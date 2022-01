1. Yogi to Contest from Ayodhya : অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হতে পারেন যোগী আদিত্যনাথ

আগামী মাসেই শুরু হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন (UP Assembly election 2022) ৷ সেই ভোটে রাম জন্মভূমি অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হতে পারেন ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (up cm yogi adityanath to fight up assembly election from ayodhya) ৷ বিজেপি সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

2. UP Assembly Polls 2022 : যোগী-রাজ্যে বিজেপিতে ভাঙন চলছেই, দল ছাড়লেন আরও এক বিধায়ক

আগামী 10 ফেব্রুয়ারি থেকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচন (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) শুরু ৷ তার আগে বিজেপিতে ভাঙন শুরু হয়েছে (up bjp exodus continues) ৷ গত তিনদিনে সাতজন বিজেপি বিধায়ক দল ছাড়লেন (7 Resignation in three days in UP BJP) ৷

3. Minor girl gangraped in Rajasthan: রাজস্থানে গণধর্ষিতা নাবালিকা, গোপনাঙ্গে ঢোকানো হল ধারালো অস্ত্র

16 বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ (Minor girl gangraped in Rajasthan) করে তার গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ধারালো অস্ত্র ৷ নৃশংস ঘটনা রাজস্থানের আলওয়ারের (Minor girl raped in Alwar)৷

4. UP Assembly Election 2022 : কংগ্রেসের 125 জনের প্রাথমিক তালিকায় মহিলার সংখ্যা 50, প্রার্থী ধর্ষিতার মা

বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের (UP Assembly Election 2022) জন্য প্রথম প্রার্থীতালিকা (Congress Candidate List) প্রকাশ করলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (Priyanka Gandhi Vadra) ৷ প্রাথমিক প্রার্থীতালিকায় নাম রয়েছে 125 জনের ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম উন্নাও ধর্ষণ কাণ্ডে নিগৃহীতার মা আশা সিং (Unnao rape victim's mother Asha Singh) ৷

5. Corona Update in India : সংক্রমণ বাড়ল 27 শতাংশ, একদিনে দেশে আক্রান্ত প্রায় আড়াই লক্ষ !

প্রতিদিন বেড়ে চলেছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ (India reports new COVID cases) ৷ গত 24 ঘণ্টায় গোটা গেশে আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 47 হাজার 417 জন, গতকালের থেকে যা 27 শতাংশ বেশি ৷

6. burnt woman brought by air ambulance from ganga sagar: অগ্নিদগ্ধ মহিলা, গঙ্গাসাগর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলান্সে আনা হল হাওড়ায়

গঙ্গাসাগরের মেলায় গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হলেন এক মহিলা (fire at ganga sagar mela) ৷ তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলান্সে করে হাওড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে (burnt woman brought by air ambulance from ganga sagar) ৷

7. Bengal Civic Polls 2022 : পৌরভোটে স্থগিতাদেশ জারির এক্তিয়ার কার, প্রশ্ন হাইকোর্টের

পৌরভোটের নির্ঘণ্টে স্থগিতাদেশ দেওয়ার এক্তিয়ার কার রয়েছে ? রাজ্যের পৌর নির্বাচন (Bengal Civic Polls 2022) নিয়ে চলা মামলায় রাজ্য সরকার (West Bengal Government) ও নির্বাচন কমিশনের (State Election Commission) কাছে জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

8. Gold Seized : কলকাতা বিমানবন্দরে বাজেয়াপ্ত দেড় কেজি সোনা

পাচারের আগেই কলকাতা বিমানবন্দরে উদ্ধার 66 লক্ষ টাকার সোনা (Gold Seized) ৷ আটক দুই ৷

9. India-China talks focused on disengagement: ভারত-চিনের 13 ঘণ্টার বৈঠকে হট স্প্রিংয়ে সেনা সরানোয় জোর

প্রায় 13 ঘণ্টা ধরে চলল ভারত ও চিনের সেনা (India China talks) স্তরের চতুর্দশ দফার বৈঠক (14th round of military talks) ৷ বিতর্কিত পয়েন্টগুলি থেকে সেনা সরানোর (India-China talks focused on disengagement) বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে ৷

10. GangaSagar Mela 2022 : গঙ্গাসাগর মেলা ঘুরে দেখলেন হাইকোর্টের নিযুক্ত কমিটির সদস্যরা

গঙ্গাসাগর মেলা (Gangasagar Mela) নিয়ে গঠিত কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ কমিটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার সকালে গঙ্গাসাগর মেলা ঘুরে দেখলেন৷ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্যের লিগাল সার্ভিস অ্যাক্ট সেক্রেটারি রাজু মুখোপাধ্যায় এদিন পুণ্যার্থীদের ভিড় ও পুণ্যস্নানে উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখেন । পুণ্যার্থীরা কতটা কোভিড বিধি মানছেন সেদিকেও নজর ছিল তাঁদের ৷