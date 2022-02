1. Bengal Civic Polls 2022 : পৌরসভা ভোটে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস, লালবাজার অভিযানের ডাক বিজেপির

108টি পৌরসভায় চলছে নির্বাচন ৷ তাতেই লাগামছাড়া সন্ত্রাস হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির ৷ তার প্রতিবাদে এদিন দুপুরে লালবাজার অভিযানের ডাক দিল গেরুয়া শিবির (BJP protests against Civic Polls terror in Bengal) ৷

2. Bengal Civic Polls 2022 : নন্দীগ্রামের বদলা নিচ্ছেন মমতা, ভোট নিয়ে প্রতিক্রিয়া শিশিরের

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এরকম ভোট হচ্ছে ৷ নন্দীগ্রামে তাঁকে শুভেন্দু অধিকারী হারিয়েছে । তাই নন্দীগ্রামের বদলা নিতে কালীঘাটের নির্দেশে এইসব ঘটনা ঘটছে ।" রবিবার কাঁথিতে ভোট দেওয়ার পর এই মন্তব্য করেন সাংসদ শিশির অধিকারী (Sisir Adhikari slams Mamata Banerjee) ৷

3. Bengal Civic Polls 2022 : অনুব্রতর গড়ে ভোট দিলে মিষ্টিমুখ, নকুলদানা বিলির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

অনুব্রত মণ্ডলের গড়ে তাঁর নিদান মেনে ভোট কেন্দ্রের বাইরে নকুলদানা-বাতাসা খাওয়াচ্ছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা ৷ বোলপুর পৌরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী তাপসী বাউড়ি ও তাঁর সহযোগীরা মিলে ভোটদাতাদের মিষ্টি, জল খাওয়াচ্ছেন ৷ তৃণমূল প্রার্থী তাপসী বাউড়ি বললেন, "এত রোদে ভোট দিতে আসছে মানুষ ৷ তাদের নকুলদানা, বাতাসা, জল দিচ্ছি ৷ তারা খেয়ে শান্তি পাচ্ছে ৷" 2019-এ লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে বীরভূমে তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের নকুলদানা, গুড়, বাতাসা বিলির প্রক্রিয়া শুরু হয় (Bolpur Municipality TMC candidate distributes nakuldana among voters) ৷

4. Bengal Civic Polls 2022 : ভোটের নামে প্রহসন, রাজ্য ধর্ষিত গণতন্ত্র ; নিন্দা সুকান্তর

ভোটের নামে প্রহসন চলছে ৷ রাজ্যে ধর্ষিত গণতন্ত্র ৷ রবিবাসরীয় 108 পৌরসভার ভোটের (Bengal Civic Polls 2022) হালচাল দেখে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ তাঁর অভিযোগ, "বিজেপির কর্মী সমর্থকদের রাস্তা থেকে আটক করা, বুথ জ্যাম, এজেন্টদের মেরে বের করে দেওয়া হচ্ছে ৷ আমার নিজের জেলার (দক্ষিণ দিনাজপুর) পরিস্থিতি খুব খারাপ ৷ গঙ্গারামপুরে বহিরাগতদের দাপাদাপি চলছে ৷ এভাবে ভোট করানোর থেকে প্রশাসক বসিয়ে রাখাটাই ভাল ছিল ৷"

5. Haryana Medico Stays Back in Ukraine : ইউক্রেনে যুদ্ধে ধ্বস্তদের সেবায় ব্যস্ত, ফিরছেন না হরিয়ানার মেডিক্যাল ছাত্রী

তিনি যুদ্ধদীর্ণ ইউক্রেনের মানুষকে সেবা করবেন (Haryana doctor staying back in Ukraine to serve people) ৷ তাই এই অবস্থায় দেশে ফিরবেন না বলে জানিয়ে দিলেন হরিয়ানার মেডিক্যালের এক ছাত্রী (Haryana Medico Stays Back in Ukraine) ৷

