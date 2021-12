1. Atal Bihari Vajpaee birth aniversary : বাজপেয়ীই তাঁর অনুপ্রেরণা, অটলের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদির

টুইটারে এদিন নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "জন্মদিনে অটলজি'কে স্মরণ ৷ দেশের মানুষকে তাঁর উৎকর্ষ পরিষেবা প্রদানের ঘটনায় আমরা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত ৷ ভারতকে শক্তিশালী এবং আরও উন্নত দেখতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি (Modi says Vajpayee devoted his life towards making India strong and developed) ৷"

2. Changes in BJPs District Organisation : লোকসভা অনুযায়ী জেলা সংগঠন বিজেপির, 36টি সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বে নতুন মুখ

এবার লোকসভা ভিত্তিক সংগঠন সাজালো রাজ্য বিজেপি (Changes in BJP District Leadership) ৷ জেলা সংগঠনগুলিকে লোকসভা অনুযায়ী ভেঙে মোট 42টি সাংগঠনিক জেলা তৈরি করল বিজেপি ৷ যে সংগঠনে পুরনোদের মধ্যে মাত্র 6 জন জায়গা পেয়েছেন (State BJP Makes major Changes in District Organisation) ৷

3. দেশবাসীকে ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর

ক্রিসমাসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi greets Citizens of India on Merry Chirstmas) ৷ শনিবার সকালে এক শুভেচ্ছাবার্তায় প্রধানমন্ত্রী ক্রিসমাসে দেশজুড়ে সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তাও দিলেন।

4. ক্যারলের সুরে বড়দিন উদযাপন চন্দননগর ও ব্যান্ডেলে

রাত 12টা বাজতেই চার্চ বেল বাজিয়ে ক্যারলের সুরে বড়দিন পালন চন্দননগর ও শ্রীরামপুর চার্চে ৷ তবে, এ বছর 12টার পরিবর্তে রাত 10টায় ব্যান্ডেল চার্চে উপাসনার (Christmas Carol at Bandel Church) আয়োজন করা হয় ৷ করোনা পরিস্থিতিতে ভিড় এড়াতে তিন জায়গায় আলাদাভাবে প্রার্থনার আয়োজন করা হয় এ বছর ৷ আলোর রোশনাই ও ক্যারলের (Christmas Celebration With Tune of Carol) সুরে বড়দিন উদযাপন হয় একসময়ের ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে ৷

5. Park Street Arrest : মদ্যপদের তাণ্ডব থামাতে গিয়ে পার্ক স্ট্রিটে আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেফতার চার

বড়দিন উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবারও বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রিটে ৷ সেখানে শুক্রবার রাতে একটি নাইট ক্লাবের সামনে গোলমাল হয় ৷ পুলিশকে হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে ৷ গ্রেফতার হয় চারজন (Kolkata police arrest four drunk youths from Park Street) ৷

6. বর্ধমান পৌরসভার অডিট রিপোর্টে 23 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ

বর্ধমান পৌরসভায় 23 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ (Burdwan Municipality Corruption allegation) ৷ পৌরসভা এলাকায় বেশ কিছু বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি হয়ে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্যের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অডিট রিপোর্টে ৷

7. বড়দিন উদযাপন, বো ব্যারাকে ফিরল চেনা ছবি

কলকাতায় ক্রিসমাস পালনের কথা উঠলেই যে যে এলাকার নাম সবার আগে মাথায় আসে তার অন্যতম হল মধ্য কলকাতার বউবাজারের বো ব্যারাক (people came in large numbers to celebrate the Christmas eve in Bow Barracks)৷ প্রতিবছর বড়দিন উপলক্ষে বো ব্যারাক সেজে ওঠে রঙিন আলোর মালায়, লাগানো হয় ক্রিসমাস ট্রি । চলে নানা ধরনের অনুষ্ঠান ৷

8. পুরুলিয়ার পর্যটন চিত্রে নতুন সংযোজন ‘মাটির সৃষ্টি’

পুরুলিয়ার পর্যটন চিত্রে নতুন পালকের সংযোজন (New Tourist places in Purulia) ৷ রাঙা মাটির দেশে, ‘মাটির সৃষ্টি’ (Matir Srishti) পর্যটনের উদ্বোধন করল জেলা প্রশাসন ৷ পাহাড়পুরে 4টি পর্যটন কেন্দ্রের সূচনা করা হয়েছে (Paharpur is New Tourist Spot of Purulia) ৷ যেগুলি হল পুঞ্চার বদড়া, মানবাজার 1 ব্লকের হাতিপাথর, বরাবাজারের রাজাপাড়া এবং কাশীপুরের পাহাড়পুর পর্যটন কেন্দ্র ৷

9. পিস্তলে মাত্র একটা গুলি, আর তাতেই নিজেকে শেষ করেছিলেন বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ

মাত্র 15 বছরে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন তিনি ৷ তারপর যোগ দেন হিন্দুস্তান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনে ৷ কাকোরি ট্রেন ডাকাতির অন্যতম সদস্য তিনি ৷ নিজের ভালবাসার পিস্তলটিতে বেঁচে ছিল একটি গুলি ৷ সেই গুলিতে নিজেকে শেষ করেন চন্দ্রশেখর আজাদ ৷

10. রাজস্থানে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার মিগ-21 যুদ্ধ বিমান, নিখোঁজ পাইলট

রাজস্থানের জয়সলমেরে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার মিগ-21 যুদ্ধ বিমান (MiG 21 fighter jet crashes in Rajasthan) ৷ ঘটনার পর থেকে সন্ধান মেলেনি যুদ্ধ বিমানের পাইলটেরও ৷