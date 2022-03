1. IAF on Ukraine Evacuation : আজই কিভ ছাড়ার বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের, ভারতীয়দের ফেরাতে ইউক্রেন যাচ্ছে বায়ুসেনা

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে এখনও আটকে রয়েছেন বহু ভারতীয় ৷ তাঁদের নিয়ে আসতে কাজে লাগানো হচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনাকে (IAF on Ukraine Evacuation) ৷

2. ESA on Europe Russia Mars Mission : ইউক্রেন আক্রমণের ফল, স্থগিত রাশিয়ার মঙ্গল অভিযান

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের আজ ষষ্ঠ দিন ৷ প্রতিদিনই ইউরোপ নানা ভাবে থামাতে চাইছে পুতিনকে ৷ কিন্তু তিনি অটল ৷ এর জেরে এবার মঙ্গলে যাওয়া খারিজ রাশিয়ার (ESA on Europe Russia Mars Mission) ৷

3. Ukraine-Russia Crisis Update : কিভের দিকে এগোচ্ছে রাশিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী

ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণে নিন্দার ঝড় বইছে দুনিয়াজুড়ে ৷ পুতিনের বিরুদ্ধে একের পর এক কঠিন পদক্ষেপ করছে বিভিন্ন দেশ (Ukraine Russia Crisis Update) ৷

4. Students Left Kyiv by Train : দূতাবাসের কাছেই আশ্রয় নেওয়া 400 ভারতীয় ছাত্র ট্রেনে চড়ে ছাড়লেন কিভ

ইউক্রেনে দূতাবাসের কাছেই আশ্রয় নেওয়া 400 ভারতীয় ছাত্র ট্রেনে চড়ে কিভ ছাড়লেন (Students left Kyiv by train) ৷ জানাল ভারতীয় দূতাবাস (Indian Embassy on students evacuation from Ukraine) ৷

5. Student Agitation at Visva Bharati : 24 ঘণ্টা পর ঘেরাও মুক্ত বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, তবে আন্দোলন চলছে

গত 24 ঘণ্টা ধরে ঘেরাও ছিলেন কর্মসচিব ৷ ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল আরও তিন আধিকারিককে ৷ 24 ঘণ্টা পর তাঁদের মুক্ত করা হল ৷ তবে হস্টেল খোলা দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন অন্দোলনরত পড়ুয়ারা (Student Agitation at Visva Bharati) ৷

6. Indians Stranded in Ukraine : ভারতীয় পড়ুয়াদের ফেরাতে ইউক্রেনের পথে মোদির মন্ত্রী

ইউক্রেন থেকে পড়ুয়াদের ফেরানোর জন্য অপারেশন গঙ্গা শুরু করেছে ভারত সরকার (Operation Ganga) ৷ মঙ্গলবার দুপুরে মোদি সরকারের মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি (Modi Government Minister Hardeep Singh Puri) রওনা দিলেন দিল্লি থেকে ৷

7. Satya Nadella's Son Dies: মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলার পুত্রের অকাল প্রয়াণ

মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলার ছেলে (Satya Nadella's Son Dies) জেইন অকালেই চলে গেলেন চিরঘুমে (Zain Nadella dies) ৷ মাত্র 26 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি (Microsoft CEO Satya Nadella's son died) ৷

8. Bengal Civic Polls 2022 : কড়া নিরাপত্তায় শ্রীরামপুরের 25নং ওয়ার্ডের 7নং বুথে পুনর্নির্বাচন

শ্রীরামপুরের 25নং ওয়ার্ডের 7নং বুথে পুনর্নির্বাচন (Re Election in Ward No 25 of Sreerampur) ৷ কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ভোটগ্রহণ চলছে ৷ সকাল থেকে ভোটাররা শান্তিপূর্ণ আবহে ভোট দিচ্ছেন ৷

9. Bengal Civic Polls 2022 : তৃণমূলকে ভোট দেওয়ায় বাড়িতে ঢুকে মারধর, অভিযুক্ত নির্দল প্রার্থীর সমর্থকরা

তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় একটি পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ শান্তিপুরে (A Family Attacks by Goons for Cast Their Vote to TMC) ৷ ঘটনায় অভিযোগ নির্দল প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৷ শান্তিপুর পৌরসভার 24নং ওয়ার্ডের ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে আক্রান্ত পরিবার ৷

10. Vacuum Bomb in Russia Ukraine War : ইউক্রেনের যুদ্ধে সাংঘাতিক ভ্যাকুয়াম বোমা ছুড়ছে রাশিয়া

ইউক্রেনের যুদ্ধে সাংঘাতিক ভ্যাকুয়াম বোমা ছুড়ছে রাশিয়া (Vacuum Bomb in Russia Ukraine War) ৷ এমনই অভিযোগ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (Russia using Vacuum Bomb in its invasion) ৷