1. PM Narendra Modi : চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার হাসপাতালের ক্যাম্পাসের উদ্বোধনে কাল ভার্চুয়ালি শহরে মোদি

আগামিকাল চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi to inaugurate second campus of CNCI) ৷

2. Alapan Bandyopadhyay : আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা সরানো নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালের প্রিন্সিপাল বেঞ্চ-এর মামলা সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court sets aside Alapan Bandyopadhyay Calcutta High Court order) ৷

3. Old Man Claims About Covid Vaccine : কোভিড টিকার 12 ডোজ নিয়েছি, পিঠের যন্ত্রণা কমেছে; দাবি বিহারের বৃদ্ধর

বিহারের মাধেপুরার বাসিন্দা বৃদ্ধের দাবি 11 মাসে তিনি কোভিড টিকার 12টি ডোজ পেয়েছেন (old man from bihar claims to have twelve covid vaccine shots) ৷

4. PM's Security Breach : মোদির নিরাপত্তায় গলদ খুঁজতে তদন্ত কমিটি, শীর্ষ আদালতে রুজু মামলা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয়ের নিরাপত্তায় কতটা গলদ (Prime Minister Narendra Modi's Security Breach Incident) ছিল, তা জানতে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি তৈরি করল পঞ্জাব সরকার (Punjab Government) ৷ অন্যদিকে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মামলা রুজু হয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতে (Supreme Court of India) ৷ শুক্রবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে (CJI led Bench) মামলাটি শুনানির জন্য উঠবে ৷ উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবিতে এই মামলা রুজু করা হয়েছে ৷

5. New Covid Variant IHU : ইহু-র জন্ম ক্যামেরুনে, দাবি ফরাসি গবেষকদের

ডেল্টা (Delta Variant), ওমিক্রনের (Omicron Variant) উত্তরসূরি ইহু (New Covid Variant IHU) নাকি ক্যামেরুন থেকে এসেছে ৷ এমনই দাবি করেছেন ফরাসি গবেষকরা ৷ এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ ফ্রান্সে 12 জনের শরীরে করোনার এই নবতম সংস্করণটির উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে ৷

6. Baruipur Subdivisional Hospital : তৃতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলায় প্রস্তুত বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মোকাবিলায় তৈরি দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল (Baruipur Subdivisional Hospital) ৷ স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, এই হাসপাতালের পুরনো বিল্ডিংটি করোনা হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে । সেন্টারের জন্য বরাদ্দ আছে 100টি অতিরিক্ত বেড । কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আদলে এখানেও বসানো হয়েছে দুটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট । 20 জন চিকিৎসক, 25 জন নার্স এবং 40 জন স্বাস্থ্য ও সাফাই কর্মী করোনা রোগীদের পরিষেবা দেবার জন্য প্রস্তুত (Baruipur Subdivisional Hospital is ready to tackle the third wave of covid 19) ৷

7. ICC Women's World Cup 2022 : বাইশের বিশ্বকাপে নেতৃত্বে মিতালি, দলে ঝুলন-সহ বাংলার তিন ক্রিকেটার

আজ সকালেই বিশ্বকাপ ও আগামী নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য 15 সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷ প্রত্যাশামতোই দলে রয়েছেন ঝুলন গোস্বামী ৷ ঝুলন ছাড়াও বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন বাংলার আরও দুই ক্রিকেটার দীপ্তি শর্মা এবং রিচা ঘোষ (team India squad for ICC womens world cup 2022 announced) ৷

8. Kapil Dev Birthday : অকুতোভয় কপিল, একদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় যুগের রূপকার

তাঁর হাত ধরেই প্রথমবার বিশ্বকাপ জয় করেছিল ভারত ৷ 1983-র সেই বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ়কে হারায় ভারত৷ সেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক কপিল দেবের আজ 63 তম জন্মদিন ৷

9. Chakda Xpress Teaser : চাকদা এক্সপ্রেসের টিজার নিয়ে হাজির অনুষ্কা, ঝুলনে মজে বিরাট-পত্নী

ছবির টিজার প্রকাশ করলেন ঝুলনের চরিত্রে অভিনয় করা অনুষ্কা শর্মা ৷ ঝুলনও টুইটারে শেয়ার করেছেন টিজার ৷

10. Corona Update in India : একলাফে দৈনিক সংক্রমণ 90 হাজারে, আতঙ্ক বাড়াচ্ছে ওমিক্রন

করোনা সংক্রমণ লাখের কাছাকাছি পৌঁছাল (India reports 90,928 fresh COVID cases in the last 24 hours) ৷ ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 2 হাজার 630 ৷