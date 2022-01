1. TMC Attacks BJP on Netaji Tableau : বাংলায় হারের জ্বালাতেই নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি বিজেপির, জাগোবাংলায় তোপ তৃণমূলের

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র জাগোবাংলায় মঙ্গলবার বিজেপিকে নির্লজ্জ বলে কটাক্ষ করা হয়েছে ৷ সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে বিজেপি নেতাজি নিয়ে রাজনীতি করছে (TMC Alleges that BJP Politicise Netaji Tableau) ৷

2. Actress Raima Islam Shimu's body found : রাস্তায় পড়ে বাংলাদেশি অভিনেত্রীর বস্তাবন্দি দেহ, অপরাধ স্বীকার স্বামীর !

রাস্তার উপর উদ্ধার হল বাংলাদেশি অভিনেত্রী রাইমা ইসলাম শিমুর বস্তাবন্দি দেহ (Bangladeshi actress Taima Islam Shimu Murder case)৷ তাঁকে তাঁর স্বামী খুন করেছেন বলে পুলিশি জেরায় স্বীকার করে নিয়েছে (Actress Raima Islam Shimu's body found )৷

3. Narayan Debnath : প্রয়াত নন্টে ফন্টের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ

আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হাঁদা ভোঁদা, নন্টে ফন্টের স্রষ্টা, কিংবদন্তি শিল্পী, সাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথ (Narayan Debnath passes away in Kolkata) ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া রাজ্যের শিল্পী মহলে ৷ টুইট করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী ৷

4. Narayan Debnath Passes away : নারায়ণ দেবনাথের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাজ্যপালের; অপূরণীয় ক্ষতি, বললেন মমতা

গতবছরের 11 ডিসেম্বর সাহিত্যিক, শিল্পী নারায়ণ দেবনাথকে দেখতে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ সেই স্মৃতির ভিডিয়ো পোস্ট করে টুইট করলেন তিনি ৷ আর নবান্ন থেকে সরকারি বিবৃতি দিয়ে শোকবার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী (Governor and CM condole death of Narayan Debnath) ৷

5. Anirban Chakraborty on Narayan Debnath : 7 দেশে মুক্তি পাচ্ছে নন্টে ফন্টে, দেখে যেতে পারলেন না নারায়ণ দেবনাথ

7 দেশে মুক্তি পাচ্ছে নন্টে ফন্টে (Narayan Debnath passes away before Nonte Phonte release)৷ তাঁর সৃষ্টি পর্দায় রক্তমাংসের শরীরে আসছে প্রথমবার ৷ তবে তা দেখে যেতে পারলেন না নারায়ণ দেবনাথ ৷ আক্ষেপ ধরা পড়ল পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তীর (Anirban Chakraborty on Narayan Debnath) গলায় ৷

6. Remembering Narayan Debnath : তাঁর হাত ধরেই শৈশবের উদযাপন, বাঙালির হৃদয়ে অমর নারায়ণ দেবনাথ

তাঁর হাত ধরেই শৈশবের উদযাপন করে বাঙালি (legendary bengali comics creator)৷ হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টে-ফন্টে-সহ বিভিন্ন কমিক্স চরিত্র বাঙালির হৃদয়ে অমর করে রাখবে নারায়ণ দেবনাথকে (Narayan Debnath passes away)৷

7. IIT Kharagpur Covid Protocol: বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, কড়া বিধিনিষেধ আইআইটি খড়্গপুরে

রাজ্যে করোনা বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করা হয়েছে ৷ কিন্তু আজ থেকে কোভিড বিধিনিষেধে অন্য পথে হাঁটল আইআইটি খড়্গপুর আইআইটি ৷ শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবায় ছাড়পত্র (IIT Kharagpur Covid Protocol) ৷

8. Dilip Ghosh on Non-veg Picnic : রাজ্য বিজেপি নিরামিষাশী নয়, শান্তনুদের পিকনিক নিয়ে মন্তব্য দিলীপের

বিজেপির কর্মসূচিতে আমিষ হয় না এই ধারণা ভুল (BJP has No Issue With Non-Veg) ৷ শান্তনু ঠাকুরদের প্রতিবাদ পিকনিকে আমিষ রান্না নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে রাজ্য বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on Non-veg Picnic of Shantanu Thakur) ৷ পাশাপাশি জানালেন, সম্প্রতি সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে ৷ খুব দ্রুত দলের নেতা-কর্মীদের ক্ষোভ দূর করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে রাজ্য বিজেপি ৷

9. Republic day Parade Time : 75 বছরে এই প্রথম, পিছল 26 জানুয়ারি কুচকাওয়াজের সময়

প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ শুরু হয় সকাল 10টায় ৷ এবার সেই সময় পরিবর্তন করা হচ্ছে ৷ স্বাধীনতার পর এই প্রথম ব্যতিক্রম (Republic day Parade Time) ৷

10. Nirmala Sitharaman Tweets : নেতাজি ট্যাবলো বিতর্কে সাফাই নির্মলার

সাধারণতন্ত্র দিবসে নেতাজি নামাঙ্কিত ট্যাবলো বাদ পড়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ইতিমধ্যেই চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee writes to Narendra Modi) ৷