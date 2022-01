1. HC on Netai Diwas : কেন শুভেন্দুকে নেতাইয়ে ঢুকতে বাধা ? রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাইয়ে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল ? আজ রাজ্য সরকারের কাছে তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত (Calcutta High Court Seeks Report on Suvendus Netai Incident) ৷

2. SC On PM Security Breach : প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে পড়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত শীর্ষ আদালতের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তা লঙ্ঘিত (PM Narendra Modi's Security Breach) হওয়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court of India) ৷ সোমবার সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এমনটাই জানিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ শীর্ষ আদালত গঠিত সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ৷

3. Suicide in FB Live: এফবি লাইভে আত্মহত্যা: মৃতার দিদিকে অত্যাচারের চাঞ্চল্যকর ফুটেজ প্রকাশ্যে

ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যার (Suicide in FB Live) আগে অভিষেক নস্কর অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁর দিদির উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে (bakkhali suicide)৷ এবার প্রকাশ্যে এল এমন একটি ফুটেজ, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে অভিষেকের দিদি ও জামাইবাবুকে দড়িতে বেঁধে ঘোরানো হচ্ছে ৷

4. PM Photo on Covid Vaccine Certificate : ভোটমুখী পাঁচ রাজ্যে করোনার প্রতিষেধকের শংসাপত্র থেকে সরছে মোদির ছবি

আগামী 10 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন (Assembly Elections in Five States) ৷ সেই কারণেই করোনার প্রতিষেধক নেওয়ার শংসাপত্র থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি সরানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর ৷

5. Navadwip Jhalmuri seller : নবদ্বীপে করোনা নিয়ে সতর্কীকরণ গানে বিকোচ্ছে ঝালমুড়ি

ট্রেনে হকারি, ঝালমুড়ি বিক্রি করলেও নদিয়ার নবদ্বীপের গোপীনাথ দেবনাথের প্রথম ভালবাসা গান ৷ সেই ভাললাগা থেকেই করোনা নিয়ে গান বেঁধে ফেললেন গোপীনাথ ৷ আগে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় ট্রেনে জিনিসপত্র বিক্রি করতেন ৷ লকডাউনের পর থেকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের বাইরে ঝালমুড়ি বিক্রি করেন ৷ একদিকে মুড়ি, লঙ্কা, চানাচুর, পেঁয়াজ কুচি, ধনে পাতার মিশ্রণে তৈরি হচ্ছে সুস্বাদু ঝালমুড়ি ৷ অন্যদিকে গোপীনাথের মিঠে গলায় সুরেলা গান (Navadwip Jhalmuri seller) ৷ নবদ্বীপে করোনা নিয়ে সতর্কীকরণ গানে বিকোচ্ছে ঝালমুড়ি ৷ ক্রেতাদেরও বাহবা পাচ্ছেন গায়ক ৷

6. Mamata Calls Sukanta : করোনা আক্রান্ত সুকান্তকে ফোন মমতার

করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ ফোন করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Calls Sukanta) ।

7. Elephant Attack in Purulia : পুরুলিয়ায় খামারবাড়িতে ঢুকে হাতির হামলা, মৃত্যু প্রৌঢ়ের

পুরুলিয়ায় হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির (Elephant Attack in Purulia) ৷ খামার বাড়িতে ধানের গোলায় তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে ৷ রবিবার রাতে দলছুট এক দাঁতাল বলরামপুরের বেরসাত গ্রামে ঢুকে পড়ে ৷ সেই সময় নিজের খামারবাড়িতে কাজ করছিলেন অনিল বেসরা ৷ তখনই হাতিটি তাঁর উপর হামলা চালায় বলে অনুমান বন দফতরের আধিকারিকদের (Man Dead Due to Elephant Attack) ৷

8. Gangasagar Mela : গঙ্গাসাগর মেলার নজরদারিতে কেন শুভেন্দু, নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন হাইকোর্টে

গঙ্গাসাগর মেলার নজরদারিতে সম্প্রতি তিন সদস্যের কমিটি গড়ে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সেই কমিটিতে রাখা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (LoP Suvendu Adhikari) ৷ কেন তাঁকে রাখা হল ? কেন কোনও চিকিৎসককে রাখা হল না ? সেই কারণে মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷

9. Complaint against police : শাসকদলের হয়ে হুমকি দিচ্ছে পুলিশ ! জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ জামুড়িয়ায় সিপিএম নেতার

এই বিষয়ে জামুড়িয়া থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন সিপিএম নেতার স্ত্রী মমতা দত্ত ৷ অভিযোগ জানিয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশনেও (National commission for women) ৷

10. Rishi Kaushik New serial : 'সোনা রোদের গান'-এ ফের ডাক্তারের চরিত্রে ঋষি কৌশিক, পায়েলের সঙ্গে জুটি

আসছে নতুন ধারাবাহিক 'সোনা রোদের গান' । ডাঃ অনুভবের চরিত্রে ঋষি কৌশিক (Rishi Kaushik is coming back in a character of a doctor) । দ্বিতীয়বার মেগা সিরিয়ালে চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে ।