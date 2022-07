1. Mamata in GTA Oath taking: ধান্দাবাজদের পাহাড়ে অশান্তি করতে দেবেন না, পাহাড়বাসীকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

ধান্দাবাজদের কথা শুনে পাহাড়ে অশান্তি করতে দেবেন না (Mamata Banerjee in Darjeeling)। জিটিএ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাহাড়বাসীকে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata in GTA Oath taking)।

2. TET Case: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলা গ্রহণযোগ্য, রাজ্যের আর্জি খারিজ হাইকোর্টে

2014 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (TET Case) সংক্রান্ত মামলা গ্রহণযোগ্য বলে নির্দেশ দিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (Calcutta High Court dismisses West Bengal appeal)৷

3. Sri Lanka Crisis: কলম্বো বিমানবন্দরে টানটান নাটক! অভিবাসন আধিকারিকদের তৎপতায় দেশ ছাড়তে ব্যর্থ প্রাক্তন মন্ত্রী

সোমবার শেষ রাতে কলম্বোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি টার্মিনালের বাইরে আসতেই বাসিল রাজাপক্ষকে চিনে ফেলেন অভিবাসন দফতরের আধিকারিকরা (Basil Rajapaksa attempts to flee from Colombo airport) ৷ সূত্রের খবর, এই প্রাক্তন মন্ত্রী দুবাই পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ কিন্তু শেষ রক্ষা হল না ৷

4. CPIM Slams Modi: অশোক স্তম্ভের উদ্বোধনে কেন পুজো করলেন প্রধানমন্ত্রী, প্রশ্ন সিপিএমের

নির্মীয়মাণ নতুন সংসদ ভবনের মাথায় সোমবার উদ্বোধন হয়েছে অশোক স্তম্ভের (National Emblem Inauguration at New Parliament) ৷ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সেখানে পুজো করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ কেন পুজো করলেন, মঙ্গলবার এই প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম (CPIM asks why PM Modi Participate in Puja at National Emblem Inauguration Programme) ৷

5. Suvendu Adhikari convoy accident: মেদিনীপুরের পর কলকাতা, ফের দুর্ঘটনার কবলে শুভেন্দুর কনভয়

পূর্ব মেদিনীপুরের পর এ বার কলকাতায় ফের দুর্ঘটনার কবলে পড়ল শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় (Suvendu Adhikari convoy accident)৷ তাঁর কনভয়ে থাকা একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে একটি লরি (Car of Suvendu Adhikari`s convoy hit by speeding truck)৷

6. Pankaj Tripathi: সাময়িক বিরতি! দেহাতি স্টাইলে ছুটি কাটাতে গ্রামের বাড়িতে পঙ্কজ

পঙ্কজ ত্রিপাঠী একথা বারবার জানিয়েছেন তিনি মাটির কাছাকাছি থাকতেই ভালবাসেন ৷ তাঁর গ্রাম গোপালগঞ্জ, নদী এবং গাছপালার প্রতি নাড়ির টান তাঁর সবসময় ৷

7. Bhaswar Tributes To Rabindranath: রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঊর্দু অনুবাদ করে বাইশে শ্রাবণে শ্রদ্ধার্ঘ্য ভাস্বরের

এবার ঊর্দু ভাষায় ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করে ফেললেন রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আমার পরাণ যাহা চায়' (Bhaswar Chatterjee Translates Rabindra Sangeet)। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই গানের খসড়া পোস্ট করে অভিনেতা জানিয়েছেন এবার বাইশে শ্রাবণে এটাই হবে তাঁর উপহার ৷

8. Ankita Chakraborty: পাঁচ বছর পর ছোটপর্দায় ফিরে কী বলছেন অঙ্কিতা?

পাক্কা পাঁচটি বছর পর টেলিভিশনে ফিরলেন অভিনেত্রী অঙ্কিতা চক্রবর্তী । অঙ্কিতা অভিনীত শেষ ধারাবাহিক 'ইষ্টি কুটুম'। এবার 'ইন্দ্রাণী' ধারাবাহিকের হাত ধরে কামব্যাক হতে চলেছে অঙ্কিতার (Ankita Chakraborty New Serial)৷

9. CWG 2022: নেতৃত্বে হরমনপ্রীতই, কমনওয়েলথে গেমসের স্কোয়াডে 'স্ট্যান্ডবাই' বাংলার রিচা

জাতীয় কুড়ি-বিশের দলের অধিনায়িকা হরমনপ্রীতই যে মেগা ইভেন্টে দলকে নেতৃত্ব দেবেন, সেটা মোটামুটি পরিষ্কারই ছিল । সোমবার দল ঘোষণায় সিলমোহর পড়ল তাতে (Harmanpreet Kaur to lead Indian Cricket Team at CWG 2022)। সহ-অধিনায়িকা স্মৃতি মন্ধনা ।

10. West Bengal Weather Update: বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, রাজ্যে নেই বৃষ্টির পূর্বাভাস

রাজ্যজুড়ে আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ৷ বাতাসে 92 শতাংশ আর্দ্রতা অস্বস্তি বাড়াবে ৷ বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা ছাড়া এই মুহূর্তে কিছু করণীয় নেই(West Bengal Weather Update)৷