1. Covid Review Meeting : দেশের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজই পর্যালোচনা বৈঠক মোদির

দেশের করোনা পরিস্থিতি (Covid surge in India) নিয়ে আজ বিকেলে পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi will chair Review Meeting on Corona situation) ৷ দেশজুড়ে করোনার দাপটের জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি সূত্রের ৷

2. BJP candidate Arrested : 50 জন কর্মী নিয়ে ভোটের প্রচার ! চন্দননগরে বিজেপি প্রার্থী সহ গ্রেফতার সাত

চন্দননগরের মালাপাড়া এলাকায় ভোটের প্রচার করছিলেন চন্দননগর 26 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করছিলেন বিজেপি প্রার্থী ও নেতারা । প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন জনা পঞ্চাশ মানুষ ৷ খবর পেয়ে তাঁদের আটকায় চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ (BJP candidate arrested in chandannagar) ৷

3. Arvind Kejriwal on Delhi Lockdown: দিল্লিতে লকডাউন জারি হবে না, তবে শর্ত একটাই...

দিল্লিবাসী যদি কোভিড বিধি মেনে চলেন, তাহলে এখনই সেখানে লকডাউন (No Lockdown In Delhi) ঘোষণা করা হবে না ৷ জানিয়ে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal on Delhi Lockdown)৷

4. RSS Headquarters Recce Case : আরএসএস সদর দফতর রেইকি করে জালে চার সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর থেকে চার জঙ্গিকে গ্রেফতার করল জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও সিআরপিএফ (Four Terrorist arrested by Jammu Kashmir Police and CRPF) ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে নাগপুরে আরএসএস-এর সদর দফতরে রেইকি (Nagpur RSS Headquarters Recce Case) করার অভিযোগ রয়েছে ৷

5. Varun Gandhi Tests Covid Positive : গান্ধি পরিবারে করোনার থাবা, আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধি

করোনা আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধি (Varun Gandhi Tests Covid Positive) ৷

6. vicky katrina one month anniversary: উষ্ণ আলিঙ্গনে বিয়ের এক মাস পূর্তি উদযাপন ভিক্যাটের

হাবি ভিকি কৌশলের উষ্ণ আলিঙ্গনে ক্যাটরিনা কাইফ (vicky katrina one month anniversary)৷ এমনই একটি ছবি পোস্ট করে বিয়ের এক মাস পূর্তি উদযাপন করলেন ক্যাট ৷

7. Mahesh Babu's brother passes away : দাদা প্রয়াত, শোকের দিনে পরিবারের থেকে দূরে করোনা আক্রান্ত মহেশ বাবু

মহেশ বাবুর দাদা (Mahesh Babu's brother died) ঘাট্টামানেনি রমেশ বাবুর জীবনাবসান (Mahesh Babu brother Ramesh Babu death)৷ লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি ৷

8. Corona Update in India : লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, সংক্রমণের হার ছাড়াল 10 শতাংশ

24 ঘণ্টার ব্যবধানে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 1 লক্ষ 59 হাজার 632 জন (Corona Update in India) ৷

9. Bengal Corona Active cases : মহারাষ্ট্রের পরই পশ্চিমবঙ্গ, সক্রিয় আক্রান্তের নিরিখে দ্বিতীয় বাংলা

দেশে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে ৷ এ রাজ্যেও হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণ ৷ তথ্য বলছে, সক্রিয় আক্রান্তের নিরিখে প্রথম দুই স্থানে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal among top two states reporting highest active cases) ৷

10. Covid in North Bengal Medical College : করোনায় হানায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে বন্ধ অস্ত্রোপচার

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে করোনার হানা ৷ যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে এলাকায় (Covid spreads massively in North Bengal Medical College and Hospital) ৷