1.Cal HC on Primary TET : এবার প্রাথমিক টেটের ওএমআর শিট দেখানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

টেটের ওএমআর শিট দেখানোর নিয়ম নেই । তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকজন পরীক্ষার্থী ৷ সেই মামলাতেই এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (calcutta high court directs to show omr sheet of primary tet) ৷

2.Modi to unveil Netaji Statue at India Gate : ইন্ডিয়া গেটে বসছে নেতাজির মূর্তি, 23 জানুয়ারি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

এই বছর পালিত হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর (Netaji Subhas Chandra Bose) 125 তম জন্মজয়ন্তী৷ সেই উপলক্ষ্যে আগামী 23 জানুয়ারি নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির মূর্তি উন্মোচন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi to unveil Netaji Statue at India Gate) ৷

3.Delhi Recommends Ending Weekend Curfew: সপ্তাহান্তের কার্ফু তুলতে চায় দিল্লি সরকার, বাজারের বিধিনিষেধও শিথিলের প্রস্তাব

সপ্তাহান্তের কার্ফু তুলতে চায় দিল্লি সরকার (Delhi Recommends Ending Weekend Curfew)৷ উপরাজ্যপাল অনিল বৈজলকে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ৷ দোকানপাট খোলার বিধিনিষেধও শিথিল করার প্রস্তাব দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷

4.SA vs IND 2nd ODI : ডু অর ডাই ম্যাচে টস জিতলেন রাহুল, প্রথমে ব্যাটিং ভারতের

টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত ভারত অধিনায়ক কেএল রাহুলের (India Won The Toss in 2nd ODI) ৷ দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও পিচ শুকনো বলে এ দিন জানান রাহুল ৷ সেই কারণেই আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তিনি (SA vs IND 2nd ODI) ৷ ভারতীয় দলে কোনও পরিবর্তন নেই ৷

5.New Parliament building cost increases : নয়া সংসদ ভবন নির্মাণের খরচ বাড়ল আরও 200 কোটি টাকা !

নয়া সংসদ ভবন নির্মাণে 971 কোটি টাকা খরচ (New Parliament building cost increases) হওয়ার কথা ছিল ৷ তবে সেই বাজেট আরও 200 কোটি টাকারও বেশি বেড়ে গিয়েছে (New Parliament building cost shoots up by over Rs 200 crore)৷

6.AMC Election 2022: তৃণমূল প্রার্থীর জাতি শংসাপত্র জাল, থানায় অভিযোগ সিপিএমের

আসানসোল পৌরনিগম নির্বাচনে (AMC Election 2022) 62 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী ক্ষমা মণ্ডলের জাতি শংসাপত্র জাল ৷ এই দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করল সিপিএম ৷

7.Driver Wins Lottery At Krishnanagar: লটারি পেয়ে কোটিপতি লরিচালক, নিরাপত্তা চেয়ে দ্বারস্থ থানার

লটারির টিকিট কেটে এককোটি টাকা পেলেন নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা লরিচালক শঙ্কর সরকার (Driver Win Lottery At Krishnanagar) ৷ নিরাপত্তা চেয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁর স্ত্রী ৷

8.Corona Update In India : করোনার দৌড় অব্যাহত, একদিনে সংক্রামিত 3 লক্ষ 47 হাজার

এক ধাক্কায় 9 শতাংশ বাড়ল দৈনিক সংক্রণ (Corona Update In India) ৷ বেড়েছে পজিটিভি রেট, কমেছে সুস্থতার হার ৷

9.An Etv Bharat Exclusive Interview with Chandrayee Ghosh : নতুন ওয়েব সিরিজ নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে অকপট চান্দ্রেয়ী ঘোষ

সাধারণতন্ত্র দিবসে আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'মুক্তি' । পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ওয়েব সিরিজে রয়েছেন অভিনেত্রী চান্দ্রেয়ী ঘোষ ৷ কোন চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে 'মুক্তি'-তে ? আগামীতে আর কী কী কাজ রয়েছে হাতে ? সব বিষয় নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় চান্দ্রেয়ী ঘোষ (Exclusive Interview of Chandrayee Ghosh with ETV Bharat) ৷

10.Gehraiyaan trailer released : গেহরাইয়াঁয় দীপিকা-সিদ্ধান্ত-অনন্যার ত্রিকোণ প্রেমের রসায়ন, মুক্তি পেল ট্রেলার

প্রকাশ করা হল দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone upcoming movie), অনন্যা পাণ্ডে ও সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর (Siddhant Chaturvedi in Gehraiyaan) ছবি গেহরাইয়াঁর ট্রেলার (Gehraiyaan trailer released)৷