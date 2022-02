বৃহস্পতিবার ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Putin orders strike in Ukraine)৷

2. Ukraine-Russia Conflict : রাশিয়াকে দায়ী করবে দুনিয়া, প্রতিক্রিয়া জো বাইডেনের

ভারতীয় সময় অনুযায়ী আজ সকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ঘোষণা করেছেন ৷ তার তীব্র সমালোচনা করল আমেরিকা (Ukraine-Russia Conflict) ৷

3. Ukraine-Russia Conflict : পুতিনের ঘোষণার পরেই ইউক্রেনের একাধিক শহর থেকে বিস্ফোরণের খবর

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দেওয়া রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সামরিক অভিযান ঘোষণার পরই ইউক্রেনের বেশকিছু শহর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে (Explosions heard from several cities of Ukraine) ৷

4. SIT probe over Anish Khan Death : পুলিশ দেখে পালাতে গিয়েই পড়ে মৃত্যু আনিশের ! তথ্য সিটের তদন্তে

পুলিশকে (Anish Khan fells down and died) দেখে পালানোর সময় রেইন পাইপ থেকে হাত ফস্কে মৃত্যু হয় আনিশ খানের (SIT probe over Anish Khan Death)। ধৃত পুলিশকর্মীদের জেরা করে এই তথ্যই এসেছে সিটের হাতে ।

5. Ukraine-Russia Conflict : ইউক্রেনকে অধিকার নয়, নিরস্ত্রীকরণের জন্য আক্রমণ, ঘোষণা পুতিনের

জল্পনা চলছিলই, রাজনৈতিক অস্থিরতাও বাড়ছিল ৷ তার অবসান ঘটিয়ে পুতিন জানিয়ে দিলেন ইউক্রেনের সেনা অভিযানের কথা (Ukraine-Russia Crisis) ৷ তবে কোনও দেশ এর মধ্যে নাক গলালে তার পরিণতি নিয়েও সচেতন করেছেন ভ্লাদিমির পুতিন ৷

6. Oil Price Hike : সাত বছরের রেকর্ড ভেঙে 100 মার্কিন ডলারের বেশি জ্বালানি তেলের দাম

বিশ্বের বাজারে বাড়ল অপরিশোধিত তেলের দাম ৷ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে সেনা অভিযানের ঘোষণা করার পরই এই দাম বৃদ্ধি ৷ এখন ব্যারেল প্রতি ওই জ্বালানির দাম ছুঁল 100 মার্কিন ডলার (Oil prices soar past 100 dollar) ৷

7. West Bengal Weather Update : বাড়ছে পারদ, শীত বিদায়ের মধ্যে গরমের ওয়ার্ম আপ

ঋতু বদলের পালা শুরু হয়েছে ৷ তার ইঙ্গিত মিলছে পারদের ওঠানামায় (West Bengal Weather Update) ৷

8. Anish Khan Death Case : আনিশকাণ্ডে নয়া মোড়, এবার সিবিআই তদন্তের দাবি ধৃত হোমগার্ডের স্ত্রীর

আনিশ খানের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death Case) এখনও পর্যন্ত দুই পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনায় পুলিশের দিকেই তির আনিশের পরিবারের ৷

9. Dead Body Found in Asansol : শ্যালকের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার জামাইবাবুর বাড়িতে

জামাইবাবুর বাড়ি থেকে উদ্ধার হল শ্যালকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার দোমোহানি রেল কলোনি এলাকায় (Dead Body Found in Asansol) ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

10. Firhad Hakim Directed : প্রতিটি বাস ডিপোতে রাখতে হবে 'কমপ্লেন বুক' এবং বাসে লাগাতে ভাড়ার তালিকা

প্রতিটি বাস ডিপোতে রাখতে হবে কমপ্লেন বুক এবং বাসে টাঙাতে হবে ভাড়ার তালিকা । নির্দেশ পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের (Transport Minister Firhad Hakim) ।