তৃণমূল কংগ্রেসের 24 তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মী সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (24th Foundation Day of TMC) ৷ যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করার কথা বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ সেই সঙ্গে মানুষের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলের নেতাদের উদ্দেশ্যে (Stay United against Injustice Massage from TMC Supremo Mamata Banerjee) ৷

2. অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে নতুন বছরের শুভেচ্ছা রামনাথ-মোদি-মমতার

এ দিন সকালে দেশবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব ৷ প্রথমজন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi wishes on new year 2022) এবং দ্বিতীয়জন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee wishes on new year 2022)৷ দেশ হিসেবে ভারত যাতে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে সেই আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ নতুন বছরে সবার শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷

3. 24th Foundation Day of TMC : অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধের ডাক, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুতের আহ্বান মমতার

তৃণমূল কংগ্রেসের 24 তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মী সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (24th Foundation Day of TMC) ৷ যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করার কথা বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ সেই সঙ্গে মানুষের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন তৃণমূলের নেতাদের উদ্দেশ্যে (Stay United against Injustice Massage from TMC Supremo Mamata Banerjee) ৷

4. আজ থেকে চিনের নতুন সীমান্ত আইন, দুশ্চিন্তা না করার পরামর্শ সামরিক বিশেষজ্ঞের

প্রবীণ যুদ্ধ এবং সামরিক বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ডাঃ জি ডি বক্সি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌরভ শর্মাকে একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, চিনের নতুন সীমান্ত আইন (China new Border Law) নিয়ে ভয় পাওয়ার দরকার নেই ৷

5. দেশে দৈনিক সংক্রমণ 22 হাজারে, আজ থেকে 15-18 বছর বয়সিদের ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন

নতুন বছর ৷ উৎসবের মরশুম ৷ আর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ এবং ওমিক্রন ৷ (India reports 22775 new cases in the last 24 hours)

6. বছরের প্রথম দিনেই কমল গ্যাসের দাম

বছরের প্রথম দিনেই 100 টাকা কমল এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৷ যদিও ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের দাম কমানো হয়নি ৷ কমেছে 19 কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম (Price of commercial LPG reduced by 100 rupees) ৷

7. বিরাটকে বলা হয়েছিল টি-20’র দায়িত্ব না ছাড়তে, সৌরভের দাবিতে সিলমোহর চেতনের

এ বার বিরাট কোহলির দাবি নসাৎ করলেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান চেতন শর্মা (Chetan Sharma on Captaincy Controversy) ৷ জানিয়ে দিলেন, বিরাটকে টি-20 অধিনায়কত্ব না ছাড়তে সবাই অনুরোধ করেছিল (Everyone told Virat Kohli not to quit T20 captaincy) ৷ আর সেই তালিকায় নির্বাচক কমিটির সদস্য এবং বিসিসিআই কর্তারাও ছিলেন বলে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান চেতন শর্মা ৷

8. বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত 12, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নতুন বছরের প্রথম দিনে দুর্ঘটনা মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে ৷ মারা গিয়েছেন অন্ততপক্ষে 12 জন ৷ আহত অনেকে ৷ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা (Stampede at Vaishno Devi Shrine) ৷

9. Kaikhali Godown Fire : রংয়ের গুদামে বিধ্বংসী আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 15টি ইঞ্জিন

দমদম বিমানবন্দর সংলগ্ন কৈখালিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ রং রাখার গুদামে বিধ্বংসী আগুন (Kaikhali Godown Fire) ৷ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে দমকলের 15টি ইঞ্জিন ৷ ডাকা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও ৷

10. বছরের প্রথম সূর্যোদয়, সাক্ষী থাকতে ভিড় দিঘার সৈমুদ্র সৈকতে

একুশ পেরিয়ে বাইশে পা ৷ নতুন বছরের প্রথম সূর্যোদয় ৷ আর তা দেখতে দিঘায় ভিড় জমিয়েছেন উৎসুক পর্যটকরা ৷ সারা বছর ধরে কোভিড আতঙ্কে দিন কেটেছে রাজ্য তথা দেশবাসীর ৷ এখনও তা পিছু ছাড়েনি ৷ বরং ফের ঊর্ধ্বমুখী দেশে ও রাজ্যের সংক্রমণ ৷ সঙ্গে দোসর ওমিক্রন ৷ তাও আশার আলো হাতছাড়া করেননি সমুদ্রে আসা মানুষ ৷ (Tourists enjoy new year sunrise in Digha)