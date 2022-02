রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে (Russia-Ukraine Conflict) ভারতের অবস্থান কী হবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা ৷

2. Mamata Banerjee Govt Loan : 77 দিনে 16 হাজার কোটি টাকার ঋণ মমতার সরকারের

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার খোলা বাজার থেকে 3 হাজার কোটি টাকা ঋণ নিতে চলেছে (RBI Announces that Bengal Govt will take Rupees 3000 crore loan from Market) ৷ এর আগে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে একাধিকবার বাজার থেকে ঋণ নিয়েছে রাজ্য৷ সব মিলিয়ে 77 দিনে খোলা বাজার থেকে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে 16 হাজার কোটি টাকা (Mamata Govt taking Rupees 16000 Crore Loan within 77 Days) ৷

3. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দখল নিল রাশিয়া, রেডিয়েশন লিকের শঙ্কা !

তীব্র লড়াইয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দখল নিল (Russian forces seize control of Chernobyl nuclear power plant) ৷ সেখান থেকে রেডিয়েশন লিক হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ইউক্রেন ৷

4. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দখল নিল রাশিয়া, রেডিয়েশন লিকের শঙ্কা !

তীব্র লড়াইয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রের দখল নিল (Russian forces seize control of Chernobyl nuclear power plant) ৷ সেখান থেকে রেডিয়েশন লিক হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ইউক্রেন ৷

5. Russia-Ukraine Crisis : "ইউক্রেন একা লড়ছে, শক্তিশালী দেশগুলি দূর থেকে দেখছে" ভিডিয়ো বার্তা ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের

উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে কিয়েভে ঢুকে পড়েছে শত্রু সেনাবাহিনী, জানালেন প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Russia enters Kyiv) ৷ ইতিমধ্যে মধ্য কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া ৷

6. Indian Students Trapped in Ukraine : ইউক্রেন-রাশিয়া সীমান্তে বেসমেন্টে লুকিয়ে 400 ভারতীয় পড়ুয়া

রাশিয়ার সীমান্তবর্তী শহরটি গতকালই আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ কোনওরকমে নিজেদের প্রাণ হাতে মুহূর্ত গুণছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা ৷ মোদি সরকার পারবে তাদের বের করে আনতে (Indian Students in Ukraine) ?

7. Missile Attacks on Central Kyiv : মধ্য কিয়েভে বিস্ফোরণ, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ; জানালেন বিদেশমন্ত্রী কুলেবা

সেন্ট্রাল কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রাশিয়ার (Russian Missile Attacks on Central Kyiv) ৷ ইউক্রেনে রুশ সেনা অভিযানের দ্বিতীয় দিনে কিয়েভে হামলা শুরু হয়েছে বলে খবর, যা নিয়ে একটি টুইটও করেছেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমেত্র কুলেবা (Explosions Heard in Central Kyiv Says Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba) ৷

8. Anish Khan Death Case : ফের আনিশের বাড়িতে তদন্তকারীরা, কবরস্থানে বসছে সিসিটিভি

আনিশ খানের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death Case) ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে দুই পুলিশ কর্মীকে ৷ ছুটিতে পাঠানো হয়েছে আমতা থানার ওসিকেও ৷

9. Russia-Ukraine Crisis : রাশিয়ার আক্রমণের প্রথম দিনে মৃত 137 ইউক্রেনবাসী, জখম 300

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Volodymyr Zelenskyy) জানালেন, রাশিয়ার আক্রমণের প্রথম দিনে মৃত্যু হয়েছে 137 জন ইউক্রেনবাসীর (Russian Invasion of Ukraine) ৷

10. Russia-Ukraine Crisis : "কেউ বেরবেন না, কিয়েভে ঢুকেছে শত্রুদের অন্তর্ঘাতবাহিনী !" ভিডিয়ো বার্তা ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের

উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে কিয়েভে ঢুকে পড়েছে শত্রু সেনাবাহিনী, জানালেন প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Russia enteres Kyiv) ৷