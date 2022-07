1. Nairobi Fly: শরীরে বসা পোকা থেকে চামড়া পুড়ল ইউটিউবারের, অশোকনগরে কি নাইরোবি ফ্লাইয়ের হানা !

উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরের নীহার বাগচী ৷ তিনি নাইরোবি ফ্লাইয়ে (Nairobi Fly) আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ৷

2. TMC Leaders Murder at Canning : ক্যানিংয়ে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার 1

পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছিল 3 তৃণমূল কর্মীকে ৷ তদন্তে নেমে প্রথম একজনকে গ্রেফতার করল ক্যানিং পুলিশ (TMC Leaders Murder at Canning) ৷

3. Amarnath Cloud Burst: অমরনাথে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত বেড়ে 16, উদ্ধারে বায়ুসেনা

শুক্রবার বিকেলে আচমকা মেঘ ভেঙে বৃষ্টি ৷ তার জেরে অমরনাথে পবিত্র গুহার কাছে জলের স্রোতে অনেকে ভেসে যান, নিখোঁজ হন ৷ তড়িঘড়ি উদ্ধারকার্য শুরু হয় ৷ এখনও পর্যন্ত 16 জন মারা গিয়েছেন (Amarnath Cloud Burst) ৷

4. Musk Terminates Twitter Deal: তথ্য গোপন করেছে সংস্থা, টুইটার কিনছেন না মাস্ক !

টুইটার কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন টেলসা টিমের প্রধান ৷ 44 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইক্রোব্লগিং সাইট কেনার চুক্তি বাতিল করেছেন ইলন মাস্ক ৷ শর্ত অনুযায়ী তাঁকে ঠিকঠাক তথ্য পাঠায়নি সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাটি, অভিযোগ মাস্কের (Elon Terminates Twitter) ৷

5. Rudranil Ghosh: বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান, কথাটায় কষ্ট হয়: রুদ্রনীল ঘোষ

জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'আকাশ অংশত মেঘলা' ছবিতে বন্ধ কারখানার অসহায় শ্রমিক রসময়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুদ্রনীল ঘোষ । গল্পে উঠে এসেছে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের দুর্দশার গল্প ।

6. FIR Against Mahua in Medinipur: মহুয়ার বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের দশটি থানায় 22 এফআইআর দায়ের বিজেপির

মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুর তথা জঙ্গলমহলের 10টি থানার 22টি এফআইআর দায়ের করল জেলা বিজেপির নেতাকর্মীরা (Twenty Two FIR Against Mahua Moitra in Jangal Mahal Paschim Medinipur) ৷ কালী বিতর্কে মহুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷

7. Shubho Bijoya Teaser Poster: কৌশিক-চূর্ণীর সঙ্গে পর্দায় বনি-কৌশানি, পুজোর আবহেই আসছে 'শুভ বিজয়া'

পুজোর আবহকে মাথায় রেখে তৈরি হতে চলেছে রোহন সেন পরিচালিত ছবি 'শুভ বিজয়া' (Rohan Sen New Film Shubho Bijoya)। ছবিতে মূল চরিত্রে দেখা যাবে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, বনি সেনগুপ্ত এবং কৌশানি মুখোপাধ্যায়কে ৷ সম্প্রতি সামনে এল ছবির টিজার পোস্টার ৷

8. Corona Update in India : সামান্য বেড়ে করোনা সংক্রমণ 19 হাজারের দোরগোড়ায়, ঊর্ধ্বমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের রিপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যা 19 হাজারের কাছাকাছি ছিল ৷ আজকের রিপোর্টেও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ যদিও মৃত্যুর সংখ্যা তেমন একটা উল্লেখযোগ্য নয় (Corona Update in India) ৷

9. Shinzo Abe Security Breach: হ্যান্ডশেকিং দূরত্ব থেকে দু'বার গুলি! শিনজোর নিরাপত্তা বলয়ে তেতসুয়ার প্রবেশ নিয়ে চর্চা চলছেই

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলের নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছেন ৷ আর সেসময়ই তাঁর খুব কাছে এগিয়ে এসে ঠান্ডা মাথায় গুলি করেছে তেতসুয়া ইয়ামাগামি ৷ অথচ গুলির শব্দ বলে মনেই হয়নি ! শুধু ঘাড়ে গুলি লেগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন শিনজো আবে ৷ আর জাগেননি ! বিশ্বের অন্য়তম নিরাপদ দেশে এই ঘটনা কী ভাবে (Shinzo Abe Security Breach) ?

10. Vikram is Fit: হৃদরোগে আক্রান্ত হননি বিক্রম, ভুয়ো খবরে মর্মাহত অভিনেতা-পুত্র

কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের শিকার হননি দক্ষিণী সুপারস্টার বিক্রম চিয়ান (Vikram Did Not Have a Cardiac Arrest)৷ জল্পনা উড়িয়ে জানালেন পুত্র ধ্রুব ৷ ভুল খবরে তাঁরা মর্মাহত বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