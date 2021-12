1. Binay Tamang Joins TMC : তৃণমূলে যোগ দিলেন বিনয় তামাং

তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন জিটিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিনয় তামাং (Binay Tamang Joins TMC) ৷ বিমল গুরুংয়ের পর বিনয়ের তৃণমূলে যোগ পাহাড়ে তৃণমূলের ভিত আরও মজবুত করল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

2. Howrah Municipal Corporation Election : হাওড়া সংশোধনী বিলে রাজ্যপালের অনুমোদন, হাইকোর্টে হলফনামা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সংশোধনী বিল 2021-এ রাজ্যপালের অনুমোদন মিলেছে বলে হলফনামাতে দাবি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের । তাই নির্বাচনে কোনও জটিলতা নেই, আদালতে জানিয়েছে কমিশন ৷ (State Election Commission claims of Howrah Municipal Corporation Election to Calcutta High Court)

3. WB Governor Jagdeep Dhankhar : এখানে শাসকের আইনই আইন, শিক্ষা নিয়ে রাজ্যকে আক্রমণ রাজ্যপালের

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে টুইটে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ আর সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিলেন (WB Governor Jagdeep Dhankhar criticises State Government over Education) ৷

4. Night curfew imposed in UP: ওমিক্রন রুখতে নাইট কার্ফু উত্তরপ্রদেশে, কড়াকড়ি বিয়ের অনুষ্ঠানেও

ওমিক্রনের (Omicron scare) সংক্রমণ রুখতে নাইট কার্ফু (Night curfew imposed in UP) জারি করল উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন ৷ শনিবার থেকে রাত 11টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত নাইট কার্ফু জারি থাকবে ৷ কড়াকড়ি করা হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠানেও ৷

5. Bangladesh refuses to receive smugglers body: মালদায় বিএসএফের গুলিতে নিহত পাচারকারীর দেহ ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার বাংলাদেশের

মালদায় (Malda news) বিএসএফের গুলিতে নিহত পাচারকারীর দেহ ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করল বাংলাদেশ (Bangladesh refuses to receive smugglers body) ৷ এই নিয়ে দু’দেশের মধ্যে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন ৷

6. Bangladesh launch fire: বাংলাদেশে যাত্রীবাহী লঞ্চে বিধ্বংসী আগুন, লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু

শুক্রবার ভোররাতে ঝালোকাঠিতে সুগন্ধা নদীর উপর এমভি অভিযান শীর্ষক লঞ্চে ভয়াবহ আগুন লাগে (Bangladesh launch fire) ৷

7. Dilip Ghosh on Municipal Election 2022 : কলকাতায় হারলেও জেলার পৌরভোটে জোর টক্কর দেবে বিজেপি, দাবি দিলীপের

কলকাতায় বিজেপির সংগঠন দুর্বল ছিল ৷ পুলিশ প্রশাসনও শাসকদলের হয়ে কাজ করেছিল ৷ তাই কলকাতা পৌর নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এমনটাই দাবি করেছেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on KMC Election 2021 Result) ৷ তবে জেলায় তৃণমূল সেই সুযোগ পাবে না বলেই মনে করেন তিনি ৷ রাজ্যের বাকি পৌরসভা ও পৌরনিগমগুলির ভোটে বিজেপি তৃণমলকে জোর টক্কর দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দিলীপ (Dilip Ghosh on Municipal Election 2022) ৷

8. Pele discharged : ক্রিসমাসের আগে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন পেলে

ক্রিসমাসের আগে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে বাড়ি ফিরলেন এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো (Pele dischsrges from hospital before Christmas) ৷ ক্রিসমাসটা পরিবারের সঙ্গেই কাটাবেন তিনি ৷

9. Child Molestation in Baranagar : খোদ পুলিশ আবাসনে নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ রাজমিস্ত্রির !

বৃহস্পতিবার বিকেলে আবাসনের অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে বেরিয়েছিল মেয়ে ৷ তখনই আবাসনে কর্মরত এক রাজমিস্ত্রি তাদের মেয়েকে যৌন নিগ্রহ করে (ten years girl get molest by a mason in Baranagar police quarters) ৷ এমনটাই অভিযোগ পরিবারের ৷

10. Dharam Sansad in Haridwar : হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে বিতর্কিত মন্তব্য, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ তৃণমূলের

গত 17 ও 18 ডিসেম্বর উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের বেদ নিকেতন ধামে ধর্ম সংসদের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে কিছু ধর্মীয় বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ সেই নিয়ে পুলিশের কাছে ও নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস (tmc files complaint in election commission against haridwar dharam sansad alleged hate speech) ৷