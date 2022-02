1. Train Incident in Bhopal: রেল লাইনে ঝাঁপিয়ে একটি মেয়ের প্রাণ বাঁচালেন ছুতোর মিস্ত্রি

দিনটা ছিল 5 ফেব্রুয়ারি ৷ পেশায় ছুতোর মিস্ত্রি মহম্মদ মেহবুব মধ্যপ্রদেশে ভোপালের বারখেদিতে তাঁর কারখানায় যাচ্ছিলেন ৷ একদিক থেকে যখন মালগাড়ি আসছে, সেই সময় হঠাৎ তিনি দেখতে পান, স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ে রেললাইনে পড়ে গিয়েছে ৷ বাবা-মায়ের সঙ্গে ছিল সে ৷ এক মুহূর্ত চিন্তা না করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন রেললাইনে ৷ মেয়েটিকে টেনে লাইনের মাঝে এনে তার হাত চেপে ধরে মাথা নিচু করে শুয়ে থাকেন ৷ তাঁদের উপর দিয়ে মালগাড়িটি চলে যায় ৷ তাঁর সাহসিকতায় বেঁচে যায় মেয়েটি (Braveheart Mohammed Mehboob saves a girl life in railtrack in Bhopal Madhya Pradesh) ৷

2. Dhankhar prorogue Bengal Assembly : অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা স্থগিত, ধনকড়ের টুইটে বিতর্ক

রাজ্যে কি এবার সাংবিধানিক সংকট হতে চলেছে ? শনিবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের একটি টুইট থেকে আপাতত সেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ কারণ, তিনি জানিয়েছেন যে, আপাতত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) স্থগিত করে দিলেন (bengal governor prorogue wb legislative Assembly from today) ৷ আজ, 12 ফেব্রুয়ারি থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হল ৷

3. TATA IPL Auction 2022 : শ্রেয়স আইয়ারকে 12.25 কোটি টাকায় কিনল কেকেআর

শ্রেয়স আইয়ারের উপরে বড় বাজি ধরল কলকাতা নাইট রাইডার্স (Shreyas Iyer Sold to Kolkata Knight Riders for 12 Crore 25 Lakhs) ৷ 12.25 কোটি টাকায় তাঁকে 2022’র আইপিএল নিলামে (TATA IPL Auction 2022) কিনল কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ সেই সঙ্গে প্যাট কামিন্সকে নিলাম থেকে 7.25 কোটি টাকায় ফের দলে নিয়েছে নাইটরা ৷

4. TATA IPL Auction 2022 Live : সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন সঞ্চালক, থমকে গেল নিলাম

করোনা, ওমিক্রনের রক্তচক্ষুর মধ্যেই দেশের মাটিতে আইপিএল আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর বিসিসিআই ৷ এবার 8টির পরিবর্তে লড়াই 10টি দলের ৷ তার আগে আজ থেকে শুরু হল পঞ্চদশ আইপিএলের মেগা অকশন (TATA IPL Auction 2022 starts from today) ৷

5. WB municipal corporation elections LIVE : দুপুর পর্যন্ত ভোটের হারে এগিয়ে আসানসোল

বিধাননগর, শিলিগুড়ি, চন্দননগর এবং আসানসোল- এই চার পৌরনিগমে আজ নির্বাচন ৷ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে বিধাননগর পৌরনিগম এলাকা ৷ বাকি তিনটি পৌরনিগমেও নিরাপত্তার কড়াকড়ি ৷ তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে না ৷ কোভিড বিধি মেনে সুস্থ ও অবাধ ভোট করানোর দায়িত্ব থাকছে রাজ্য পুলিশের কাঁধে ৷ আগামি 14 ফেব্রুয়ারি, সোমবার ভোটের ফলাফল ৷ চার পৌরনিগমের ভোট সংক্রান্ত খবরের জন্য চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের লাইভ পেজে ৷

6. AMC Election 2022 : আসানসোলে বিজেপি প্রার্থীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল

আসানসোল পৌরনিগমের (AMC Election 2022) 15 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী আদর্শ শর্মাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে । 15 নম্বর ওয়ার্ডের লালবাংলা স্কুলে বুথ দখলের খবর পেয়ে সেখানে যেতেই একদল তৃণমূল কর্মী তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর (TMC is Accused of Beating a BJP Candidate) । তাঁর স্কুটি কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর ভাইয়ের মোবাইলও ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন আদর্শ শর্মা । যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করে ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী শ্যাম সরেন বলেন,"আমাদের ওয়ার্ডের ইতিহাসে নেই কখনও বুথ দখলের কথা । ওরা নিশ্চিত পরাজয় জেনে নাটক করছে । মাথা কীভাবে ফাটল বলতে পারব না ।"

7. Aryan khan at IPL auction: আইপিএল নিলামে শাহরুখের জায়গায় আরিয়ান, সঙ্গী সুহানা

আইপিএল-এর নিলামে (IPL auction) শাহরুখ খানের জায়গায় দেখা গেল তাঁর ছেলে আরিয়ান খানকে (Aryan khan at IPL auction) ৷ ছিলেন কন্যা সুহানাও (Suhana Khan at IPL auction) ৷

8. Agnimitra House Arrest : আসানসোলে অগ্নিমিত্রাকে গৃহবন্দি করল পুলিশ

আসানসোল দক্ষিণের অগ্নিমিত্রা পলকে গৃহবন্দির নোটিশ দিল পুলিশ (agnimitra paul house arrest at asansol) ৷ বিজেপির এই রাজ্য সম্পাদককে আসানসোলে তাঁর বাবার বাড়িতেই গৃহবন্দি হয়ে থাকতে (Agnimitra House Arrest) বলা হয় । অশান্তি এড়াতেই এমন নোটিশ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । যদিও অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন "আমি বেরবো । আমাদের প্রার্থীদের, কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে । বুথ দখল করে নেওয়া হচ্ছে । এরকম ভোটের কি দরকার ছিল । ভোট বন্ধ করে দেওয়া হোক ।"

9. BMC Election 2022 : বিধাননগরে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করে নির্বাচন করছে তৃণমূল, অভিযোগ সিপিআইএম নেতার

বিধাননগর পৌরনিগম নির্বাচনে 2015 মতোই বুথ দখল করে লুটের ভোট চলছে‌ ৷ এমনটাই অভিযোগ সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সদস্য পলাশ দাসের । তাঁর দাবি, একাধিক ওয়ার্ডে সকাল থেকেই তৃণমূল কার্যত বুথ দখল করে প্রক্সি ভোট দিচ্ছে । লাগামহীন সন্ত্রাস করছে তারা । ভোটের আগের রাত থেকে ভোটারদের ভোট দিতে না যাওয়ার হুমকি দিয়েছে (Bidhannagar Municipal Corporation Election 2022) ।

10. BMC Election 2022 : বিধাননগরের 37 নং ওয়ার্ডে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে মারামারি

বিধাননগর পৌরনিগমের (BMC Election 2022) 37 নং ওয়ার্ডের আরবিআই কমিউনিটি হলে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে হাতাহাতি (Fight Between BJP and TMC Candidate of Ward No 37 in Bidhannagar) ৷ একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন ৷ বিজেপি প্রার্থী প্রমিতা সাহাঘোষের অভিযোগ আরবিআই কমিউনিটি হলে ছাপ্পাভোট করাচ্ছিল তৃণমূল ৷