1. CBI Probe into Rampurhat Massacre : সিটের থেকে তদন্তভার নিল সিবিআই, বগটুইয়ে শুরু তদন্ত

আদালতের নির্দেশে গতকালই রামপুরহাটের বগটুইয়ে গণহত্যার তদন্তে নেমেছে সিবিআই ৷ আজ সিট-এর থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিতে তারা রামপুরহাট থানায় গেল (CBI Probe into Rampurhat Massacre) ৷

2. Lord Shiva Abides by Court Notice : ছত্তিশগড়ে আধিকারিকদের ভুলে হাজিরার নোটিস পেয়ে অটোয় চেপে তহসিল দফতরে ‘ভগবান শিব’

ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে সরকারি জমি ও পুকুর দখলের মামলায় ভগবান শিবের নামে হাজিরার নোটিস (Lord Shiva Abides by Court Notice in Chhattisgarh) ৷ এই ঘটনা জানাজানি হতেই হইচই পড়ে গেল রায়গড় তহসিল দফতরে ৷ পরে কর্তৃপক্ষ নতুন করে মন্দির কর্তৃপক্ষের নামে নোটিস জারি করেছে হাজিরার জন্য ৷

3. KKR vs CSK : কোয়ারেন্টাইনে সাউদি, জাড্ডুর চেন্নাইকে হারাতে ম্যাককালামের ভরসা ভারতীয় বোলিং ব্রিগেড

জাদেজার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কলকাতা পাচ্ছে না বোলিংয়ের দুই স্তম্ভ, প্যাট কামিন্স-টিম সাউদিকে ৷ ফলে গতবছর ফাইনালের স্কোরশিট বদলাতে মরিয়া কেকেআর এদিন খানিকটা হলেও ব্য়াকফুটে (Kolkata to start their campaign in IPL 2022) ৷

4. Metro Disruption : সাতসকালে বরানগর স্টেশনে মেট্রো বিভ্রাট

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ফের থমকে গেল মেট্রো পরিষেবা (Metro disruption at Baranagar station) ৷ ঘটনাটি ঘটে এদিন সকাল 11:04 মিনিট নাগাদ বরানগর মেট্রো স্টেশনে (Baranagar Station)। বর্তমানে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে ৷

5. PTI Minister Missing : পাকিস্তানে ‘নিখোঁজ’ 50 জন মন্ত্রী, চাপে ইমরান খান

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের দাবি, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওই দেশের 50 জন মন্ত্রীকে (50 ministers missing in Pakistan) ৷ ওই 50 জনের কেউ ফেডারেল, আবার কেউ প্রভিন্সিয়াল মন্ত্রী ৷ এই ঘটনায় চাপে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৷

6. Genocide Museum by Vivek Agnihotri : ভোপালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণহত্যা নিয়ে জাদুঘর তৈরির প্রস্তাব বিবেক অগ্নিহোত্রির

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর অত্যাচার এবং বিতারণের তথ্য নিয়ে একটি জাদুঘর তৈরির প্রস্তাব দিলেন ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ সিনেমার পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রি (Vivek Agnihotri Suggests Genocide Museum on Kashmir in Bhopal) ৷ মধ্যপ্রদেশে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহ্বানের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করেছেন তিনি ৷

7. Gas Cylinder Blast in Malda : কালিয়াচকে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মৃত চার বছরের শিশু

সকালে হঠাৎ রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার কালিয়াচকে (Gas Cylinder Blast in Malda) ৷

8. Criminals Snatch Jewellery : মহিলার গলায় কোপ মেরে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীদের

লুৎফা খাতুন নামে মহিলার গলায় কোপ মেরে সোনার গয়না ছিনতাই করে দুষ্কৃতীরা (Criminals Snatch Jewellery) ৷ ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদার চাঁচলে ৷

9. Mamata Banerjee North Bengal Tour : উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, হামরো পার্টির সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

একদিকে শিলিগুড়ি পৌরনিগমে এককভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ অন্যদিকে পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ৷ নয়া এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাহাড়ে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee North Bengal Tour) ৷

10. Russia Ukraine Conflict : ইউক্রেন নয়, হঠাৎ ডনবাসের স্বাধীনতা নিয়ে মাথাব্যথা রাশিয়ার

24 ফেব্রুয়ারি থেকে রাশিয়া সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইউক্রেনে ৷ এক মাস কেটে গিয়েছে ৷ এবার নাকি তারা ডনবাসের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে ৷ তাহলে ইউক্রেনে অভিযান (Russia Ukraine Conflict) ?