1. বাণিজ্য সম্মেলনে ধনকড়ের মুখে মোদি উবাচ, দরাজ প্রশংসা মমতার

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে (BGBS 2022) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের প্রশংসা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Dhankhar praises Mamata at BGBS 2022)৷ যদিও তাঁর মুখে বারবার এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম ৷

2. শিল্পই এখন বাংলার একমাত্র লক্ষ্য, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

আজ, বুধবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (Bengal Global Business Summit) ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা ৷ তাঁদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, শিল্পই এখন বাংলার একমাত্র লক্ষ্য (Mamata says Industry in Bengal is now the only goal) ৷

3. বাণিজ্য সম্মেলনে ভিডিয়ো বার্তায় বাংলার ঐতিহ্যে জোর সরকারের

আজ শুরু বাণিজ্য সম্মেলন ৷

4. বাণিজ্য সম্মেলন শুরুর দিনই শুভেন্দুর নেতৃত্বে দেউচা পাঁচামিতে বিজেপি বিধায়করা

বাণিজ্য সম্মেলন শুরুর দিনই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে দেউচা পাঁচামিতে যাচ্ছেন বিজেপি বিধায়কদের একটি দল ৷

5. দুবার খেয়েছেন চন্দ্রবোড়ার ছোবল, তবু সাপ বাঁচাতে লক্ষ্যে স্থির পশুপ্রেমী চন্দন

দুবার খেয়েছেন চন্দ্রবোড়ার ছোবল ৷ তবু সাপ বাঁচাতে লক্ষ্যে অবিচল ব্যান্ডেলের পশুপ্রেমী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং (Animal lover helps to keep snakes alive)৷

6. ‘প্রয়োজন নেই’, ড্যামেজ কন্ট্রোলের বৈঠকে শীর্ষনেতাদের গরহাজিরা নিয়ে মন্তব্য সুকান্তর

রাজ্য বিজেপিতে ভাঙন এবার ‘ওপেন সিক্রেট’ ৷

7. সন্তানহারা রোনাল্ডোর পাশে অ্যানফিল্ড, কালো আর্মব্যান্ডে মাঠে নামলেন ব্রুনো-সালাহরা

সন্তানশোকে বিধ্বস্ত রোনাল্ডো মঙ্গলবার নর্থ-ওয়েস্ট ডার্বিতে খেলতে না-পারলেও পর্তুগিজ মহাতারকার জন্য ব্যাকুল হল অ্যানফিল্ডের গ্যালারি ৷

8. বাণিজ্য সম্মেলন শুরুর আগেই ‘উৎসব বোনাস’ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার

প্রতিবারের মত এ বারেও রাজ্য সরকারের তরফে উৎসব বোনাস ঘোষণা করা হল সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৷

10. সন্তানসম্ভবা শারাপোভা, জন্মদিনে খুশির খবর শোনালেন টেনিস সুন্দরী

35তম জন্মদিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রথমবার মা হতে চলার ঘোষণা করলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা ৷