6. Bengal Civic Polls 2022 : বীরভূমের 5টি পৌরসভায় নির্বাচন

আজ রাজ্যে 108 টি পৌরসভায় নির্বাচন (Bengal Civic Polls 2022) । টানটান উত্তেজনার মধ্যে চলছে বীরভূমের ভোটগ্রহণ পর্ব । বীরভূমের 5টি পৌরসভায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে । তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের গড় বোলপুর পৌরসভার 22টি ওয়ার্ডের মধ্যে 12টি ওয়ার্ডে নির্বাচন হবে । বাকি 10টি পৌরসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই জয়লাভ করেছে তৃণমূল । দুবরাজপুর পৌরসভার 16টি ওয়ার্ডের মধ্যে 11টি ওয়ার্ডে নির্বাচন । সিউড়ি পৌরসভার 21টি ওয়ার্ডের মধ্যে 5টি ওয়ার্ডে নির্বাচন । এছাড়াও সাঁইথিয়া পৌরসভার 2টি ওয়ার্ড ও রামপুরহাট পৌরসভার 13টি ওয়ার্ডে নির্বাচন ।

7. Bengal Civic Polls 2022 : বনগাঁয় নির্দল প্রার্থীকে মারধর, ভোটলুঠের অভিযোগে কেঁদে ভাসালেন বিজেপি প্রার্থী

বনগাঁ পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা নির্দলপ্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ এমনকি নির্দল প্রার্থী সুমিত্রা দত্ত রায়ের মেয়ে তথা তাঁর নির্বাচনী এজেন্টকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে (Independent Candidate in Ward No 9 of Bongaon Beaten by TMC Goons) ৷ অভিযোগ ঠাকুরপল্লি বনবিহারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথ দখল করে একের পর এক ছাপ্পাভোট দিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল (TMC allegedly rigging in ward no 9 in Bangaon Municipality) ৷ শাসকদলের প্রার্থী বন্দনা দাসের স্বামী পুরো ঘটনার জন্য দায়ী বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ একই অভিযোগ করেছেন বিজেপি প্রার্থী সীমা বিশ্বাস ৷ ভোট লুঠ আটকাতে না পেরে বুথের বাইরে কাঁদতে দেখা গেল তাঁকে ৷ অন্যদিকে, ভোটলুঠের প্রতিবাদে বনগাঁ থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন সিপিআইএম প্রার্থী শিপ্রা বাইন ৷ যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী বন্দনা দাস ৷

8. Bengal Civic Polls 2022 : গুসকরায় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পুলিশের লাঠিচার্জ

সিপিএমের প্রার্থী এবং এজেন্টকে বুথ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভোটপর্ব চলাকালীন ব্যপক উত্তেজনা ছড়ালো গুসকরা পৌরসভা (Guskara Municipality Election) এলাকায় । পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে সিপিএমের কর্মীদের বিরুদ্ধে । এরপরেই পুলিশ লাঠিচার্জ করে । এদিন গুসকরা শান্তিপুর গোকুল সুন্দরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 6 ও 7 নম্বর বুথে সিপিএমের প্রার্থী ও এজেন্টকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । যার জেরে ব্যাপক অশান্তি ছড়ায় ।

9. Bengal Civic Polls 2022 : ওয়ার্ড পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক

ধুলিয়ান পৌরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্ত ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম (attack on tmc mla of Farakka) । অভিযোগ কংগ্রেসের দিকে । এদিন তিনি গন্ডগোলের খবর পেয়ে 13 নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে যান তিনি । সেখানেই তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । সামশেরগঞ্জ থানার অভিযোগ দায়ের করেছেন বিধায়ক ।

10. Bengal Civic Polls 2022 : হারের আশঙ্কায় ইভিএম ভাঙছে বিজেপি, অভিযোগ মন্ত্রী রথীন ঘোষের

হার নিশ্চিত জেনেই ইভিএম ভাঙার খেলায় নেমেছে বিজেপি ৷ বারাসতে বিজেপি প্রার্থীর ইভিএম ভাঙচুর করা নিয়ে মন্তব্য রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের (Minister Rathin Ghosh on EVM Vandalism in Barasat) ৷ আজ সকালে মধ্যমগ্রাম পৌরসভার 28নং ওয়ার্ডের 47নং বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি (Minister Rathin Ghosh Casts His Vote) ৷ ভোট দিয়ে বেরিয়ে রথীন ঘোষ বলেন, ‘‘ভোটে হারার আশঙ্কায় পরিকল্পিতভাবে বিজেপি ইভিএম ভাঙার খেলায় নেমেছে ৷ ওদের দলের একজন সাংসদ আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছে, ইভিএম ভাঙচুর করা হবে ৷ এটা তারই ফলশ্রুতি ৷’’