1. BJP Worker's Death : কাশীপুরের বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুতে দেহ সংরক্ষণের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

কাশীপুরে বিজেপির কর্মীর রহস্যমৃত্যু ৷ পরিবাররকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি (BJP Appeals to Calcutta HC to Preserve Dead BJP Worker Body) ৷ তারা নিহত অর্জুন চৌরাসিয়ার দেহ সংরক্ষণ ও এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন ৷

2. Asian Games 2022 Postponed : চিনে কোভিডের বাড়বাড়ন্ত, স্থগিত 2022 এশিয়ান গেমস

দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনার গ্রাফ ৷ আর সেই কারণে 2022 এশিয়ান গেমসে 2023 পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করল চিন ৷ চলতি বছর সেপ্টেম্বরে যা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল চিনের হ্যাংঝোউ শহরে (Asian Games 2022 postponed due to COVID-19 resurgence) ৷

3. Rahul Gandhi on Covid Death Number : করোনায় মৃত্যুর পরিসংখ্যান বিতর্ক, প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যেবাদী বলে বিঁধলেন রাহুল

করোনায় বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রকাশিত মৃত্যুর পরিসংখ্য়ান নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধলেন রাহুল গান্ধি ৷ প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যেবাদী বলে নিশানা করলেন তিনি (Science Doesn't Lie Modi Does Rahul Gandhi Over WHO's Covid Death Numbers) ৷

4. Arjun Singh on BJP Worker Death : মালা পরিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়, মূল্যায়ন দরকার; বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে ফের বেসুরো অর্জুন

মরদেহে মালা পরিয়ে আর সাত ফুটের কফন চড়িয়ে দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না ৷ কেন বিজেপির কর্মীরা এভাবে মারা যাচ্ছেন ? তার সঠিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত (Things Need to be Evaluate Arjun Singh on BJP Worker Death) ৷ কাশীপুরে বিজেপি যুবমোর্চার কর্মীর বাড়িতে অমিত শাহ’র যাওয়া প্রসঙ্গে এমনি বেসুরো মন্তব্য করলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং ৷

5. WHO COVID Report : করোনায় ভারতে অতিরিক্ত মৃত্যু 47 লক্ষ, 'হু'-র দেওয়া তথ্যকে অসঙ্গত বলল কেন্দ্র

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পেশ করা রিপোর্টের বিরোধিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে বলা হয়েছে, এদেশে মানুষের জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ সিস্টেম রয়েছে ৷ আর সেই তথ্যভান্ডারকে মান্যতা না দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পেশ করা রিপোর্ট পরিসংখ্যানগতভাবে নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য নয় (Government says the excess mortality in COVID reported by WHO is incorrect) ৷

6. Chilika Lake Boat Capsize : ওড়িশার চিলকা হ্রদে কালবৈশাখীতে নৌকাডুবি, মৃত 1

11 জন যাত্রী নিয়ে চিলকার একটি দ্বীপে ফিরছিল নৌকাটি ৷ হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ে যাত্রী সমেত ডুবে যায় নৌকা ৷ পর্যটকরা লাইফ জ্যাকেট পরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ৷ কিন্তু মারা গিয়েছেন এক স্থানীয় দোকানদার (Chilika Lake Boat Capsize) ৷

7. Amit Shah to visit Cossipore: সফরসূচিতে বদল, কলকাতায় পৌঁছেই মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যাবেন শাহ

সফরসূচিতে বদল ঘটিয়ে কলকাতায় পৌঁছেই মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যাবেন অমিত শাহ (Amit Shah to visit Cossipore)৷ আজই উদ্ধার হয়েছে বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ ৷

8. IPS Jayanta Kumar Basu transferred: এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতির জের ? সরানো হল আইপিএস জয়ন্তকুমার বসুকে

এসএসসি দুর্নীতি সামনে আসতেই ডিরেক্টোরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সেসের অধিকর্তার পদ থেকে সরানো হল আইপিএস জয়ন্তকুমার বসুকে (IPS Jayanta Kumar Basu transferred)৷

9. Delhi Govt Mask Fine : দিল্লিতে মাস্ক না-পরায় 13 দিনে 22 লাখ টাকা জরিমানা সরকারের

দিল্লিতে করোনা সংক্রমণ ফের বাড়ছে ৷ তাই 22 এপ্রিল দিল্লি সরকার বাইরে বেরলে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করে এবং না-পরলে 500 টাকা জরিমানা দিতে হবে ৷ 23 এপ্রিল থেকে 4 মে পর্যন্ত সময়ে এই নিয়মভঙ্গ করেছেন সাড়ে চার হাজার মানুষ (Delhi Govt Mask Fine) ৷

10 . Kangana Ranaut at Dhaakad Song Launch : নতুন ছবির গান মুক্তি, চার লাখি শাড়িতে আসর মাতালেন কঙ্গনা

বলিউডের কন্ট্রোভার্সি কুইন কঙ্গনা রানাওয়াত তাঁর ফ্যাশন সেন্সের জন্য় ভীষণভাবেই পরিচিত ৷ 'ধাকড়' ছবির প্রথম গান মুক্তির দিনেও জয়পুরের রাজ মন্দির থিয়েটারে নতুন লুকে মন মাতালেন কঙ্গনা ৷