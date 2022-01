1. Dhankhar on CS-DGP Meeting : বৈঠক ‘বয়কট’ মুখ্যসচিব-ডিজির, ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাইয়ে যাওয়ার পথে আটকানোয় মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও ডিজি মনোজ মালব্যকে ডেকেছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Dhankhar Summons Bengal CS-DGP) ৷ তাঁরা না আসায় টুইটারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল ৷

2. Centre's Letter on Medical Oxygen : অক্সিজেনের মজুত বৃদ্ধিতে জোর দিতে চিঠি কেন্দ্রের

বুধবার কেন্দ্রের তরফে দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷ চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ (Union Health Secretary Writes Letter to All State and UTs) ৷ সেখানেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

3. PM Security Breach : প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা গাফিলতিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্ব তদন্ত কমিটি গঠন

সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার নেতৃত্বে 5 সদস্যের স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করল শীর্ষ আদালত (Retired Justice Indu Malhotra to Head Investigation Panel for PM Security Breach) ৷ যে কমিটিতে এনআইএ’র ডিজি, পঞ্জাবের ডিজি (নিরাপত্তা), চণ্ডীগড় পুলিশের প্রধান এবং পঞ্জাব ও হরিয়ানার হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল রয়েছেন (Supreme Court Sets Up Independent Committee for PM Security Lapse Investigation) ৷ নিরাপত্তার গাফিলতির কারণ, কে বা কারা গাফিলতিতে দায়ী এবং এর সমাধান কী ? এই সব নিয়ে তদন্ত করবে কমিটি ৷

4. Satyendar Jain on Delhi covid situation : দিল্লির কোভিড পরিস্থিতি স্থিতিশীল, তোলা হতে পারে বিধিনিষেধ : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দিল্লির কোভিড পরিস্থিতি স্থিতিশীল (Delhi Cases Have Stabilised)৷ প্রত্যাহার করা হতে পারে বিধিনিষেধ (Delhi Could Lift Restrictions)৷ জানালেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন (Satyendar Jain on Delhi covid situation)৷

5. Siddharth Apologises to Saina : ঈশ্বর ওঁর মঙ্গল করুন, সিদ্ধার্থকে ক্ষমা সাইনার

সিদ্ধার্থকে ক্ষমা করলেন সাইনা (Saina accepts Siddharths Apology) ৷ গতকাল রাতে ক্ষমাপ্রার্থী অভিনেতা নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ৷ জানান, অভদ্র ঠাট্টা করেছিলেন তিনি, তার জন্য শাটলারের কাছে ক্ষমা চাইতে চান ৷ সাইনার উদ্দেশে একটি চিঠিও পোস্ট করেন তিনি ৷

6. Haridwar Hate Speech : 10 দিনের মধ্যে উত্তরাখণ্ড সরকারের জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

ধর্ম সংসদ বৈঠকে বিতর্কিত মন্তব্যের মামলায় জবাব দিতে হবে উত্তরাখণ্ড সরকারকে (Uttarakhand to reply In 10 Days in Haridwar Hate Speech case) ৷ ধামী সরকারের থেকে আগামী দশদিনের মধ্যে জবাব তলব করল সুপ্রিম কোর্ট ৷

7. Swami Vivekananda Jayanti : স্বামীজির স্বপ্ন পূরণে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, বার্তা মোদির

আজ স্বামীজির জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi tweets on Swami Vivekananda Jayanti) ৷ জাতীয় যুব দিবসে দেশবাসীকে স্বামীজির স্বপ্নের ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি ৷

8. Chandernagore Alo-Hub controversy : এক বছর পরও 'অন্ধকারে' আলো-হাব, বিরোধীদের নিশানায় তৃণমূল

চন্দননগরে আলোকশিল্পীদের কথা ভেবে তৈরি হয়েছে আলো-হাব ৷ গত বছর তা উদ্বোধন হয়েছে ৷ কিন্তু এখনও শিল্পীরা সেখানে ব্যবসা শুরু করতে পারেননি ৷ এ নিয়ে শাসকদল তৃণমূলকে দায়ী করছে বিজেপি, বাম দল (Oppositions target TMC over Chandernagore Alo-Hub controversy) ৷

9. Amarinder Singh tests Covid positive : করোনা আক্রান্ত অমরিন্দর সিং

করোনা সংক্রামিত পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং (Amarinder Singh tests Covid positive) ৷

10. Arjun Kapoor Malaika Arora Break Up : অর্জুনের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি ? মনের দুঃখে দরজায় খিল দিয়েছেন মালাইকা !

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে মালাইকা অরোরা ও অর্জুন কাপুরের বিচ্ছেদের (Arjun Kapoor Malaika Arora Break Up) জল্পনা ৷ মনের দুঃখে নাকি ঘর থেকেই বেরোচ্ছেন না ছাঁইয়া ছাঁইয়া গার্ল ৷