর

দুই জওয়ান ভারত থেকে কঙ্গোয় গিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের হয়ে শান্তি ফেরাতে ৷ মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় গোমা শহরের বাসিন্দারা ৷ তাতেই প্রাণ খোয়ালেন দুই বিএসএফ জওয়ান (2 BSF Jawans Die in Congo Protest) ৷

9. Cristiano Ronaldo: ইউনাইটেডে ভবিষ্যৎ স্থির করতে উদ্যোগী ক্রিশ্চিয়ানো, ফিরলেন ক্যারিংটন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে

রোনাল্ডো এবং ম্যান ইউ-য়ের মধ্যে ব্যবধান কি ঘুচছে ? দলবদলের ইচ্ছেপ্রকাশ করেও এরিক টেন হ্যাগের সঙ্গে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার ক্যারিংটনে পৌঁছেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা (Cristiano Ronaldo arrives Carrington to meet Erik ten Hag)। সঙ্গী ছিলেন তাঁর এজেন্ট ।

10. Landslide in Dalep-Kataray Highway: সিকিমে ভয়াবহ ধস, ডালেপ-কাতারে জাতীয় সড়কে বন্ধ যানচলাচল

নতুন তৈরি হওয়া 717 বি ডালেপ কাতারে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ ধস ৷ পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সংযোগকারী এই জাতীয় সড়কটি নাথুলায় ভারত ও চিন সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে ৷ ধস নেমেছে কালিম্পঙের পেডং ও সিকিমের রেহনকের মাঝে কাতারে এলাকায় (Landslide in Dalep Kataray Highway in Sikkim) ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়কে ধস নামার পিছনে নির্মাণকারী সংস্থার ব্যর্থতা দায়ী ৷ এই সড়কটির নাম ডালেপ-কাতারে হাইওয়ে ৷