ভোট-পরবর্তী হিংসায় খুন হয়েছিলেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি কর্মী কিশোর মান্ডি ৷ তাঁকে খুনে অভিযোগে ফেরার ব্যক্তিদের খুঁজে দিলে পুরস্কার দেবে সিবিআই (CBI Reward on Post Poll Violence) ৷

2. KMC On Digital Map : শহরের 50টি ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার ডিজিটাল মানচিত্র বানাল কলকাতা পৌরনিগম

কলকাতার 50টি ওয়ার্ডের ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার ডিজিটাল মানচিত্র বানাল কলকাতা পৌরনিগম (KMC On Digital Map)। সেই মানচিত্র দেওয়া হবে কলকাতা পৌরনিগমের ওয়েবসাইটেও। পরে ধাপে ধাপে বাকি ওয়ার্ডগুলির ডিজিটাল মানচিত্র তৈরির কাজও করবে কলকাতা পৌরনিগম।

3. SK Sufian gets Anticipatory Bail : নন্দীগ্রামে মমতার নির্বাচনী এজেন্ট সুফিয়ানকে আগাম জামিন সুপ্রিম কোর্টের

2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন শেখ সুফিয়ান ৷ পরে তাঁর নাম জড়ায় বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় ৷ ওই মামলায় বুধবার তিনি সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিন পেলেন (SK Sufian gets Anticipatory Bail) ৷

4. Bengal Civic Polls 2022 : পৌরনির্বাচনে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি বিজেপির

রাজ্যের পৌরনির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখল বঙ্গ বিজেপি (BJP writes to State EC) ৷

5. Kunal Ghosh on Suvendu Adhikari : তৃণমূলের দরজায় ঠক ঠক করছেন শুভেন্দু, দাবি কুণাল ঘোষের

শুভেন্দু অধিকারীর পরিবারে কাউকে পৌরনির্বাচনের টিকিট দেয়নি তৃণমূল ৷ এ নিয়ে কী বললেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Suvendu Adhikari) ?

6. Child theft at Canning : শিশু-চোর সন্দেহে মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা

দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিংয়ে শিশুচোর সন্দেহে এক মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা (Child theft at Canning)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধেয় ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়ারসিং এলাকায়। এই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ।

7. Corona Update in India : সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, একদিনে মৃত্যু হাজার পার

গত দু'দিন ধরে দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী ছিল ৷ কিন্তু গত 24 ঘণ্টায় ফের বাড়ল (Corona Update in India) সেই সংখ্যা ৷

8. U19 World Cup Winning Indian Team : বিশ্বজয় করে দেশে ফিরলেন যশ ধুল, রবি কুমাররা

পঞ্চম অনূর্ধ্ব 19 বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরলেন ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা ৷ যশ ধুল, অভিষেক পোড়েল, রবি কুমাররা আজ সারা দেশের গর্ব ৷

9. Wriddhiman Saha : টেস্ট দলে আর প্রয়োজন নেই, জেনে রণজি থেকে সরে দাঁড়ালেন ঋদ্ধিমান

বাংলার রণজি দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ঋদ্ধিমান সাহা (Wriddhiman Saha has Withdraw His Name from Bengal Ranji Trophy Campaign) ৷ জানিয়েছেন এ বছর তিনি ব্যক্তিগত কারণে রণজি ট্রফি খেলবেন না ৷ সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া এবং সচিব স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন পাপালি ৷

10. Oscar nominations : অস্কারের দৌড়ে বাঙালি পরিচালকের তথ্যচিত্র 'রাইটিং উইথ ফায়ার'

স্বপ্ন ভাঙল দক্ষিণী পরিচালক জ্ঞানভেলের ছবি 'জয় ভীম'-এর ৷ তবে সেরা তথ্যচিত্র বিভাগে অস্কার পুরস্কারের লড়াইয়ে মনোনয়ন পেল ভারতীয় ডকু ছবি 'রাইটিং উইথ ফায়ার' (Writing With Fire Got the nomination for the Oscars) ৷