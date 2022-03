1. Quad Virtual Meet : ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতি, আজ কোয়াড গোষ্ঠীর ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ৷ এর মাঝে আজ ভার্চুয়াল বৈঠকে বসছেন চার দেশের রাষ্ট্রনেতা (Quad Virtual Meet) ৷

2. Visva Bharati Protest : বিশ্বভারতীতে পড়ুয়াদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার, তা যেন শান্তিপূর্ণ হয়, জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

বিশ্বভারতীতে হস্টেল খোলার দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চলছে ৷ এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ কী বললেন বিচারপতি (High Court over Visva Bharati Protest) ?

3. Taherpur OC transferred: তাহেরপুর বামেদের, ফল ঘোষণার পরই ওসি-কে বদলি

পৌরসভা নির্বাচনে ঘাস-ফুলের ঝড়ে একমাত্র কাঁটা নদিয়ার তাহেরপুর পৌরসভা (Taherpur OC transferred) ৷ সেখানে জয়ী হয়েছে বামেরা ৷ সেই ফল প্রকাশের পরপরই বদলি করা হল তাহেরপুরের ওসিকে (OC of Taherpur PS transferred)৷

4. Asansol Municipal Corporation : সবসময় খোলা থাকবে অফিসের দরজা, আসানসোলের মেয়রের অভিনব সিদ্ধান্ত

ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ করলেন আসানসোলের নবনির্বাচিত মেয়র বিধান উপাধ্যায় ৷ সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর দরজা খুলে দিলেন (Asansol Municipal Corporation) ৷

5. UP Assembly Election 2022 : উত্তরপ্রদেশে চলছে ষষ্ঠ দফা, ভোট দিয়ে যোগীর দাবি '80% আসনে জিতব'

উত্তরপ্রদেশে ষষ্ঠ দফার (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) ভোটগ্রহণ চলছে ৷ যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath casts his vote in Gorakhpur) ভোট দিয়ে আজও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, 80 শতাংশ আসনেই জিতবে বিজেপি (Voting for the sixth phase)৷

6. Modi Putin Talk over Safe Evacuation : ইউক্রেন সেনার হাতে পণবন্দি ভারতীয় পড়ুয়ারা ! মোদি-পুতিন কথোপকথনের পর চাঞ্চল্যকর দাবি রাশিয়ার

দিনে দিনে পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে ৷ ইউক্রেনে একের পর এক জায়গা দখলে মরিয়া রাশিয়া ৷ এদিকে সেখানে বিপন্ন ভারতীয়রা (Modi Putin Talk over Safe Passage) ৷

7. Nexflix on Russia Invasion : ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের প্রভাব বিনোদন জগতে, রাশিয়ান কন্টেন্ট বয়কট করল নেটফ্লিক্স

ইউক্রেনে রুশ হামলার প্রতিবাদের এবার সরব হল নেটফ্লিক্স ৷ আগামি দিনে আর কোনও রাশিয়ান কন্টেন্ট স্ট্রিমিং করবে না তারা (Nexflix Pauses their Russian projects) ৷

8.Mamata In Varanasi : 'গো-ব্যাক' স্লোগান উপেক্ষা করে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে বসেই আরতি দেখলেন মমতা

নিয়মের বেড়াজাল তোয়াক্কা না-করেই ঘাটের সিঁড়িতে আরতি দেখতে বসে পড়েন তিনি (Mamata Banerjee attends Ganga Aarti at Dashashwamedh Ghat in varanasi) ৷ আগামিকাল বারাণসীতে অখিলেশ যাদবের সমর্থনে জনসভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

9. Quad Virtual Meet : ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতি, আজ কোয়াড গোষ্ঠীর ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ৷ এর মাঝে আজ ভার্চুয়াল বৈঠকে বসছেন চার দেশের রাষ্ট্রনেতা (Quad Virtual Meet) ৷

10. Ranji Trophy 2022: আকাশদীপের চোট, চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে চিন্তায় বাংলা

তিন পেসারের দাপটে পরপর দুই ম্যাচে জয়ের নজির গড়েছে বঙ্গ শিবির ৷ প্রথম প্রতিপক্ষ বরোদা ও দ্বিতীয় হায়দরাবাদকে হারিয়ে সবথেকে বেশী পয়েন্টে শীর্ষস্থানে বিরাজ করছে বাংলা ক্রিকেট দল ৷ এরপর নিজের সেরাটা দিয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের লক্ষ্য জয়ের হ্যাটট্রিক ৷