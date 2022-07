1. Sealdah Metro Inauguration: শিয়ালদা মেট্রো উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পত্রে নাম নেই মুখ্যমন্ত্রীর, যাচ্ছেন না তৃণমূল নেতারা

নামকেওয়াস্তে আমন্ত্রণ ! শিয়ালদা মেট্রো উদ্বোধনের আমন্ত্রণ (Sealdah Metro Inauguration) পত্রে নাম নেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলাকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের (TMC leaders to skip Sealdah Metro inauguration)৷ আর সে কারণে কার্যত এই অনুষ্ঠান বয়কটই করছে তৃণমূল ।

2. AIADMK tussle: এআইএডিএমকে-র নতুন নেতা পালানিস্বামী, বহিষ্কৃত ওপিএস ! সংঘর্ষে 2 গোষ্ঠী

এআইএডিএমকে (AIADMK)-এর নতুন একক নেতা হলেন এডাপ্পাডি কে পালানিস্বামী (Edappadi K Palaniswami) বা ইপিএস (EPS) ৷ অন্যদিকে, দল থেকে বহিষ্কার করা হল ও পনীরসেলভম (Ottakarathevar Panneerselvam) বা ওপিএস-কে (OPS) ৷

3. Kolkata Metro: মেট্রোয় ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা মহিলার ! ব্যাহত পরিষেবা

কলকাতা মেট্রোয় ঝাঁপ দিয়ে ফের আত্মহত্যার চেষ্টা করা হল (Kolkata Metro) ৷ এ দিন বেলা 12.35 নাগাদ গিরীশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের ডাউন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন এক মহিলা (Woman jumps in front of Metro at Girish park)।

4. Sri Lanka Crisis: গোতাবায়ার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, জানাল প্রধানমন্ত্রীর দফতর

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট (Sri Lanka President) পদ থেকে গোতাবায়া রাজাপক্ষ (Gotabaya Rajapaksa) পদত্য়াগ করছেনই ৷ বিবৃতি প্রকাশ করে একথা জানাল প্রধানমন্ত্রীর দফতর (Prime Minister's Office) ৷

5. Vijay Mallya: বিজয় মালিয়ার 4 মাসের হাজতবাস, 2000 টাকা জরিমানা; সাজা সুপ্রিম কোর্টের

আদালত অবমাননার অভিযোগে চার মাসের হাজতবাস হল বিজয় মালিয়ার (Vijay Mallya)৷ তাঁকে 2000 টাকা জরিমানাও করেছে সুপ্রিম কোর্ট (Vijay Mallya sentenced to four months prison)৷

6. Sealdah Metro: উদ্বোধনের আগে এক ঝলকে শিয়ালদা-সহ কলকাতা মেট্রোর খুঁটিনাটি

আজ উদ্বোধন হবে শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের(Sealdah Metro)৷ উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়, কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ আরও অনেকে ৷ তবে কলকাতা মেট্রোর পথচলা কেমন ছিল ? শিয়ালদা মেট্রোতেই বা কী কী বিশেষত্ব থাকছে ? পরিষেবা চালু হলে কতজন সুবিধা পাবে ?

7. UP Auto Ride: অটোয় সওয়ার 27 জন, থামতেই চোখ কপালে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের!

একাধিক হিন্দি সিনেমায় দেখা গিয়েছে, ছোট্ট একটি গাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছেন একের পর এক লোক ৷

8. HC on Fire Operator Recruitment: 15 দিনের জন্য বাড়ল ফায়ার অপারেটর পদে নিয়োগ সংক্রান্ত স্থগিতাদেশ

ফায়ার অপারেটর পদে নিয়োগ সংক্রান্ত স্থগিতাদেশ আরও 15 দিনের জন্য বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট(Calcutta High Court) ৷ এই মামলায় গত 4 জুলাই হাইকোর্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল 12 জুলাই পর্যন্ত ।

9. Supreme Court: পদ খারিজে 16 শিবসেনার বিধায়কের বিরুদ্ধে শুনানি বন্ধের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, ধাক্কা উদ্ধব শিবিরের

16 জন বিদ্রোহী বিধায়কের পদ খারিজের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উদ্ধব ঠাকরে (Uddhav Thackeray) ৷ প্রথম দফার শুনানিতে এই নিয়ে 11 জুলাই পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত (Supreme Court) ৷

10. Goa Politics: বিজেপিতে যোগ দিলেই 40 কোটি ! গোয়ায় কংগ্রেসের ভাঙনে তৎপর সোনিয়া

বিজেপিতে যোগ দিলেই মিলবে 40 কোটি টাকা (Rs 40 crore to join BJP)! গোয়ায় (Goa Politics) কংগ্রেস বিধায়কদের এমনই প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল (Goa Congress)৷ এ দিকে রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় মুকুল ওয়াসনিককে গোয়ায় পাঠালেন সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi sends Mukul Wasnik)৷