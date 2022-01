1. Dhankhar Summons Bengal CS-DGP : শুভেন্দুকে পুলিশ আটকানো নিয়ে মুখ্যসচিব-ডিজিকে তলব রাজ্যপালের

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতাই যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Leader of Opposition Suvendu Adhikari) ৷ তিনি এই নিয়ে অভিযোগ করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কাছে (West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তার পর এই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানতে মুখ্যসচিব ও ডিজিকে ডেকে পাঠালেন রাজ্যপাল (Dhankhar Summons Bengal CS-DGP) ৷

2. ATK Mohun Bagan Match Postponed : কোভিড আক্রান্ত এক বাগান ফুটবলার, আজ ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্য়াচ স্থগিত

শনিবার ওড়িশা এফসি ম্যাচের আগে দুঃসংবাদ এটিকে মোহনবাগান শিবিরে ৷ জৈব নিরাপত্তা বলয়ে থেকেও করোনা আক্রান্ত বাগানের ফুটবলার ৷ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আজকের ম্যাচ স্থগিত ঘোষণা করল আইএসএল কর্তৃপক্ষ (ATK Mohun Bagan vs Odisha FC Match Postponed) ৷

3. Dhankhar Attacks Mamata : পরামর্শদাতা নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে মমতার বিরুদ্ধে সরব ধনকড়

পরামর্শদাতা নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের বিরুদ্ধে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে নালিশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata complains to Modi against Dhankhar) ৷ শনিবার এই নিয়ে মমতার সরকারের বিরুদ্ধে পালটা সরব হলেন রাজ্যপাল ৷

4. ECI to announce 5 Assembly Election : আজ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট জানাবে নির্বাচন কমিশন

আজ বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ গোয়া, পঞ্জাব, মনিপুর, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা করবে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI to announce 5 Assembly Election) ৷

5. Booster Dose of Covid Vaccine : বুস্টার ডোজ নিতে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে না, জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

10 জানুয়ারি থেকে শুরু হবে করোনার টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া ৷ কিন্তু, তার জন্য আর নতুন করে তথ্য-সহ নাম রেজিস্ট্রেশনের দরকার নেই (New Registration Not Required for Booster Dose ) ৷ কেবল টিকা কেন্দ্রে নাম লিখিয়ে বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে (Booster Dose of Covid Vaccine) ৷

6. Babu Master Arrested : আগ্নেয়াস্ত্র-সহ বিধাননগর পুলিশের জালে হাসনাবাদের দাপুটে নেতা বাবু মাস্টার

উত্তর 24 পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন ৷ সেই সময় তাঁর উপর হামলা হয় ৷ ভোটের পর তিনি বিজেপি ছেড়ে দেন ৷ তৃণমূলে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন ৷ সেই ইচ্ছে এখনও পূরণ হয়নি৷ তবে তার মধ্যেই তিনি গ্রেফতার হলেন আগ্নেয়াস্ত্র-সহ (Babu Master Arrested) ৷

7. Covid Surge in KMC : সংক্রমণের জেরে বন্ধ কলকাতা পৌরনিগমের জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র বিভাগ, হয়রানি সাধারণের

কলকাতা পৌরনিগমের জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র বিভাগ বন্ধ থাকায় (Birth and Death Certificates Department of KMC Close) হয়রানির শিকার হতে হল দূরদূরান্ত থেকে আসা লোকজনকে ৷ বিভাগের একাধিক কর্মী ও আধিকারিক করোনা আক্রান্ত হওয়ায় 3 দিন অফিস বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে (KMC Close Due to Covid) ৷ তবে, তা অনেকেই জানতেন না ৷ ফলে শনিবার সকালে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র অফিসের গেটের বাইরে লোকজনের জমায়েত দেখা যায় ৷ তাঁদের মধ্যে কেউ লালগোলা থেকে, তো কেউ হালিশহর থেকে এসেছেন ৷ অনেকে বারুইপুর থেকে ৷ ফলে সপ্তাহের শেষ কাজের দিনে পৌরনিগমের প্রধানভবন বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ ৷

8. Fifa Mens Player Award 2021 : ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার দৌড়ে মেসি-সালাহ-লেওনডস্কি

ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার 2021’র (Fifa Mens Player Award 2021) জন্য 3 ফুটবলারের নাম ঘোষণা করল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ যে তালিকায় রয়েছেন লিওনেল মেসি, মহম্মদ সালাহ এবং রবার্ট লেওনডস্কি (Leonel Messi Nominate for Fifa Mens Player Award) ৷

9. Book Fair cancel : কোভিডের বাড়বাড়ন্তে বাতিল মেজিয়া বইমেলা

রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ, ইতিমধ্যেই আক্রান্তের সংখ্যা 18 হাজার ছাড়িয়েছে ৷ বাঁকুড়া জেলার চিত্রটাও বেশ উদ্বেগের ৷ বছরের শুরুতে জেলাতে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল মাত্র তিরিশের ঘরে, কিন্তু গত কয়েকদিনে তা তিন থেকে চার গুণ বেড়ে গিয়েছে ৷ এই অবস্থায় সবরকম জনসমাগম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন । এবার বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের একাদশতম বইমেলা বাতিল বলে ঘোষণা করল মেজিয়া বইমেলা কমিটি (Organizing Committee cancel Mejia Book Fair due to Covid ) ৷

10. Samik Roy Choudhury New Film : তৃতীয় ছবিতে মার্ডার মিস্ট্রি নিয়ে হাজির হচ্ছেন পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী

এবার খুনের রহস্য নিয়ে হাজির হচ্ছেন পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী । 'মাশরুম' মার্ডার মিস্ট্রি পরিণতি পাবে সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারে (Samik Roy Choudhury is making his third film mushroom as a thriller )।