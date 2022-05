1. NIA conducts raid in Mumbai : মুম্বইয়ে দাউদের একাধিক জায়গায় অভিযান এনআইএ'র, আটক সেলিম কুরেশি

আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি বেশি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এর গোয়েন্দারা ৷ আটক করা হয়েছে ছোটা শাকিলের সহযোগী সেলিম কুরেশিকে (NIA detains Salim Fruit in Mumbai) ৷

2. Leave canceled due to cyclone Asani: অশনি মোকাবিলায় কলকাতা পৌরনিগমের জরুরি বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল

ঘূর্ণিঝড় অশনি (cyclone Asani) মোকাবিলায় জরুরি বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল করল কলকাতা পৌরনিগম (KMC employees leave canceled)৷ বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে (Leave canceled due to cyclone Asani)৷

3. Cyclone Asani : পূর্বাভাস মিলিয়ে আজ সকালেই সংকেত দিল 'অশনি'

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'অশনি' (Cyclone Asani) । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী সোমবার সকাল থেকেই অশনির সংকেত পাওয়া গেল বঙ্গে ৷ সোমবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গে আকাশের মুখভার । সঙ্গে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট ৷ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৃষ্টি ৷ কলকাতাতেও শুরু ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ৷ যদিও হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী বঙ্গে অশনির প্রভাব সরাসরি না-পড়লেও সারাদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে ৷

4. Fire breaks out in Rabindra Jayanti program: রবীন্দ্র মূর্তিতে মাল্যদানের সময় শাড়িতে প্রদীপের আগুন, হাসপাতালে কাউন্সিলর

রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র মূর্তিতে মাল্যদানের সময় প্রদীপ থেকে আসানসোলের কাউন্সিলরের শাড়িতে আগুন লেগে যায় (Asansol councillor's hands burnt)৷ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কাউন্সিলরকে (Fire breaks out in Rabindra Jayanti program)৷

5. KLO Terrorist Arrested : ইন্দো-নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেফতার কেএলও জঙ্গি

রবিবার রাতে এসটিএফের অভিযানে ধনকুমার বর্মন নামে বছর ছাব্বিশের ওই যুবক ধরা পড়ে (KLO Terrorist Arrested by STF from Indo-Nepal Border of Siliguri) ৷ কেএলও নেতা জীবন সিংহের নির্দেশে নেপালে পালাচ্ছিল ওই জঙ্গি, এমনটাই প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷

6. PM Modi pays tribute to Tagore: তিনি অনুপ্রেরণা, পথপ্রদর্শক ! রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিগুরুকে স্মরণ মোদি-মমতার

আজও তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা ৷ রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এ কথা লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi pays tribute to Tagore)৷

7. Rain in Kolkata : ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা

ঘন্টাখানেকের বৃষ্টিতেই শহরের নানা প্রান্তে জল জমে গেল ৷ পৌরনিগমের আশ্বাসের পরেও সকাল থেকে বৃষ্টির জেরে কলকাতার নানা প্রান্তে অল্প বিস্তর জলমগ্ন (Scenario of Kolkata in rain for an hour) হয়ে পড়ল । পার্কসার্কাস সেভেন পয়েন্ট, পাম এভিনিউ বালিগঞ্জ, বেগবাগান মোড়, কোয়েস্ট মলের সামনে, পার্কস্ট্রিট, ট্যাংরা, ইএমবাইপাসের একাংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে ৷

8. Hottest Actors : শরীরে ভাঁজেই ছড়ান উষ্ণতা, ভক্তদের হৃদয়ে ঝড় তুলতে সিদ্ধহস্ত যে বলি সুন্দরীরা

খোলামেলা পোশাক থেকে শাড়ি, সবেতেই পুরুষ হৃদয়ে ঝড় তুলতে সিদ্ধহস্ত টিনসেল টাউনের অভিনেত্রীরা ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ভাগ করে নিতে তা নিমেষেই ভাইরাল দীপিকা পাড়ুকোন ৷

9. Nirmal Maji on Malda Medical : আসি যাই, পয়সা পাই; মালদা মেডিক্যালের একাংশের বিরুদ্ধে তোপ নির্মল মাজির

মালদা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিধায়ক তথা স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল মাজি (Nirmal Maji on Malda Medical)৷

10. liquor recovered from ambulance: অ্যাম্বুলান্সে করে ভুটান থেকে মদ পাচার, জলপাইগুড়িতে গ্রেফতার চালক

অ্যাম্বুলান্সে করে ভুটান থেকে মদ পাচারের অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়িতে (Jalpaiguri news)৷ গ্রেফতার করা হয়েছে চালককে (liquor recovered from ambulance)৷