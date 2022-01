1. Shantanu Thakur called meeting : সন্ধেয় ঠাকুরনগরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিজেপি ছাড়া নিয়ে জল্পনা

এবার কি বিজেপি ছাড়ছেন শান্তনু ঠাকুর (is Shantanu Thakur leaving bjp?)? সেই জল্পনাই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ আজ ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে জরুরি ভিত্তিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে (Shantanu Thakur called meeting) বসছেন তিনি ৷

2. Babul Supriyo tests Corona Positive : তৃতীয়বার করোনায় সংক্রামিত বাবুল সুপ্রিয়

করোনায় সংক্রামিত বাবুল সুপ্রিয় এবং তাঁর পরিবারের সব সদস্য (TMC leader Babul Supriyo tests covid positive along with family) ৷

3. Schools Shut : কোভিড রুখতে তেলাঙ্গানা-পঞ্জাবে বন্ধ স্কুল, জারি নাইট কার্ফু

কোভিড সংক্রমণ সাংঘাতিক বেড়ে চলায় এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল পঞ্জাব ও তেলাঙ্গানায় (Telangana schools to remain shut from Jan 8 to 16) ৷ পঞ্জাবে জারি হয়েছে নাইট কার্ফু (Punjab Night Curfew)৷

4. AIIMS cancels doctors' winter vacation: বাড়ছে কোভিড, ডাক্তারদের শীতকালীন ছুটি বাতিল করল এইমস

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের জেরে হু হু করে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ ৷ সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্র ও দিল্লির ৷ এই পরিস্থিতিতে ডাক্তারদের শীতকালীন ছুটি বাতিল করল এইমস (AIIMS cancels doctors' winter vacation)৷

5. Laxmi and Abhishek test covid positive : করোনা আক্রান্ত লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও অভিষেক ডালমিয়া

করোনা আক্রান্ত প্রাক্তন মন্ত্রী ও বাংলার অনূর্ধ্ব-25 দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ আপাতত তিনি নিভৃতবাসে রয়েছেন। করোনা আক্রান্ত সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়াও (Covid Positive Laxmiratan Shukla And CAB President) ৷

6. Arvind Kejriwal tests Covid Positive : করোনা আক্রান্ত কেজরিওয়াল, বাড়িতেই নিভৃতবাসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

করোনা আক্রান্ত হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ সামান্য উপসর্গ রয়েছে তাঁর (Kejriwal tests Covid Positive) ৷

7. New COVID Cases in US : আমেরিকায় 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণ 10 লক্ষ ছাড়াল

করোনায় ভয়াবহ পরিস্থিতি আমেরিকায় ৷ একদিনে 10 লক্ষের বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হল সে দেশে (US Reports 1 Million New COVID Cases in A Day) ৷ প্রায় 4 মাস পর আমেরিকায় লক্ষাধিক মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসাপাতালে ভর্তি রয়েছে (Over 1 Lakhs US citizens hospitalized with COVID 19) ৷ শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি আমেরিকায় ৷

8. Belur Math Closed: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে বন্ধ বেলুড় মঠ

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে আগামী 25 জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে মঠ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ (Belur Math Closed)। তবে অনলাইনে দেখা যাবে অনুষ্ঠান ৷

9. Mamata on R D Burman death anniversary: সুরের আকাশের ভিন্ন এক ধ্রুবতারা, পঞ্চমদার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মমতার

28 বছর হল তিনি নেই ৷ আজ আরডি বর্মনের মৃত্যুবার্ষিকীতে (R D Burman death anniversary) শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on R D Burman death anniversary)৷

10. Omicron Variant spreading Fast : ডেলটার তুলনায় 70 গুণ দ্রুত ফুসফুসে ছড়ালেও প্রাণঘাতী নয় ওমিক্রন, দাবি গবেষণায়

ডেলটার থেকে অনেক দ্রুত ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়তে পারে ওমিক্রনের জীবাণু (How heavily mutated Omicron variant is spreading so fast) ৷ প্রায় 70 গুণ বেশি দ্রুত ৷ এমনটাই জানিয়েছে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা ৷ তবে, দ্রুত ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়লেও, বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না করোনার নয়া এই প্রজাতি ৷