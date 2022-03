1. Mamata Banerjee's comment after victory: জনাদেশ দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল, সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে মন্তব্য মমতার

ফের জনাদেশ দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল (gratitude to Ma Mati Manush) ৷ পৌরসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের দুরন্ত ফলে এই প্রতিক্রিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee's comment after victory) ৷

2. Bengal Civic Polls Result 2022 : তাল কাটল পাহাড়ে, দার্জিলিং পৌরসভা দখল করে চমকে দিল সদ্য ভূমিষ্ঠ হামরো পার্টি

রাজ্যজুড়ে সবুজ ঝড় তুললেও পাহাড় অধরাই থাকল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ৷ তবে এবার নতুন পর্বের সূচনা করল নতুন দল হামরো পার্টি (Bengal Civic Polls Result 2022) ৷

3. Bengal Civic Polls Result 2022: তৃণমূল ছাড়া অন্য কাউকে ভরসাই করছে না মানুষ, মন্তব্য ফিরহাদের

"মানুষ এখন আর তৃণমূল ছাড়া অন্য কাউকে ভরসা করছে না । বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে", আজ পৌরসভা ভোটের ফল নিয়ে একথা বললেন কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ এর জন্য একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, অন্যদিকে তাঁর বলিষ্ঠ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই মূল কারণ বলে জানান তিনি । দেশের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় মা-মাটি-মানুষের সরকার মানুষের জন্য অনেক বেশি কাজ করেছে, পৌরভোট সাফল্য নিয়ে দাবি করলেন তৃণমূল নেতা (KMC Mayor TMC leader Firhad Hakim on TMC victory in Civic Polls)।

4. Russia-Ukraine Conflict : খেরসনের দখল নিল রুশ বাহিনী, বিপক্ষের 6 হাজার সেনা খতমের দাবি জেলেনস্কির

বুধবার ইউক্রেনের উপরে রাশিয়ার হানা সপ্তম দিনে পড়ল (Seventh day of Russia-Ukraine Conflict) ৷

5. English Bazar Municipality result: ইংরেজবাজারের অর্ধেকের বেশি আকাশ নারীর, দাবি উঠল মহিলা চেয়ারপার্সনের

ইংরেজবাজার (English Bazar Municipality result) পৌরসভায় 29টির মধ্যে 18টিতেই জয়ী মহিলা প্রার্থী (Bengal civic polls 2022) ৷ তাই দাবি উঠল মহিলা চেয়ারপার্সনের ৷

6. Bengal civic polls result 2022: অনুব্রতর গড়ে জেলে বসেই জয়ী রামপুরহাটের সিপিআইএম প্রার্থী

ইভিএম ভাঙায় এখনও তিনি জেলে ৷ তবে রামপুরহাট পৌরসভার (Bengal civic polls 2022) একমাত্র 17 নম্বর ওয়ার্ডে লাল পতাকা তুলে ধরলেন সিপিআইএম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক (only one cpim candidate wins)৷

7. Bengal Civic Polls Results 2022: ঝাড়গ্রামে খাতাই খুলল না বিজেপির, 18টির মধ্যে 16টিতে জয় তৃণমূলের

গতবারও এই পৌরসভা (Jhargram Municipality Election) তৃণমূল কংগ্রেসের দখলেই ছিল ৷

8. TMC Wins in Uluberia : উলুবেড়িয়া পৌরসভা তৃণমূলের দখলে

হাওড়ার উলুবেড়িয়া পৌরসভার (Uluberia Municipality Results 2022) 32টি ওয়ার্ড ৷ তৃণমূল জিতল 28টি ৷ 2015 সালে তৃণমূল 26টি ও বিরোধীরা 6টি আসনে জিতেছিল । এবার দু’টি ওয়ার্ড বেশি পেল শাসকদল ৷

9. Bengal Civic Polls Result 2022 : পুরুলিয়ায় 2টি পৌরসভায় জয় তৃণমূলের, একটি ত্রিশঙ্কু

জঙ্গলমহলে সবুজ ঝড় (Bengal Civic Polls Result 2022) ৷ পুরুলিয়ার তিনটির মধ্যে দু’টি পৌরসভা তৃণমূল জিতেছে ৷ আর একটির ফলাফল ত্রিশঙ্কু হয়েছে (Two Municipality in Purulia Win TMC and One is Hung) ৷ 23 আসনের পুরুলিয়া পৌরসভার 17টিতে জয় পেল তৃণমূল (TMC Win in Purulia Municipality) ৷ অন্যদিকে, তৃণমূলে টিকিট না পেয়ে 6 ও 12নং ওয়ার্ডের দুই নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৷ আর কংগ্রেস একটি আসন পেয়েছে ৷

10. Bengal Civic Polls Result 2022 :কোচবিহারে ছয়ে ছয় তৃণমূল, বিজেপি শূন্য

দিনহাটা পৌরসভায় (Dinhata Municipality Election) আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয় পেয়েছে তৃণমূল ৷