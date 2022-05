1. Amit Shah's Bengal Visit : কলকাতায় নেমেই বাংলায় শাহী-টুইট, দু'দিনের বঙ্গ সফরে ঠাসা কর্মসুচি

দু'দিনের বঙ্গ সফরে রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক-সহ শীর্ষ নেতৃত্বরা (Union Home Minister Amit Shah arrives at Kolkata Airport in 2 day WB Visit) ৷

2. Mamata Banerjee on Lakshmir Bhandar: 1.5 কোটি মানুষ লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন: মমতা

1.5 কোটি মানুষ লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন (Mamata Banerjee at Netaji Indoor)৷ নেতাজি ইন্ডোরে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on Lakshmir Bhandar)৷

3. Amit Shah in West Bengal : কলকাতা বিমানবন্দরে অমিত শাহের পা ছুঁয়ে প্রণাম শুভেন্দুর

আজ সকালে দু'দিনের বঙ্গ সফরে রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে আগে থেকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক (Union Home Minister Amit Shah arrives at Kolkata Airport in 2 day WB Visit) ৷ মৈত্রী মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, হরিদাসপুরে প্রহরী সম্মেলনে যাওয়ার কথা রয়েছে ৷ আজই উত্তরবঙ্গে যাবেন তিনি ৷

4. Chittorgarh Suicide : চিতোরগড়ে পারিবারিক অশান্তিতে 3 সন্তানকে মেরে আত্মঘাতী মা

তিন সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী মা ৷ ঘটনাটি চিতোরগড়ের কাপাসন থানা এলাকার (Mother killed her 3 children and dies by suicide in Chittorgarh) ৷ পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷ অনুমান পারিবারিক অশান্তর জেরেই এই ঘটনা ৷

5. Honor Killing in Hyderabad: হায়দরাবাদে অনারকিলিং, প্রকাশ্য রাস্তায় বোনের স্বামীকে নৃশংস খুন যুবকের

হায়দরাবাদে ফের অনারকিলিঙের ঘটনা ঘটল (Honor Killing in Hyderabad)৷ প্রকাশ্য রাস্তায় বোনের স্বামীকে নৃশংস ভাবে খুন করল এক যুবক (Man brutally kills his sister's husband)৷

6. Amit Shah's Bengal visit: সরকারের বর্ষপূর্তির দিনেই বঙ্গে শাহ, শাসক-বিরোধী কর্মসূচিতে সরগরম রাজনীতি

বর্তমান সরকারের বর্ষপূর্তির (Mamata Banerjee Govt's first anniversary) দিনেই বঙ্গ সফরে আসছেন অমিত শাহ (Amit Shah's Bengal visit)৷ আবার এই দিনেই তৃণমূলের মেগা বৈঠক ৷ শাসক-বিরোধী কর্মসূচিতে সরগরম বাংলার রাজনীতি ৷

7. Mayapur ISKCON : মায়াপুর ইসকন মন্দিরে শুরু হল রাধামাধবের চন্দনযাত্রা অনুষ্ঠান

মহাসমারোহে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে শুরু হয়েছে রাধামাধবের চন্দনযাত্রা অনুষ্ঠান । রাধামাধব বিগ্রহকে চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে প্রথমে নাম সংকীর্তন-সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হয় সমাধিমন্দির পুকুরে । এরপর বিগ্রহ সহকারে সুসজ্জিত নৌকা করে চলে সলিল বিহার ও আরতি, নাম সংকীর্তন-সহ বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ।

8. Jibantala Suicide: জীবনতলায় প্রতিবেশী যুবকদের হুমকিতে আত্মঘাতী নাবালিকা, তদন্তে পুলিশ

প্রতিবেশী যুবকদের লাগাতার হুমকিতে অপমানে আত্মঘাতী নাবালিকা (Jibantala Minor Girl Suicide) ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনা জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকার ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

9. Hanskhali Rape Case: হাঁসখালির নির্যাতিতার পরিবারকে 1 কোটি ক্ষতিপূরণের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা

হাঁসখালি ধর্ষণের (Hanskhali Rape Case) ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷

10. Pathar Pratima River Embankment : ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়, পাথরপ্রতিমার অচিন্ত্য নগরে বেহাল নদীবাঁধ নিয়ে আতঙ্কে গ্রামবাসী

নদীর বাঁধ ভেঙে বারেবারেই ভেসে যায় গ্রাম ৷ ইতিমধ্যে আবহাওয়া দফতর ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ তাতে ফের বাঁধ ভাঙা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পাথরপ্রতিমা ব্লকের অচিন্ত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেপ্লট এলাকার মানুষ (Pathar Pratima River Embankment) ৷ এবারও ভাঙবে বাঁধ ?