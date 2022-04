1. Babul Supriyo Wins : বালিগঞ্জে জয়ী বাবুল, দ্বিতীয় স্থান দখল করে চমক সায়রার

শাসকদলের প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় প্রায় 20 হাজার ভোটে হারালেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএমের সায়রা শাহ হালিমকে (TMC candidate Babul Supriyo wins in Ballygunge Assembly Constituency) ৷ তবে এই কেন্দ্রে মাত্র একবছর আগে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান অনেকটাই কমল ।

2. Mamata on By Poll Results : উপনির্বাচনে জয় তৃণমূলের কাছে নববর্ষের উপহার, টুইট মমতার

ফের কি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে কাস্তে হাতুড়ি ? বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে এগিয়ে সিপিএমই (Ballygunge By Poll 2022 Result) ৷

3.Hanskhali Gang Rape: হাঁসখালি নাবালিকা গণধর্ষণে সামনে এল তৃতীয় অভিযুক্তের নাম, পলাতকের বাড়ি সিল করল সিবিআই

হাঁসখালিতে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় তৃতীয় অভিযুক্তের নাম উঠে এল সিবিআই তদন্তে ৷ যদিও সে আঁচ পেয়েই পালিয়ে গিয়েছে (Hanskhali Gang Rape) ৷

4.Englishbazar Rape Case : ইংরেজবাজার ধর্ষণকাণ্ডে আইসি-সহ 3 পুলিশ কর্তাকে তলব পর্যবেক্ষক দময়ন্তী সেনের

ইংরেজবাজারে নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় তিন পুলিশ আধকারিককে লালবাজারে তলব করা হয়েছে (Observer Damayanti Sen Called Three Police Officers to Lalbazar in Englishbazar Rape Case) ৷ ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত কলকাতা পুলিশের স্পেশাল কমিশনার (2) দময়ন্তী সেন তাঁদের সঙ্গে আজ বিকেলে বৈঠক করবেন ৷

5.Rangeet Tea Garden Protest : রঙ্গীত চা বাগানে শ্রমিকদের পাশে হামরো পার্টি, আমরণ অনশনে সভাপতি অজয় এডওয়ার্ডস

শ্রমিকদের পাওনা পিএফ, গ্র্যাচুয়িটি কিছুই দেয়নি চা বাগান কর্তৃপক্ষ ৷ মাঝে মাঝে খুললেও দু'তিন দিন পরই বন্ধ হয়ে যায় রঙ্গীত চা বাগান ৷ এবার শ্রমিকদের পাওনা আদায়ে অনশনে বসলেন হামরো পার্টির নেতা (Rangeet Tea Garden Protest) ৷

6.Unnatural Death of Minor Girl : বেড়াতে গিয়ে নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু, আত্মহত্যার দাবি দিদি-জামাইবাবুর

পিসতুতো দিদির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু (Unnatural Death of Minor Girl) ৷ নদিয়ার ধানতলার ঘটনায় নাবালিকার দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত (Second Postmortem of Minor Girl Due to Unnatural Death in Nadia) ৷ দিদি-জামাইবাবুর দাবি, সে আত্মহত্যা করেছে ৷ কিন্তু, পরিবার তা মানতে নারাজ ৷

7.Domestic Animals Death : মহড়া চলাকালীন সেনার ফায়ারিং রেঞ্জে প্রবেশ, বেঘোরে প্রাণ গেল 16টি গৃহপালিত পশুর

মালবাজার ব্লকের তিস্তার চরে এদিন সেনা ফায়ারিং রেঞ্জে ঢুকে পড়ে বেশ কিছু মহিষ ৷ সে সময় সেনার গুলিতে বেঘোরে প্রাণ যায় 16টি মহিষের (Several domestic animal death at army firing range in Jalpaiguri) । গুরুতর জখম 4টি মহিষ ৷

8.Cyber Crime in Raidighi : কুপ্রস্তাবে মত না-দেওয়ায় কিশোরীর ছবি বিকৃত করে পোস্ট, গ্রেফতার অভিযুক্ত

ঘনিষ্ঠ হতে রাজি না-হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক ওই পরীক্ষার্থীর ছবি বিকৃত করে পোস্ট ৷ গ্রেফতার অভিযুক্ত কিশোর (Posting distorted picture of a girl on social media teenager arrested) ৷

9. Wari Club : নববর্ষে পুনর্জন্ম উয়াড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাবের

তিন বছর আগে পুড়ে খাঁক হয়ে যাওয়া স্মৃতিকে পাশ কাটিয়ে আবারও সংকল্পবদ্ধ উয়াড়ি কর্তারা (Wari Club resumes its journey after 2019 fire incident) ৷

10.Bhagwant Mann Big Announcement : জুলাই থেকে প্রতি ঘরে বিনামূল্যে 300 ইউনিট বিদ্যুৎ, পঞ্জাবে বড় ঘোষণা মানের

পঞ্জাবে আগামী 1জুলাই থেকে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে বিনামূল্যে 300 ইউনিট (প্রত্যেক মাসে) বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা করল ভগবন্ত মানের সরকার (Bhagwant Mann government announces 300 units of free power for Punjab from July) ৷