1. Rampurhat TMC Leader Killed Update : পঞ্চায়েত উপপ্রধানের মৃত্যুর প্রতিবাদে বগটুই গ্রামে জ্বলল বাড়ি, মৃত কমপক্ষে 12

জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একাধিক ঘর-বাড়ি ৷ আর সেই অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্ততপক্ষে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর (TMC Leader murdered in Rampurhat) ৷ একের পর এক দেহ উদ্ধারের ঘটনায় সন্ত্রস্ত পুরো বগটুই গ্রাম ৷

2. Rampurhat TMC Leader Killed Update : মুখ্য়মন্ত্রীর নির্দেশে অগ্নিগর্ভ বগটুই গ্রামে যাচ্ছেন ফিরহাদ

বীরভূমের বগটুই গ্রামে উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim is going to Bagtui Village) ৷ ইতিমধ্য়ে নবান্নে জরুরি বৈঠকে বসেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, স্বরাষ্ট্র সচিব বিপি গোপালিকা এবং ডিজি। এই বৈঠক থেকেই রামপুরহাটের ওসি এবং এসডিপি ওকে ক্লোজ করা হয়েছে ৷

3. PM Modi on World Water Day : জল সংরক্ষণে দেশবাসীকে ফের শপথগ্রহণের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বিশ্ব জল দিবসে দেশবাসীর কাছে প্রতি ফোঁটা জল বাঁচানোর আবেদন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi on World Water Day) ৷ এদিন টুইট করে বিশ্ব জল দিবসে দেশবাসীর জল সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

4. Fuel Price Hike : এক লাফে 50 টাকা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম, মহার্ঘ্য পেট্রল-ডিজেলও

মধ্যবিত্তের চিন্তা আরও বাড়িয়ে এক লাফে অনেকটা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম (LPG price hiked by Rs 50 per cylinder) ৷ বেড়েছে পেট্রল ও ডিজেলের দামও ৷

5. Rampurhat TMC leader Killed Update : অপসারিত এসডিপিও, অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের ঘটনায় তদন্তে সিট

সোমবার রাত থেকে মৃত উপপ্রধানের অনুগামীরা তাণ্ডব চালায় গ্রামে ৷ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় প্রায় 10টি বাড়ি ৷ সেই অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্ততপক্ষে 12 জনের মৃত্যু হয়েছে বগটুই গ্রামে (Several died as houses set on fire in Rampurhat after TMC Leader Killed) ৷

6. Abhishek Banerjee : ইডি-সিবিআই বিজেপির সহযোগী, মাথা নত করব না ; জেরা শেষে মন্তব্য অভিষেকের

কয়লা দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমবার প্রায় সাড়ে আট ঘণ্টা ধরে জেরা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED interrogates Abhishek Banerjee) ৷

7. KMC Corbevax Vaccination: 12-14 বছরের কোভিড টিকাকরণে যথেষ্ট বেগ পেলো কলকাতা পৌরনিগম

দেশে চলছে 12-14 বছরের টিকাকরণ ৷ রাজ্যে গতকাল সূচনা হয়েছে ৷ কিন্তু প্রথম দিনে নানাবিধ সমস্য়ার সম্মুখীন হয়েছে কলকাতা পৌরনিগম (KMC Corbevax Vaccination) ৷

8. Chinese Airline Crash Update : চিনে ভেঙে পড়া বিমানের 132 জনের কেউই বেঁচে নেই !

চিনে ভেঙে পড়া বিমানের 132 জনের মধ্যে কেউই হয়তো বেঁচে নেই বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ কারণ এখনও পর্যন্ত জীবিত কারও খোঁজ মেলেনি (No survivors found in Chinese Airline Crash) ৷

9. Radhe Shyam : পাইরেসির শিকার হওয়া সত্ত্বেও তুঙ্গে প্রভাস-পূজার জাদু, দশ দিনেই 400 কোটি ব্যবসা 'রাধেশ্য়াম'-এর

পাইরেসির শিকার হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্য তুঙ্গে প্রভাস এবং পূজা হেগড়ের নতুন ছবি 'রাধেশ্যাম'-এর ৷ মাত্র দশদিনেই 200 কোটি টাকার ব্যবসা করেছে এই ছবি (Radhe Shyam Box Office Collection) ৷ একইসঙ্গে এর ডিজিটাল সত্ত্বও নির্মাতারা বিক্রি করেছেন 200 কোটি টাকায় ৷ যার জেরে ছবির দশদিনে আয় 400 কোটি টাকা ৷

10. Joe Biden Warns : সাইবার হামলার ছক কষছে রাশিয়া, মার্কিন সংস্থাগুলিকে সতর্কতা বাইডেনের

মার্কিন এবং মার্কিনজাত সংস্থাগুলিকে সতর্ক করার পাশাপাশি ডিজিটালি সমস্ত সংস্থার প্রবেশদ্বারে বজ্র আঁটুনির নির্দেশ দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (Biden warns US companies of potential Russian cyberattacks) ৷