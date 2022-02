আগামী নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্য়েই জাতীয়স্তরে দলের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই লক্ষ্যে আজ যোগী-রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচারে দেখা যাবে তাঁকে (uttar pradesh election campaign)।

2. ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ছবি, কিং খানের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের দৃশ্যে মন্তব্য নেটিজেনদের

নিজের নিজের ধর্মীয় রীতি মেনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এই কিংবদন্তি গায়িকাকে শেষশ্রদ্ধা জানালেন দু'জনেই, একদিকে যেমন করজোড় করে প্রণাম জানালেন পূজা, তেমনি গায়িকাকে স্মরণ করে দুয়া করলেন কিং খান ৷ ছবি দেখে রীতিমত মুগ্ধ নেটিজেনরা, তাঁদের মতে এটাই "ধর্মনিরেপেক্ষ ভারতের ছবি ৷"

3. স্কুলে হাইব্রিড মোডে পঠনপাঠনের মামলা খারিজ করল হাইকোর্ট

পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে হাইব্রিড মোডে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনের দাবিতে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল হাইকোর্ট (high court dismiss hybrid mode class)।

4. লাখের নিচে সংক্রমণ, কমল সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যাও

দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে (Covid Active Cases) 11 লক্ষ 8 হাজার 938 জন ৷ আগের দিন যা ছিল 12 লক্ষ 25 হাজার 11 জন ৷

5. নাম না-করে কামারহাটিতে দলীয় সাংসদকে কটাক্ষ মদনের

কামারহাটি রথতলায় প্রার্থী অসন্তোষ নিয়ে কর্মীসভা থেকে নাম না-করে দলীয় সাংসদকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র ৷ তবে নাম না-করলেও তাঁর কথাতেই স্পষ্ট যে তিনি সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধেই আক্রমণ শানিয়েছেন (Madan Mitra on Saugata Roy) ৷ এমনকি এই বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন বলেও জানান ৷

6. উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে 1 দিনে করোনায় মৃত 10, উদ্বেগ শিলিগুড়িতে

সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী হলেও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (Covid in NBMC) একদিনে 10 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুতে উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায় ৷

7. টি-20 বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু করল আইসিসি

2022 টি-20 বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু করল আইসিসি (Tickets on sale for T20 World Cup in Australia) ৷ সংস্থার ওয়েবসাইটে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ৷ প্রতিটি ভেনুর বাছাই করা ম্যাচের টিকিট আইসিসি সাধারণ দর্শকদের জন্য বিক্রি করছে (ICC has Released Match Tickets for Sale on Website) ৷ 16 অক্টোবর থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট ৷

8. তৃণমূল ছেড়ে নির্দল হয়ে লড়াইয়ের পথে সোনারপুরের বিদ্রোহী উত্তম

পৌর নির্বাচনকে (Bengal Civic Polls 2022) কেন্দ্র করে প্রার্থী বাছাই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সোনারপুর-রাজপুর পৌরসভায় (Sonarpur Rajpur Municipality) ভাঙন অব্যাহত । এবার তৃণমূল ছাড়লেন 24 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি উত্তম সরকার ।

9. লতা স্মরণে আবেগে ভাসলেন হেমা-মাধুরী

সুর সম্রাজ্ঞীর লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পর্দায় তাঁর গানকে অমর করা তোলা দুই অভিনেত্রী হেমা মালিনী এবং মাধুর দীক্ষিত ৷ আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে শেষশ্রদ্ধা জানালেন দু'জনেই (Hema And Madhuri Express grief to remember Lata Mangeshkar) ৷

10. রহে না রহে হম মেহকা করেঙ্গে...

প্রয়াত ভারতের নাইটিঙ্গেল (Lata Mangeshkar passes away) ৷ থেকে গেল তাঁর সৃষ্টি, রয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ ৷ সাত দশকের বেশি সময় ধরে আসমুদ্র হিমাচল মাতানোর পর থামলেন সুরের রানি ৷ লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ ৷ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে থেকে গেল তাঁর গান ৷ তাঁর কথায়, 'রহে না রহে হম মেহকা করেঙ্গে, বনকে কলি...'