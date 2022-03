1. Karnataka HC dismiss Hijab row : হিজাব পরা ধর্মীয় রীতি নয়, মামলা খারিজ কর্নাটক হাইকোর্টে

হিজাব সংক্রান্ত মামলা খারিজ করে দিল কর্নাটক হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থি, বিচারপতি কৃষ্ণ এস দীক্ষিত, ও জেএম খাজির ডিভিশন বেঞ্চ (Karnataka HC dismiss Hijab row petitions) আজ জানিয়ে দেয়, ইসলামে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক নয়।

2. Exclusive Interview of Md Akbar : গোল না করলে রাতে ঘুম হত না, স্মৃতিচারণায় ছোটে মিয়াঁ

সত্তরের দশকে ময়দানে 'গোল' এবং 'আকবর' দুই হয়ে উঠেছিল সমার্থক (Interview of former footballer Md Akbar) ৷ এখনকার কোনও খেলোয়াড়ের মধ্যেই সেই খিদে চোখে পড়ে না ছোটে মিয়াঁর । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনুভব খাসনবীশের কাছে অকপট মহম্মদ আকবর । আজ শেষ কিস্তি ।

3. Councillors Murder Case : পানিহাটি ও ঝালদায় কাউন্সিলার খুনে স্বতঃস্ফূর্ত মামলা দায়েরের অনুমতি হাইকোর্টের

পানিহাটির তৃণমূল ও পুরুলিয়ার ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলার খুনে স্বতঃস্ফূর্ত মামলা দায়ের করার আর্জি হাইকোর্টে (Panihati and Jhalda Councilor Murder Case Filed in High Court) ৷ রবিবার খুন হন দুই কাউন্সিলর ৷

4. Nalhati Acid Attack : নলহাটিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ওপর অ্যাসিড হামলা, অভিযুক্ত স্বামী

নলহাটিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ওপর অ্যাসিড হামলা(Acid Attack On madhyamik Candidate) ৷ আটক স্বামী ৷ অ্যাসিড মারার কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

5. Namesake girls: নাম-বাড়ি-স্কুল-চাকরি-পদ-কর্মস্থল সবই এক তিন কন্যার

নাম, বাড়ি, স্কুল, চাকরি, পদ, কর্মস্থল - সবই এক তিন কন্যার (Namesake girls) ৷ তেলাঙ্গানার এই তিন মেয়ে আজ খবরের শিরোনামে (girls with same name went to same school get same job) ৷

6. Strict Measures to Control Dengue in State : বর্ষার আগেই ডেঙ্গু দমনে কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের

বর্ষার আগেই ডেঙ্গু রুখতে বিপজ্জনক এলাকা চিহ্নিত করে কাজ শুরু করল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর (Strict Measures to Control Dengue in State) ৷ তালিকা অনুসারে মোট 43টি পৌরসভাকে অতি বিপদজনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । 83টি পৌরসভাকে রাখা হয়েছে বিপদজনক তালিকায়। এই কাজের জন্য বাজেটও বরাদ্দ করা হয়েছে ৷

7. Militant Killed in Pulwama : আওয়ান্তিপোরা সেক্টরে বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম 1 জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত 1 অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি (One Unidentified Militant Killed in Pulwama by Security Forces) ৷ আজ দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আওয়ান্তিপোরা সেক্টরের চারসু গ্রামে বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয় (Special Operation by Security Force in Awantipora Sector) ৷ আজ সকালে শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কের কাছে ওই গ্রামে জঙ্গিদের অবস্থান নিশ্চিত করে বাহিনী ৷ পরে পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলে অভিযান শুরু করে জওয়ানরা ৷ সেই সংঘর্ষেই এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে ৷ গ্রামের প্রতিটি আসা ও যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে জঙ্গিরা আত্মগোপন করে রয়েছে, তার আশেপাশের বাড়িগুলি খালি করে দেওয়া হয়েছে ৷ জঙ্গিরা কোনওভাবেই যাতে পালাতে সক্ষম না হয়, তাও নিশ্চিত করা হয়েছে ৷

8. Rajnath Singh on Missile Firing : পাকিস্তানে পড়া ভারতীয় মিসাইল নিয়ে রাজ্যসভায় বিবৃতি রাজনাথের

9 মার্চ ভারতীয় মিসাইলের পাকিস্তানে গিয়ে পড়ার ঘটনায় রাজ্যসভায় বিবৃতি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh Gives Statement in Rajya Sabha on Accidental Missile Firing Case) ৷ যেখানে ফের একবার ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে এও জানালেন, কীভাবে ঘটনা ঘটল ? তার কারণ কী ? এ সব জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

9. Indian Army Job: মাধ্যমিক পাশে সেনায় চাকরির সুযোগ

মাধ্যমিক পাশে ভারতীয় সেনায় প্রার্থী নিয়োগ করা হবে (Indian Army Job) ৷ ভারতীয় সেনার আর্মি পোস্টাল সার্ভিস উইং, ব্রিগেড অফ দি গার্ডস গ্রুপ-সি শূন্যপদের জন্য প্রার্থী নিয়োগ করা হবে ৷ বয়স হতে হবে 18-25 বছরের মধ্যে ৷

10. Visva Bharati Registrar Resigns : রাতভর ঘেরাও থাকার পর ইস্তফা দিলেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব

নানা দাবিতে গত দু’সপ্তাহ ধরে বিশ্বভারতীতে চলছে ছাত্র আন্দোলন (Students Agitation at Visva Bharati University) ৷ সোমবার রাতেও ঘেরাও করা হয় আধিকারিকদের ৷ রাতভর ঘেরাও থাকার পর মঙ্গলবার সকালে ইস্তফা দেন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব আশিস আগরওয়াল (Visva Bharati University Registrar Resigns) ৷