1. HS Result 2022 : ভাল কিছু করার অনুপ্রেরণা মা-বাবা, জানালেন উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম অদিশা

উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দিনহাটা সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলের অদিশা দেবশর্মা (Adisha Debsharma from Cooch behar Ranks 1st in HS 2022) ৷ তিনি 498 নম্বর পেয়ে এককভাবে এ বারের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হয়েছেন ৷

2. HS Result 2022 : অভাবের সংসারে জল খাইয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পঞ্চম ছেলেকে বরণ মায়ের

অভাবকে সঙ্গী করে উচ্চমাধ্যমিকে পঞ্চম বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তনের ছাত্র সোমনাথ পাল (Somnath Pal Ranks 5th in WB HS 2022 from Bankura) ৷

3. HS Result 2022 : মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থানের পর উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান পেল মানকুণ্ডুর সোহম

মাধ্যমিকে ষষ্ঠ হওয়ার পর উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন মানকুণ্ডুর সোহম দাস (Soham Das Ranks 3rd in HS 2022)। উচ্চমাধ্যমিকে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 496 । সে হুগলি কলেজিয়েটের ছাত্র ।

4. HS Result 2022: ডব্লিউবিসিএস অফিসার হতে চান উচ্চমাধ্যমিকে যুগ্ম-সপ্তম নীলাঞ্জনা

প্রশাসনিক দফতরে সৎ আধিকারিকের প্রয়োজন রয়েছে ৷ তাই ভবিষ্যতে ডব্লিউবিসিএস অফিসার হতে চান রাজ্যে যৌথভাবে সপ্তম স্থানাধিকারী নীলাঞ্জনা সিনহা (HS Result 2022 Nilanjana Sinha Jointly Seventh in HS Wants Become A WBCS Officers) ৷

5. UEFA Nations League : রোনাল্ডো গোল পেলেন না, তবু নেশনস লিগে জয় অব্যাহত পর্তুগালের

উয়েফা নেশনস লিগে চেক রিপাবলিককে হারিয়ে গ্রুপ পর্যায়ে এক নম্বর জায়গা ধরে রাখল পর্তুগাল ৷ 2-0 গোলে জয় রোনাল্ডদের ৷ পর্তুগালের হয়ে দু’টি গোল করেন জোয়াও ক্যান্সেলো এবং গঞ্জালো গুডেস (Portugal Secured 2-0 Win Over Czech Republic in UEFA Nations League Clash) ৷

6. HS Result 2022 : উচ্চমাধ্যমিকে সপ্তম ডায়মন্ড হারবারের চন্দ্রিমা, লক্ষ্য সিভিল সার্ভিস

উচ্চ মাধ্যমিকে সপ্তম স্থান অধিকার করেছেন দক্ষিণ 24 পরগনা ডায়মন্ড হারবারের নাইয়া পাড়ার বাসিন্দা চন্দ্রিমা মণ্ডল। ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী তিনি । উচ্চমাধ্যমিকে (HS Examination 2022) তাঁর প্রাপ্য নম্বর 492 ৷

7. West Bengal HS Result 2022: উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার 88.44%, শীর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর

উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল (West Bengal HS Result 2022) প্রকাশিত হল ৷ এ বছর মোট পাশের হার 88.44 শতাংশ ৷ পরীক্ষার 44 দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE WB 12th exam)৷

8. HS Result 2022 : 493 নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অরিত্র

এবারের উচ্চমাধ্যমিকে 493 নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন অরিত্র মাইতি (Aritra Maity Ranks 6th in HS 2022) ৷ খড়দা রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র অরিত্র ৷ তাঁর বাড়িতে এখন উৎসবের মেজাজ । চলছে মিষ্টিমুখ এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা ।

9. HS Result 2022 Merit list: উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় রেকর্ড 272 জন, প্রথম কোচবিহারের অদিশা দেবশর্মা

প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল (West Bengal HS Result 2022)৷ এ বারের মেধাতালিকায় রয়েছে 272 জনের নাম ৷ প্রথম হয়েছেন কোচবিহারের দিনহাটা সোনিদেবী হাইস্কুলের ছাত্রী অদিশা দেবশর্মা ৷

10. TMC Factionalism in Bhatpara: অর্জুন ফিরতেই তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! আক্রান্ত সাংসদ-ঘনিষ্ঠ ওমপ্রকাশ

ভাটপাড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব (Factionalism in Bhatpara After Arjun Singh Returns to TMC) ৷ অর্জুন সিং ঘনিষ্ঠ ওমপ্রকাশ যাদবের উপর হামলার অভিযোগ উঠল ৷ যে ঘটনায় জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের অনুগামীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওমপ্রকাশ ৷