1. Cal HC on Mamata's Flight Turbulence Case : মুখ্যমন্ত্রীর বিমান বিভ্রাট নিয়ে কেন্দ্রের হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

মার্চের শুরুতে উত্তরপ্রদেশ থেকে ফেরার পথে বিমান বিভ্রাটের মুখে পড়তে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ পরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, তাঁর বিমান মাঝ আকাশে অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছিল ৷ এই ঘটনায় কেন্দ্রের হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Asks Centre to Submit Affidavit on Mamata Banerjee Flight Turbulence Case) ৷ পরবর্তী শুনানি আগামী 25 এপ্রিল ৷

2. Indian Student Killed in Ukraine : ইউক্রেন থেকে বেঙ্গালুরু ফিরল মেডিক্যাল ছাত্রের নিথর দেহ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে (Russia Ukraine War) খারকিভে গত 1 মার্চ যে ভারতীয় মেডিক্যাল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল, সোমবার ভোররাতে তাঁর দেহ এসে পৌঁছল বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে (Mortal remains of Indian student killed in Ukraine) ৷

3. Babul Supriyo Nomination : 'সেরাটা দিয়েই খেলব', মনোনয়ন জমা দিয়ে মন্তব্য বাবুলের

অনাড়ম্বরে হলেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়েই তিনি এদিন মনোনয়ন জমা দিতে গিয়েছিলেন ৷ বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমকে জানালেন বালিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী (Babul Supriyo files his nomination for Ballygunge bye election) ৷

4. Visva Bharati Agitation : বিশ্বভারতীতে পরীক্ষা বয়কটকে কেন্দ্র করে পড়ুয়া-অভিভাবক হাতাহাতি

অচলাবস্থা জারি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ উচ্চমাধ্যমিকের সময়সীমা বাড়ানো এবং অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে এদিন ভাষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে পাঠভবনের একাংশ পড়ুয়া ৷ এমনকি পরীক্ষা বয়কটের কথা ঘোষণা করেন ৷ সেখানে উপস্থিত অভিভাবকরা তার প্রতিবাদ করলে শুরু হয় বচসা, যা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় (Fight Between Students and Guardian on Exam Boycott in Visva Bharati) ৷

5. Emergency Landing of Delhi-Doha Flight : দিল্লি-দোহা বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, করাচিতে জরুরি অবতরণ বিমানের

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পাকিস্তানের মাটিতে অবতরণ করল দিল্লি-দোহা বিমান (Emergency Landing of Delhi-Doha Flight in Pakistan) ৷ কাতার এয়ারওয়েজের কিউআর 579 বিমানটি দিল্লি থেকে একশোর বেশি যাত্রী নিয়ে দোহার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ৷ কিন্তু, মাঝ আকাশে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় বিমানটিকে করাচি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয় (Emergency Landing of Delhi-Doha Qatar Airways Flight with Over Hundred Passengers in Pakistan) ৷

6. Sonam Kapoor Expecting Her First Child : মা হতে চলেছেন অনিল কন্যা সোনম

মা হতে চলেছেন অনিল কন্যা সোনম কাপুর ৷ সোমবার সকালে নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে অনুরাগীদের উদ্দেশ্য়ে এই সুখবর দিলেন অভিনেত্রী (Sonam Kapoor Announces Pregnancy) ৷

7. Biden to visit Poland : ইউরোপ সফরে বাইডেন, ন্যাটোর সঙ্গে জরুরি আলোচনা পোল্যান্ডে

যদিও বাইডেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস (White House officials have said Biden has no plans to travel to Ukraine) ৷ ইউরোপ সফরে রওনা হওয়ার আগে সোমবার যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপের মিত্র দেশের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা সারবেন বাইডেন ৷

8. Police Officer And Sex worker Viral Video : যৌনকর্মীকে মারধর পুলিশ অফিসারের, ভাইরাল ভিডিয়ো

যৌনকর্মীকে পুলিশ অফিসারের মারধরের ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে ৷ স্থানীয় মহকুমা শাসক কুমার চৌধুরীর কাছে ইমেল মারফৎ অভিযোগ দায়ের (Police Officer And Sex worker Viral Video) ৷

9. Udayan Guha Facebook : উদয়নে গুহের বিতর্কিত ফেসবুক পোস্ট ঘিরে জল্পনা রাজনৈতিক মহলে

উদয়ন গুহর করা সোশ্য়াল মিডিয়ায় একটি পোস্ট ঘিরে জল্পনা (TMC Leader Udayan Guha's Controversial Facebook Post) ৷ ছবিতে জেলা তৃণমূল সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় ও মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মাঝে দাঁড়িয়ে দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ। ছবির ক্য়াপশন, "দুই পাশে দুই মহারাজ, মাঝখানে আমি কলাগাছ । শুধু পেট খারাপ হলেই মনে হয় ।"

10. Biman Basu On Firhad Statement : ফিরহাদের বিতর্কিত মন্তব্যের সমালোচনা বিমান বসুর

ফিরহাদ হাকিমের বিতর্কিত মন্তব্যের পাল্টা দিলেন সিপিআইএম নেতা বিমান বসু (Biman Basu On Firhad Statement) । রবিবার সন্ধ্যে তিনি নদিয়ার তাহেরপুর পৌরসভা বিজয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন । গোটা রাজ্যের মধ্যে একমাত্র তাহেরপুর পৌরসভায় বামেরা জয়লাভ করেছে । এদিন তাহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর-সহ একাধিক সক্রিয় কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় । সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিমান বসু বলেন, '‘রাজ্যে হিংসার রাজনীতি তৈরি করেছে তৃণমূল ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলের ঘটনাও অনেক বেশি।'’ দুষ্কৃতী, গুলি না-থাকলে পুলিশ-আদালতও থাকবে না ; ফিরহাদ হাকিমের এই বিতর্কিত মন্তব্যের জবাবে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বলেন,' কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নাগরিকের কথার জবাব দিতে বিবেকে বাধে ।’'