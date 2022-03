গোয়া বিধানসভার (Goa Assembly Election 2022) ফলাফল ত্রিশঙ্কু হতে পারে ৷ এমনটাই বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ৷ আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল ৷ গোয়া বিধানসভা আসন পেলে, নিজেদের কিং মেকার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে ঘাসফুল শিবির (TMC Wants to be King Maker in Goa Assembly) ৷ আর সেই উদ্দেশ্যে আজ গোয়া রওনা দিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

2. Suvendu Adhikari accuses CM : মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতে তৃণমূল বিধায়করা রাজ্যপালকে নিগ্রহ করেছে, অভিযোগ শুভেন্দুর

সোমবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন ছিল ৷ কিন্তু বিরোধী শিবিরের তুলকালামের মাঝে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ ঠিকমতো পড়তে পারেননি ৷ এর দায় তৃণমূলের উপর চাপাল বিজেপি নেতা (Suvendu Adhikari accuses CM) ৷

3. Jayprakash Joins TMC : বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ জয়প্রকাশের

নজরুল মঞ্চে আজ তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলছে (TMC Working Committee Meeting)। সেখানেই জয়প্রকাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) দলে সামিল হলেন ৷

4. Physical Disability Girl In Madhyamik Exam : শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করে মাধ্যমিক পরীক্ষা নদীয়ার প্রিয়াঙ্কা পালের

বিশেষভাবে সক্ষম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কা পাল (Physical Disability Not a Barrier in Education for Priyanka Pal) ৷ হুইল চেয়ারে বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রিয়াঙ্কা পালের ৷ ছোট থেকেই চলাফেরা করতে পারে না সে ৷ আজ তার দ্বিতীয় পরীক্ষা ৷

5. Madhyamik 2022 : নিউরোর সমস্যা মেটাতে বেঙ্গালুরুতে, মাধ্যমিক দেওয়া হল না মেধাবী সৌমদীপের

আচমকা নিউরোর সমস্যা দেখা দেওয়ায় বর্তমানে বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে ভর্তি সৌমদীপ (Hooghly boy cannot appear Madhyamik 2022)৷ সেই কারণে এ বার তার আর মাধ্যমিক পরীক্ষা (Madhyamik 2022) দেওয়া হল না ৷

6. Madhyamik Examination 2022 : সদ্যোজাত কোলে হাসপাতালে বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলেন মা

শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও অনেকে পরীক্ষা দিচ্ছেন ৷ তারই উদাহরণ গঙ্গারামপুরের সদ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া মা (New Mother Madhyamik Examination) ৷

7. Tathagata on BJP Leaders Secret Meeting : দলের ভিতরে পচন ধরার কুফল, লকেটের সঙ্গে বিক্ষুব্ধদের বৈঠক প্রসঙ্গে তথাগত

"দলের ভিতরে পচন ধরেছে ৷ যার কুফল হল এই মিটিং ৷ এরকম তো কখনও হয় না, দলে পচন ধরার ফলেই এটা হয়েছে ৷" দলীয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতাদের বৈঠক প্রসঙ্গে এমনই বললেন তথাগত রায় (Tathagata on BJP Leaders Secret Meeting) ৷

8. Womens Day Special : নারী দিবসে মহিলাদের উপাখ্যানে বাইশগজের তিন আম্পায়ার

ওরা তিনজন ৷ বিনীতা রায় মৌলিক, বিউটি চক্রবর্তী ও রাখী দাস ৷ বঙ্গ ক্রিকেটে প্রথম তিন মহিলা আম্পায়ার ৷ আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ইটিভি ভারতের বিশেষ প্রতিবেদনে বাইশ গজের এই তিন নারীর কাহিনী (Womens Day Special) ৷

9. Women's Day 2022: নারী দিবসে ভারতীয় ছবিতে নারী চরিত্রের বিবর্তন নিয়ে মতামত দিলেন নীনা-মাধুরী

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স-এর নারী দিবসের একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় ছবিতে কীভাবে নারী চরিত্রের মধ্য়ে এসেছে বড় পরিবর্তন, তা নিয়ে নিজেদের মতামত সকলের সামনে তুলে ধরলেন অভিনেত্রী নীনা গুপ্ত এবং মাধুরী দীক্ষিত ৷

10. Sunil Gavaskar On Warne : ওয়ার্ন সম্পর্কে করা মন্তব্যে ক্ষমা চাইলেন গাভাসকর

প্রয়াত অজি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্নকে সম্পর্কে করা মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন সুনীল গাভাসকর (Sunil Gavaskar Regrets Over Controversial Remarks on Shane Warne) ৷ জানালেন, ওয়ার্নের মৃত্যুর পর তাঁর ওই মন্তব্য করার উচিত হয়নি এবং সেটি সঠিক সময় ছিল না ৷