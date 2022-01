করোনা সংক্রমণ বাড়ছে দ্রুত গতিতে ৷ সঙ্গে ওমিক্রন ভ্য়ারিয়্যান্ট ৷ (India reports 27553 new covid cases in the last 24 hours)

2. মুসলিম মহিলাদের অসম্মানের অভিযোগ, ব্লক করা হল ‘বুল্লি বাই’ অ্যাপ

মুসলিম মহিলাদের অসম্মান ও হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে ‘বুল্লি বাই’ নামে অ্যাপকে ব্লক করল কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক (Bulli Bai app targeting Muslim women) ৷ দিল্লির এক মহিলা সাংবাদিকের অভিযোগের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ তাঁর ছবি ওই অ্যাপে বিকৃত করে ব্যবহার করার অভিযোগ করেন ওই সাংবাদিক ৷ অভিযোগ মুসলিম মহিলাদের অসম্মান করাই ওই অ্যাপ তৈরির উদ্দেশ্যে (Cyber Crime Against Woman in Delhi) ৷

3. ভক্তদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা বার্তা, সুশান্ত ফিরে এসেছে !

সুশান্ত সিং রাজপুতের (Sushant Singh Rajput New Year wish) ফেসবুক হ্যান্ডেল থেকে ভক্তদের (New Year wishes from sushant Facebook handle) নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো হল ৷

4. হাঁফ ছেড়েছে কুমিরমারি, সাতজেলিয়ায় অব্যাহত বাঘ-বন্দি খেলা

'মহারাজা, তোমারে সেলাম ৷' বন দফতরের আধিকারিকরা মনে মনে এখন বোধহয় এটাই ভাবছেন ৷ বাঘ ধরতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা তাঁদের ৷ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখন প্রায় রোজই দেখা দিচ্ছেন দক্ষিণরায় ৷ মানুষের গন্ধে ঢুকে পড়ছেন লোকালয়ে ৷ কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটার আগে বাঘকে খাঁচা বন্দি করতে উঠে পড়ে লেগেছে বন দফতর (Tiger fear in Gosaba) ৷

5. চিনকে পাল্টা দিতে সীমান্তে সড়ক-সেতু নির্মাণে মনোযোগী বিআরও

গলওয়ান সংঘর্ষ (Galwan Valley) উত্তর সময়ে এখনও উত্তপ্ত ভারত ও চিনের (Indo China conflict) সীমান্ত ৷ বেজিং-এর আগ্রাসী নীতির পাল্টা দিতে সীমান্তে একের পর এক নির্মাণে (BRO constructs roads bridges in Indo China border) মনোযোগী হয়েছে দিল্লি ৷ এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানালেন বিশেষজ্ঞরা ৷ লিখছেন ইটিভি ভারতের সৌরভ শর্মা ৷

6. মন্দির দর্শনে কঠোর পদক্ষেপ বৈষ্ণো দেবী মন্দির কর্তৃপক্ষের

শনিবার ভোর হওয়ার খানিক আগে বৈষ্ণো দেবী মন্দির দর্শনের সময় ভিড়ে চাপা পড়ে মারা যান 12 জন ৷ এর জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে কমিটিকে ৷ এখন মন্দির দর্শনে কড়াকড়ি করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন (Pilgrims queue outside Mata Vaishno Devi Shrine) ৷

7. ঘনকুয়াশা আর ঠান্ডায় কাবু দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ

বিভিন্ন রাস্তার জায়গায় জায়গায় কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে মানুষ ৷ প্রচণ্ড ঠান্ডায় এছাড়া উপায় নেই ৷ তার মধ্যেই চলছে চা বিক্রি, যাত্রীদের অপেক্ষায় রয়েছে অটোচালক ৷ ঠান্ডায় সংকটে সাধারণ মানুষ (Chilling Cold Wave in Delhi, Uttar Pradesh) ৷

8. বিমানবন্দরে ছাড়তে গিয়ে ভিকিকে উষ্ণ আলিঙ্গন ক্যাটের, ভাইরাল ভিডিয়ো

নতুন বছরের প্রথম দিনটা স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে ইন্দোরে ফিরলেন ভিকি কৌশল (vicky katrina spotted)৷ তাঁকে ছাড়তে বিমানবন্দরে যান ক্যাটরিনা কাইফ ৷ হাবিকে উষ্ণ আলিঙ্গনে (Katrina Kaif hugs Vicky Kaushal) বিদায় জানান তিনি ৷ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল (viral video of Katrina Kaif Vicky Kaushal) হয়েছে ৷

9. কোভিড আক্রান্ত ম্যাকগ্রা, থাকতে পারবেন না গোলাপি টেস্টে

করোনা আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন অজি জোরে বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রা (Australian pace legend Glenn McGrath has tested positive for COVID-19) ৷ সেই কারণে গোলাপি টেস্টেও উপস্থিত থাকতে পারবেন না তিনি ৷

10. রান না করলে শীঘ্রই বাদ পড়বেন পূজারা, মত প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচকের

চেতেশ্বর পূজারাকে বাদ দেওয়ার পক্ষে প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক সরণদীপ সিং (Sarandeep Singh Remarks on Cheteshwar Pujara) ৷ তাঁর মতে, রান না করতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম একাদশে জায়গা হারাবেন পূজারা ৷ বিশেষ করে যখন শ্রেয়স আইয়ারের মতো ক্রিকেটার সেঞ্চুরি করে স্কোয়াডে থেকেও বাইরে বসে রয়েছেন (Sarandeep On Indian Middle Order) ৷