1. Rujira Banerjee Bailable Warrant : অভিষেকের স্ত্রী রুজিরার বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফতারির পরোয়ানার নির্দেশ দিল্লি কোর্টের

অর্থ তছরূপের অভিযোগে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল দিল্লির একটি কোর্ট ৷

2. Firhad Slams Modi Govt : রান্নাঘরের উজ্জ্বলা এখন আন্ধেরা হয়ে গেল, এলপিজির মূল্যবৃদ্ধিতে কটাক্ষ ফিরহাদের

শনিবার সিলিন্ডার পিছু রান্নার গ্যাসের দাম 50 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷

3. V Kat Pool Picture : ভিকির সঙ্গে জলকেলি, নেটপাড়ায় ঝড় তুললেন ক্যাটরিনা

শনিবার সকাল সকাল স্বামী ভিকির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি শেয়ার করে নেট পাড়ায় ঝড় তুললেন ক্য়াটরিনা কাইফ ৷

4. Vladimir Putin Girlfriend Alina : ইউরোপিয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার কোপে এবার পুতিনের প্রেমিকা আলিনা ?

কাবায়েভা ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং অলিম্পিক্সেও পদক জিতেছেন ৷

5. Video of Royal Bengal Cubs : 4 রয়্যাল বেঙ্গল শাবকের ভিডিয়ো প্রকাশ করল বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ

অবশেষে প্রকাশ্যে এল রয়্যাল বেঙ্গল শিলার চার শাবকের ভিডিয়ো (Video of Four Royal Bengal Cubs Posted by Bengal Safari Park) ৷

6. Partha Ghosh Dies : বাচিক জগতে নক্ষত্রপতন ! প্রয়াত পার্থ ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা

প্রয়াত প্রখ্যাত বাচিকশিল্পী পার্থ ঘোষ ৷ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 83 বছর (Partha Ghosh passes away) ৷

7. Purulia Bidi Workers : অবশেষে বিড়ি শ্রমিকদের হাসপাতাল নিয়ে টনক নড়ল কেন্দ্রের

পুরুলিয়া জেলার ঝালদার বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নির্মীয়মাণ হাসপাতাল দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থাতে পড়ে (Purulia Bidi Workers) ৷

8. Young Man On Electric Post : ইলেকট্রিক পোস্টে উঠে নৃত্য যুবকের

আরামবাগের গড়বাড়ি এলাকায় মূল সড়কের পাশে একটি ইলেকট্রিক পোস্টের উপর নৃত্য এক যুবকের (Young Man On Electric Post) ৷

9. IPL Dream 11 Team : সৌজন্যে ‘ড্রিম ইলেভেন’, 59 টাকার বিনিময়ে 2 কোটি জিতলেন বিহারের রমেশ

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ম্যাচ দেখার পাশাপাশি ফ্যান্টাসি গেমিং অ্যাপ ‘ড্রিম ইলেভেন’-এ নিজের দলও বানাতেন রমেশ কুমার ৷

10. Kharaj on Rituparna : ঋতুপর্ণাকে প্যাঁচালো অমৃতির সঙ্গে তুলনা খরাজের

20 মে বড়পর্দায় আসছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায় পরিচালিত এবং প্রযোজিত বাংলা ছবি 'বেলাশুরু' ৷