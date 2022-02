উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের প্রচারে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee at Lucknow) ৷ সেখানে সমাজবাদী পার্টির (Samajwadi Party) সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের পাশে বসে ভাষণ দিলেন তিনি ৷ তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপিকে ৷

2. PM Modi speech in Rajya Sabha: কোভিডের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইকে কুর্নিশ করেছে বিশ্ব: রাজ্যসভায় মোদি

কোভিড 19-এর বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছে বিশ্ব ৷ বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপন বক্তৃতায় রাজ্যসভায় একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi speech in Rajya Sabha) ৷

3. IND vs WI 2nd ODI Preview : কার জায়গায় প্রথম একাদশে রাহুল ? দ্বিতীয় একদিনের আগে বড় চিন্তা ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ জিতে দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে ভারত ৷ কিন্তু, সেখানেও চাপে টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ কারণ দলে ফিরছেন কে এল রাহুল (KL Rahul Return in Indian Team) ৷

4. Priyanka Gandhi slams PM Modi: লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের দায় ঝেড়ে ফেলেছিলেন মোদি, পাল্টা আক্রমণ প্রিয়াঙ্কার

পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একহাত নিলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (Priyanka Gandhi slams PM Modi) ৷

5. PM Modi attacks congress over Emergency: কংগ্রেস না থাকলে কী হত...সংসদে তুলোধোনা মোদির

গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি দলের পরিবারতন্ত্র (dynastic parties are biggest threat to democracy) ৷ রাজ্যসভায় এই ভাষাতেই কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi attacks congress over Emergency) ৷

6. Khela Hobe for Uttar Pradesh : উত্তরপ্রদেশে অখিলেশের জন্য মমতার মুখে ‘খেলা হবে’ স্লোগান

মঙ্গলবার লখনউতে নির্বাচনী প্রচার করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at Lucknow) ৷ সেই প্রচারে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবকে জেতাতেও তিনি ‘খেলা হবে’ স্লোগান দিলেন (mamata uses khela hobe slogan for uttar pradesh) ৷

7. Listen Kejriwal... listen Yogi : 'শুনুন যোগী... শুনুন কেজরিওয়াল', লকডাউনে শ্রমিকদের হেনস্থা নিয়ে সরগরম টুইটার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল লোকসভায় কংগ্রেস ও আপ-এর সমালোচনা করে দাবি করেন, এই দুই রাজনৈতিক দল পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে চরম খারাপ ব্যবহার করেছে ৷

8. Mallikarjun Kharge hits at PM Modi : বিভাজন এবং শাসন নীতি মোদির, পাল্টা আক্রমণ মল্লিকার্জুন খাড়গের

সোমবার লোকসভায় মোদির ভাষণে তোলপাড় দেশের রাজনীতি ৷ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি (divide and rule comment) করার অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী ৷

9. Bengal Civic Polls 2022 : স্ত্রীকে প্রার্থী না করায় খড়গপুরে বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা ওয়ার্ড সভাপতির

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদকের বাড়িতে হামলার অভিযোগ (Attack on BJP Leader House in Kharagpur) ৷ খড়গপুর পৌরসভার 23নং ওয়ার্ডের বিজেপি সভাপতি এবং তাঁর স্ত্রী এই হামলা করেছেন বলে অভিযোগ (BJP Ward President Attacks on Senior BJP Leader House in Kharagpur) ৷

10. Lata Mangeshkar Temple : রাজকোটে লতা মঙ্গেশকরের স্মৃতিতে মন্দির বানাবেন ভূপেন্দ্র বাসবাদা

ভূপেন্দ্র বাসবাদা রাজকোটের বাসিন্দা ৷ তিনি লতা মঙ্গেশকরের স্মৃতিতে গুজরাটের রাজকোটে একটি মন্দির তৈরি করবেন (Lata Mangeshkar Temple) ৷