1. Advisory for farmers before Cyclone Asani: ধেয়ে আসছে অশনি, বাংলার কৃষকদের সতর্ক করল নবান্ন

ঘূর্ণিঝড় অশনি (Cyclone Asani) ধেয়ে আসায় বাংলার কৃষকদের আগাম সতর্ক করল নবান্ন (Advisory for farmers before Cyclone Asani)৷ কৃষি দফতর থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে (Bengal agriculture department's advisory)৷

2. West Bengal Weather Update : আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় অশনি, মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য

আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ বিকেলের দিকে অশনি আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে ৷ আবহাওয়া দফতর বিষয়টিতে নজর রাখছে ৷ তবে বাংলার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম (West Bengal Weather Update) ৷

3. China Station at Mt Everest : এভারেস্টে বিশ্বের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক স্টেশন চিনের, নেপথ্যে অস্ত্র লিথিয়াম ?

মে মাসেই এভারেস্টের 8 হাজার 800 মিটার উচ্চতায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অষ্টম স্টেশন তৈরি করল চিন ৷ এখান থেকে কি শুধুই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ হবে ? নাকি সর্বোচ্চ পয়েন্টে দুনিয়া শাসন করার নতুন অস্ত্রের খোঁজ পেয়েছে শি জিনপিং (China Station at at Mt Everest) ?

4. Abhishek Banerjee's Assam visit: আপাতত মেঘালয় সফর বাতিল, বদলে 11 মে অসম যাচ্ছেন অভিষেক

আপাতত মেঘালয় সফর বাতিল (Meghalaya visit canceled) করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee's Assam visit)৷ তবে 11 মে অসম সফরে যাচ্ছেন তিনি (Assam TMC)৷

5. CM orders probe on Khalistan flags: বিধানসভার দেওয়ালে খালিস্তানি পতাকা, তদন্তের নির্দেশ হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর

হিমাচল প্রদেশের বিধানসভার দেওয়াল থেকে সরিয়ে নেওয়া হল খালিস্তানি পতাকা (CM orders probe on Khalistan flags)৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন (Khalistan flags at HP Assembly)৷

6. Mother's Day 2022 : তুঝে সব হ্যায় পাতা... মেরি মা !

‘মা’, চরিত্রটি নিয়ে বরাবরই যত্নশীল বলিউড ৷ টিনসেল টাউনের অভিনেত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সিনেমায় মাতৃত্বের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন ধারণাকে দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ নব্বইয়ের দশকের রক্ষণশীল মা থেকে হালের ফ্যাশনিস্তা মা, সবেতেই একাধিক অসাধারণ চরিত্র উপহার দিয়েছে আরবসাগরের তীরের সিনেদুনিয়া ৷ ফিরে দেখা তার কিছু চরিত্র...

7. Birds Rescued in Naxalbari : ভিনরাজ্যে পাচারের আগে নকশালবাড়িতে উদ্ধার 50 ময়না-টিয়া

ভিনরাজ্যে পাচারের আগে বনদফতরের অভিযানে উদ্ধার হল 28টি টিয়া এবং 22টি ময়না (The Forest Department Rescued Fifty Birds Like Parrot and Mayna in Naxalbari) ৷ নকশালবাড়ির টুকরিয়া বনবিভাগ পাখিগুলিকে উদ্ধার করেছে ৷ জানা গিয়েছে, টিয়া ও ময়নাগুলিকে বিহারে পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল ৷

8. Cyclone Asani : ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় অশনি, প্রস্তুতি সারছে প্রশাসন

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় অশনি । দক্ষিণ আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়া এই নিম্নচাপ রবিবার সকালেই ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে । বিকেলের মধ্যেই শক্তি আরও বাড়িয়ে প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে । রাত থেকেই তা স্থলভাগের দিকে এগোবে । ফলে বঙ্গে জারি করা হয়েছে সতর্কতা ।

9. Bike accident at New town: নিউটাউনে 2 বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 1, আশঙ্কাজনক 3

নিউটাউনে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের (Man dies in Bike accident)৷ গুরুতর আহত তিনজন । দুটো বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় গতকাল গভীর রাতে (Bike accident at New town)।

10. Cyclone Asani Updates : আজ সকালে জন্ম নিল অশনি, ঘূর্ণিঝড় কোন পথে ? ভাসবে বাংলা ?

গত বছরে যশের তাণ্ডব ভোলেননি রাজ্যের উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষ ৷ বিশেষত সুন্দরবনবাসী ৷ আমফানের ক্ষতও এখনও দগদগে ৷ আজ সকালেই বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিয়েছে অশনি ৷ এবার (Cyclone Asani Updates) ?