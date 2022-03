যুদ্ধের অষ্টম দিন অর্থাৎ, গত বৃহস্পতিবার যুদ্ধরত দু'দেশের দ্বিতীয় দফার বৈঠকে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল (Russia-Ukraine agreed to organize humanitarian corridors) ৷ কোনও সমাধানসূত্র বা রফাসূত্রে পৌঁছতে না-পারলেও 'মানবিক করিডর' তৈরি করে বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষদের উদ্ধারে সম্মত হয়েছিল দু'পক্ষ ৷

2. Shane Warn Death : ওয়ার্নের মৃত্যুতে থাইল্যান্ডের ভিলায় তদন্তে ফরেন্সিক দল

ওয়ার্নের মৃত্যু তদন্তে ফরেন্সিক দল ৷ থাইল্যান্ডের ভিলা পরীক্ষা করবেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা (Forensic Team to Inspect Thailand Villa) ৷ এমনকি শেন ওয়ার্নের সঙ্গে থাকা তাঁর বন্ধুকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে থাই পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷

3. IND vs SL 1st Test : জাদেজার দেড়শো, প্রথম ইনিংসে পাঁচশোর গন্ডি পেরোল ভারত

মোহালি, 5 মার্চ : ভারত-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের প্রথমদিন অল্পের জন্য ঋষভ পন্থের শতরান হাতছাড়া হওয়ায় হতাশ ছিলেন মোহালির দর্শকরা ৷ টেস্টের দ্বিতীয়দিন সেই আক্ষেপ সুদে-আসলে পুষিয়ে দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ সিংহলি বোলারদের শাসন করে দেড়শো রানের ইনিংস খেললেন 'জাড্ডু' (Jadeja scores 150) ৷ জাদেজার ব্যাটিং ক্যারিশমায় দ্বিতীয়দিন দ্বিতীয় সেশনে পাঁচশো রানের গন্ডি পেরোল টিম ইন্ডিয়া ৷

4. Maoist poster in purulia : পুরুলিয়ার মাওবাদী পোস্টারের ঘটনায় 14 জন গ্রেফতার

24 ঘণ্টার মধ্য়েই আড়ষায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার ঘটনায় গ্রেফতার 14 জন (14 people arrested in maoist poster recovery case) ৷ আদালতে পেশ করা হয়েছে ধৃতদের ৷

5. NMC Circular : ইউক্রেন থেকে আসা ডাক্তারি পড়ুয়াদের ভারতে ইনটার্নশিপের সুযোগ, জানাল এনএমসি

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অনেকেই মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ রেখে ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরে এসেছেন ৷ এবার কী হবে, জানা নেই (NMC Circular) ৷

6. Shane Warne : উদ্দাম যৌনতা, বিয়ার, চেন স্মোকিং... ওয়ার্নের জীবন যেন আক্ষরিক অর্থেই 'মন্দ ছেলের উপাখ্যান'

একসময় এতটাই অনিয়মিত জীবনযাপন করেছেন যখন দিনে 50টির মত সিগারেট লাগত ওয়ার্নের (Once Shane Warne used to smoke 50 cigarettes in a day) ৷

7. Mamata Flight Turbulence : আচমকা 2 হাজার ফুট নিচে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান, পিঠে আঘাত পেলেন

বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে নামার আগে দুর্ঘটনার মুখোমুখি তাঁর বিমান (Mamata Flight Turbulence) ৷

8. Fire Breaks Out Train: দিল্লিগামী ট্রেনে আগুন, তবে হতাহতের খবর নেই

সাহারানপুর-দিল্লিগামী একটি ট্রেনে আগুন লাগে আজ বেলার দিকে (Fire Breaks Out Train) ৷ ট্রেনের ইঞ্জিন এবং দু‘টি বগিতে আগুন লক্ষ্য করেন যাত্রীরা ৷ আগুন যাতে ট্রেনের বাকি অংশে না ছড়িয়ে পরে সেজন্য ইঞ্জিন এবং ট্রেনের আগুন লাগা অংশটিকে বাকি বগির থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় ৷ এরপর যাত্রীরাই বগিটিকে সরিয়ে নিয়ে যায় ৷ আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে মেরুটের কাছে দাউরালা স্টেশনে ৷ রেলের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ওয়াইকে ঝা বলেন, "আগুন লাগার ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ৷" ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ৷ ঘটনাস্থলে আসেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷

9. Jay Bangla Slogan : জিতেন্দ্রর ‘জয় বাংলা’ বিরোধিতার পাল্টা বাংলা পক্ষের

‘জয় বাংলা’ ধ্বনির বিরোধিতা করায়, জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ বাংলা পক্ষ সংগঠনের (Jitendra Tewari vs Bangla Pakkho Over Jay Bangla Slogan) ৷ ‘‘গুটখা বহিরাগত বাঙালি বিরোধী জিতেন’’ সম্বোধনে বিজেপির এই নেতাকে নিশানা করেছে সংগঠনটি ৷ পাশাপাশি ‘জয় বাংলা’ ধ্বনির উপ কোনও দেশের একছত্র অধিকার নেই বলেও ওই পোস্টে উল্লেখ করেছে বাংলা পক্ষ ৷

10. Ukrain Student disconnect parents : ইউক্রেনে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, দোয়া করে দিন কাটাচ্ছেন বাবা-মা

ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে সেখানে নেটওয়ার্ক সমস্যা দেখা দেওয়ার কারণে মাসুমের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি পরিবারের (medical student in ukraine disconnect parents) ৷