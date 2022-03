1. Kolkata Fake doctor : খাস কলকাতায় ফের ভুয়ো চিকিৎসক গ্রেফতার

ভুয়ো চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে ডাক্তারি করার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরূদ্ধে ৷ রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে অন্য চিকিৎসকের নাম নিয়ে চেম্বার খোলেন এই ব্যক্তি এবং তাকে সাহায্য করার অভিযোগে অপর এক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Fake doctor arrested in Kolkata) ৷

2. Indian sailors stuck at Mykolaiv port : ইউক্রেনের মাইকোলেভ বন্দরে আটকে 21 ভারতীয় নাবিক

ইউক্রেনের (Ukraine crisis) মাইকোলেভ বন্দরে আটকে রয়েছেন 21 জন ভারতীয় নাবিক ৷ তবে তাঁরা সুরক্ষিত আছেন বলে জানা গিয়েছে (Indian sailors stuck at Mykolaiv port)৷

3. Russia-Ukraine Conflict : ইউক্রেনে থাকা ভারতীয়দের জরুরি ভিত্তিতে গুগল ফর্ম পূরণ করার নির্দেশ বিদেশ মন্ত্রকের

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের মাঝে এখনও ইউক্রেনে আটকে বহু ভারতীয়রা ৷ তাঁদের ধাপে ধাপে বের করে আনছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ফের নির্দেশিকা জারি করল ভারত (Russia Ukraine Conflict) ৷

4. Disaster Management Department: নিজস্ব বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ খুলতে চলেছে কলকাতা পৌরনিগম

কলকাতা পৌরনিগমে তৈরি হবে আলাদা বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ (Disaster Management Department)। বিপর্যয় মোকাবিলা দলে থাকবেন প্রশিক্ষিত কর্মী ৷ বাজেট বক্তব্যে একথা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷

5. Return from Ukraine : যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরলেন রানীগঞ্জের দুই ডাক্তারি পড়ুয়া

24 তারিখে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভাবতেই পারেননি আবার দেশে ফিরবেন ৷ বলতে গেলে নিজেদের উদ্যোগেই ইউক্রেন থেকে পোল্যান্ড বর্ডারে পৌঁছান রানীগঞ্জের দুই ডাক্তারি পড়ুয়া (Students return home in Raniganj from Ukraine) ৷

6. Security Threat in West Bengal : নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্যে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে মোবাইল ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ড

নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় আগামী কয়েকদিন মোবাইল ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ড পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা জানাল স্বরাষ্ট্র দফতর (Mobile Internet and Broadband Services will Temporarily Suspended in West Bengal) ৷ 7 মার্চ থেকে এই নির্দেশিকা লাগু হবে ৷ 16 মার্চ পর্যন্ত মোট আটদিন সকাল 11টা থেকে বিকেল 3টে 15মিনিট পর্যন্ত পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে ৷

7. Ind vs Pak WC : রবিবাসরীয় কাপ যুদ্ধে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান, অর্ধশতরান স্মৃতির

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন মিতালি রাজ ৷ 23 বছরের লম্বা ক্রিকেট কেরিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব নিয়েই শেষ করতে চান ৷ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মনের কথা জানিয়েছিলেন 39 বছরের এই ব্যাটার ৷

8. HBD Janhvi Kapoor : 25শে পা শ্রীদেবী কন্যার, আজও মায়ের চিরুনি ব্য়বহার করেন জাহ্নবী

রবিবার নিজের 25তম জন্মদিন উদযাপন করছেন বনি কাপুর এবং শ্রীদেবীর কন্যা জাহ্নবী কাপুর ৷

9. Mayapur ISKCON : পঞ্চাশ হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

পঞ্চাশ হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়াপুর ইসকন মন্দিরের 50তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল নদিয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে (Foundation Day Celebration At Mayapur) । 2 মার্চ-5 মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণে পালন করা হয় মন্দিরের গোল্ডেন জুবলির অনুষ্ঠান ।

10. Surjya Kanta Mishra on left alliance: জোটের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না, মন্তব্য সূর্যকান্তের

জোটের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না ৷ সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্মেলনের (Surjya Kanta Mishra at CPIM Kolkata Committee meeting) শেষ দিনে এ কথা বললেন সূর্যকান্ত মিশ্র ৷