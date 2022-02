1. Allahabad HC Observation on POCSO : পকসো আইনের প্রয়োগ কিশোর বয়সের প্রেমের জন্য নয়, পর্যবেক্ষণ আদালতের

জামিনের মামলার শুনানি এমনটাই পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের (Allahabad HC ruled out POCSO Act on teenage romance) ৷

2. Governor Removal Case : রাজ্যপালের অপসারণ মামলা খারিজ কলকাতা হাইকোর্টের

রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল হাইকোর্ট (Governor Removal Case) ৷

3. Ahmedabad Blasts Case : আমেদাবাদ বিস্ফোরণ মামলায় 38 জনকে প্রাণদণ্ড দিল আদালত

2008 সালের 26 জুলাই ৷ একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আমেদাবাদের বিভিন্ন জায়গা ৷

4. Illegal Parking At Tollygunge : টালিগঞ্জে ফুটপাত জুড়ে বেআইনি পার্কিং, সমস্যায় পথচারীরা

টালিগঞ্জ লাগোয়া ফুটপাত জুড়ে বেআইনি পার্কিংয়ের রমরমা ।

5. Black box for Trains : বিমানের মতো ট্রেনেও বসছে ব্ল্যাক বক্স

দুর্ঘটনার কারণ জানতে ও যাত্রী সুরক্ষার কথা ভেবে বিমানের মতো এবার ট্রেনেও বসছে ব্ল্যাক বক্স (Black Box to be installed in trains) ৷

6. Bengal Civic Polls 2022 : ভোট যুদ্ধে সরগরম অমর্ত্য সেন-ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের ওয়ার্ড

গোটা রাজ্যের মতো বোলপুরেও চলছে পৌরসভা ভোটের প্রচার পুরোদমে (Bolpur Municipal Election 2022) ৷

7. Bachchan Pandey Trailer : সামনে এল অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'বচ্চন পাণ্ডে'-র ট্রেলার

হোলির দিনেই মুক্তি পেতে চলেছে অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'বচ্চন পাণ্ডে' ৷

8. IND vs WI 2nd T20 : দ্বিতীয় টি-20’র আগে ভারতীয় দলের চিন্তায় টপ অর্ডারের ব্যাটিং

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20’র আগে ভারতীয় শিবিরে চিন্তা ব্যাটিং (India vs West Indies 2nd T20 Preview) ৷

9. Corona Update in India : দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমে 25 হাজারে

বিগত দু'দিনে করোনা সংক্রমণ বাড়লেও আজ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী অনেকটাই কমেছে দৈনিক সংক্রমণ ৷

10. Wrong Treatment in Nadia : ভেঙেছে ডান পা, প্লাস্টার করা হল বাঁ পায়ে ; কাঠগড়ায় জেলা হাসপাতাল

চিকিৎসা করতে গিয়ে উলট পুরাণ ৷ ভাঙা পায়ের বদলে প্লাস্টার করলেন ভাল পা (Wrong Treatment in Nadia) ৷