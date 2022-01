1. High Court On Bengal Civic poll 2022 : করোনার বাড়বাড়ন্তে পৌরভোট স্থগিত হবে কি, 48 ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে চার পৌরনিগমের নির্বাচন আপাতত 4-6 সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা যায় কি না, সেই বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে 48 ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । (High Court orders State Election Commission) ৷

2. Guwahati Bikaner Express Derail : উদ্ধারকাজ শেষ, কেন দুর্ঘটনা ঘটল জানতে এসেছি, দোমোহনি পৌঁছে বললেন রেলমন্ত্রী

শুক্রবার সকালে ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে পৌঁছন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এখানেই আপ গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত (Guwahati-Bikaner Express Derailed) হয় ৷ এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেলমন্ত্রী বলেন, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ উদ্ধারকাজ শেষ হয়েছে ৷ কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ আমি নিজেও এখানে এসেছি এই দুর্ঘটনা কেন ঘটল তা জানতে ৷ যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আমার থেকে প্রতি মুহূর্তে খোঁজ খবর নিচ্ছেন ৷"

3. Guwahati-Bikaner Express Accident : উত্তরবঙ্গের ট্রেনগুলিতে পুরনো কামরা দেওয়া হয়, অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ ঘোষের

ময়নাগুড়িতে রেল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে যাতায়াতকারী ট্রেনগুলিতে ভালো কামরা দেওয়ার দাবি তুললেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ৷ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথের ঘোষ অভিযোগ করেছেন, উত্তরবঙ্গের জন্য পুরনো কামরা দেওয়া হয় (Rabindranath Ghosh alleges that Rail use old coaches for North Bengal Trains)। আর দক্ষিণ ভারতের জন্য ভালো কামরা দেওয়া হয় । তাঁর দাবি, কোনও দুর্ঘটনা হলে তদন্ত করা হচ্ছে বললেও রিপোর্ট পেশ করে না রেল । 15 দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দিক রেল, এমনটাই দাবি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের ৷

4. Maynaguri Train Accident : ইঞ্জিনের ত্রুটিতেই বেলাইন বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ? জানালেন রেলমন্ত্রী

ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার ফলেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিকানের-গৌহাটি এক্সপ্রেস (Bikaner-Guwahati Express Accident) ৷ প্রাথমিক তদন্তের পর এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ শুক্রবার দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে একথা জানান কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ (Ashwini Vaishnaw comments on Maynaguri Train Accident) ৷

5. Rare Operation in Kalyani Hospital : ডিম্বাশয় থেকে 12 কেজির টিউমার বাদ দিয়ে নজির কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালের

বুধবার, 12 জানুয়ারি তিনি 1.5 ওজনের সুস্থ সন্তান প্রসব করেছিলেন ৷ কিন্তু তারপরও পেট গর্ভবতী মহিলার মতোই ছিল ৷ এরপর জেএনএম হাসপাতালের চিকিৎসকেরা বিরল অস্ত্রোপচার করলেন (Rare Operation in Kalyani Hospital) ৷

6. Nun rape case : ধর্ষণ মামলায় বিশপ ফ্র্যাঙ্কোকে বেকসুর খালাস করল আদালত

2018-তে বিশপ ফ্র্যাঙ্কো মুলাক্কালের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ তিনি দেড় বছর আগে দোষী সাব্যস্ত হন ৷ তার পর শুক্রবার তাঁকে কোট্টয়ামের আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস (Bishop Franco Mulakkal acquitted in the Nun rape case) ৷

7. Suicide at Kolkata Metro : সাতসকালে কলকাতা মেট্রোয় আত্মহত্যা, প্রায় ঘণ্টাখানেক পরিষেবা ব্যাহত

ফের কলকাতা মেট্রোয় আত্মহত্যা (Suicide at Kolkata Metro) ৷ এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনের ডাউন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন (Suicide at Esplanade Metro Station) এক ব্যক্তি ৷ এই ঘটনায় প্রায় ঘণ্টাখানেক মেট্রোর পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷

8. Nomination Starts in UP Election : উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফার ভোটের মনোনয়ন শুরু

উত্তরপ্রদেশে সাত দফায় বিধানসভা নির্বাচন (Seven Phases UP Election) ৷ আগামী 10 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত ভোট হবে উত্তর ভারতের ওই রাজ্যে ৷ শুক্রবার প্রথম দফার ভোটের মনোনয়ন শুরু হল (Nomination Starts in UP Election First Phase) ৷

9. West Bengal Weather Forecast : আগামী 48 ঘণ্টায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

মকরসংক্রান্তিতে উধাও শীত (West Bengal Weather Forecast) ৷ আগামী 48 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (Rain Forecast in South Bengal) ৷ উত্তরবঙ্গেও 24 ঘণ্টায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ তবে, 15 জানুয়ারি থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা নামবে ৷ তবে, দক্ষিণবঙ্গে 15 তারিখের পর কয়েকদিনের জন্য পারদ নামলেও, 18 জানুয়ারির পর ফের পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে তাপমাত্রা বাড়বে ৷

10. Amherst Street Firing Case : আমহার্স্ট স্ট্রিটে ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় বিহার থেকে ধৃত দুই

আমহার্স্ট স্ট্রিটে ব্যবসায়ী দীপক দাসকে গুলি করে খুনের ঘটনায় ধৃত 2 (Amherst Street Firing Case) ৷