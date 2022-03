1. Mamata at Bagtui : বগটুই-কাণ্ডে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা, তৃণমূল নেতা আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুই কাণ্ডে তৃণমূল নেতা খুন ও বেশ কয়েকজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে (Rampurhat Massacre) ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তিনি সেখানে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেন (Mamata Announces Compensation for Bagtui Residents) ৷ তাছাড়া তৃণমূল নেতা আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশও দেন (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bogtui Case) ৷

2. Rampurhat Bagtui Massacre : মমতাকে বগটুইয়ে স্বাগত জানাতে তৃণমূলের তোরণ ! শুরু বিতর্ক

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে 8 জনকে পুড়িয়া মারার অভিযোগ উঠেছে (Rampurhat Bagtui Massacre) ৷

3. Police Restricts Adhir in Bolpur : বগটুয়ে যেতে অধীরকে বাধা পুলিশের

একদিকে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে রওনা দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে সড়কপথে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী আসছিলেন বগটুই গ্রামে ৷ কিন্তু বোলপুরেই ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয় লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা এবং তাঁর সঙ্গীদের । বগটুইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসায় এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে । পুলিশি বাধার প্রতিবাদে বোলপুরের শ্রীনিকেতন মোড়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অধীররঞ্জন চৌধুরী ও কংগ্রেস কর্মীরা (Police restricts Congress MP Adhir Chowdhury in Bolpur on way to Bagtui Rampurhat) ৷

4. Hasanabad TMC Worker Attemed To Murder: গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের, হাসনাবাদে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি

তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি করার ঘটনায় চাঞ্চল্য় ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে (Attack on TMC Worker in Hasnabad)। যদিও অল্পের জন্য় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ওই তৃণমূল কর্মী ৷

5. Tollywood stars remember Abhishek: মিঠুকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ টলিপাড়া

টলিউডে তিনি পরিচিত ছিলেন মিঠু নামে ৷ সেই অভিষেক চট্টোপাধ্যায়কে অকালেই হারিয়ে শোকস্তব্ধ টলিপাড়া (Tollywood stars remember Abhishek) ৷

6. Abhishek Chatterjee Dies : ইন্দ্রজিতে চুমকির সঙ্গে অভিষেকের নাচ এখনও দর্শকের হৃদয়ে

বহু ফিল্ম ও ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন প্রয়াত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায় (Abhishek Chatterjee dies)। চুমকি চৌধুরীর (Chumki Choudhury on Abhishek Chatterjee death) সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ছবিতে তাঁর নাচ আজও মনে রেখেছে দর্শক ৷

7. Death in Silicosis Disease : সিলিকোসিস রোগে ফের মৃত্যু মিনাখাঁয়

সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে মিনাখাঁয় মৃত্যু আরও একজনের (Death in Silicosis disease in Minakhan) । মাস তিনেক আগে ওই গ্রামেই সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে নাসিরউদ্দিন মোল্লা মারা যান ৷ 2013 সালের পর থেকে সন্দেশখালির দুটি ব্লক এবং মিনাখাঁ ব্লক মিলিয়ে অন্তত 55 জনের মৃত্যু হয়েছে সিলিকোসিসে ৷

8. Fake Job Notice in Purulia Medical College : মেডিক্যাল কলেজে কর্মী নিয়োগের ভুয়ো নোটিসকে ঘিরে হইচই পুরুলিয়ায়

কর্মী নিয়োগের জাল নোটিস পুরুলিয়া দেবেন মাহাত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (Fake notice of recruitment of staff in Purulia Medical College) ৷ গ্রুপ-ডিতে কর্মী নিয়োগের জাল নোটিস ৷ নোটিস ঘিরে শোরগোল জেলাজুড়ে ৷

9. Minor Girl Sexually Abused : শ্রীরামপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার অধ্যাপক

শ্রীরামপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ৷ হিন্দমোটর স্বেচ্ছাসেবীর সংস্থার উদ্যোগে গ্রেফতার হলেন অভিযুক্ত অধ্যাপক (Minor Girl Sexually Abused) ৷

10. WikiLeaks' Assange weds in London prison: লন্ডনের জেলে বাগদত্তাকে বিয়ে করলেন উইকিলিকসের অ্যাসাঞ্জ

লন্ডনের জেলে বাগদত্তা স্টেলা মরিসকে বিয়ে করলেন উইকিলিকসের জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ (London prison ceremony) ৷ ছোট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাতেগোনা অতিথি (WikiLeaks' Assange weds in London prison) ৷