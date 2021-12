1. Mamata on KMC Election 2021 Results: বিজেপি ভোকাট্টা, সিপিএম নো পাত্তা, কংগ্রেস স্যান্ডউইচ ! কলকাতা জয়ের পর কটাক্ষ মমতার

কলকাতা পৌর নির্বাচনে (KMC Election 2021 Results) বিরাট জয়ের পর বিরোধীদের একহাত নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on KMC Election 2021 Results) ৷ তাঁর দাবি, এটা গণতন্ত্রের জয় (Mamata Banerjee slams opposition) ৷

2. Patient Body Recover : হাসপাতালের শৌচালয়ে উদ্ধার রোগীর ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের (Siliguri District Hospital) শৌচালয় থেকে উদ্ধার হল এক রোগীর ঝুলন্ত দেহ (Patient Body Recover in Hospital Toilet) ৷ মৃতের নাম সুরজিৎ চক্রবর্তী ৷ গত 18 ডিসেম্বর তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ৷

3. KMC Election 2021 Results : 140-এ জয়ী আবু তাহের মোল্লা, শুরু সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

140 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী শাসকদলের আবু তাহের মোল্লা ৷ রাস্তায় নেমে উল্লাস করছেন দলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ তাঁদের দাবি এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।

4. KMC Election 2021 Results : 8 নম্বর ওয়ার্ডে এগিয়ে তৃণমূল, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ সিপিআইএম প্রার্থীর

পঞ্চম রাউন্ড গোনার শেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভোটগণনা কেন্দ্রের বাইরে বেরিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হলেন 8 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী মাধব বসু ৷ তিনি জানালেন, পঞ্চম রাউন্ড শেষে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী 1 হাজার 230 ভোটে এগিয় গিয়েছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, ভোটের দিন শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয় থেকে তাঁকে মেরে বের করে দিয়েছে ঘাসফুলের বাইক বাহিনী (CPIM candidate Madhab Bose alleges of TMC rigging in 8 no ward in KMC Election 2021) ৷ সেই সময় প্রতিটি বুথে প্রায় 350-400 ছাপ্পা ভোট দিয়েছে তৃণমূল ৷ তাই এই জয় গণতন্ত্রের জয় নয়, হার্মাদ বাহিনীর জয় ৷

5. KMC Election 2021 : নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন আক্রান্ত কংগ্রেস প্রার্থীর

সোমবার রাতে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানের 16 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী রবি সাহাকে তাঁর বাড়ির সামনেই বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ এবার নিরাপত্তার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি (Congress Candidate allegedly beaten by TMC appeals for security in Calcutta High Court) ৷

6. PM Modi’s photo on vaccine certificate: টিকার শংসাপত্রে মোদির ছবির বিরোধিতা, আবেদনকারীকে ₹1 লাখ জরিমানা আদালতের

করোনা টিকার শংসাপত্রে (PM Modi’s photo on vaccine certificate) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবির বিরোধিতা করে যে আবেদন করা হয়েছিল তা খারিজ করে দিল কেরালা হাইকোর্ট (Kerala HC dismisses plea)৷ আবেদনকারীকে ₹1 লাখ জরিমানা (Kerala HC fines petitioner Rs 1 lakh) করা হয়েছে ৷

7. KMC Election 2021 Results : পরাজিত বামপ্রার্থী করুণা সেনগুপ্ত, হাতছাড়া দীর্ঘদিনের গড়

কলকাতা পৌরভোটে 10 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই প্রার্থী করুণা সেনগুপ্ত পরাজিত হলেন ৷ এই ওয়ার্ডে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । ব্যবধান 2 হাজার 267 । তাঁর পরাজয়ে উত্তর কলকাতার শেষ আশা নিভে গেল । একা কুম্ভ ছিলেন বামপ্রার্থী করুণা সেনগুপ্ত (CPI candidate Karuna Sengupta alleges of TMC rigging for her defeat in 10 no ward) । অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে বামফ্রন্টের দখলে ছিল এই ওয়ার্ড ৷ তবে বর্ষীয়ান বামপ্রার্থী তাঁর হারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন ৷ 2002-এ উপনির্বাচনে করুণা সেনগুপ্ত জয়ী হয়েছিলেন । তার আগে তাঁর স্বামী পুর্ণেন্দু সেনগুপ্ত এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন ।

8. KMC Election 2021 Results : 16 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শুক্লা ভড়

16 নং ওয়ার্ডে জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শুক্লা ভড় ৷ তাঁর জয়ে উচ্ছ্বসিত ঘাসফুলের কর্মী, সমর্থকেরা ৷ এই জয়ে তিনিও আনন্দিত ৷ সাংবাদিকদের তৃণমূল প্রার্থী জানালেন, সারাবছর মানুষের কাজ করেছেন, তাই জিতেছেন ৷ আবারও মানুষের কাজই করবেন ৷ বিরোধী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিরোধী বলে তো কেউ নেই ৷" (TMC candidate Shukla Bhor wins from 16 number ward in KMC Election 2021)

9. Constable Committed Suicide in Hooghly : নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী সিঙ্গুর পুলিশ লাইনের কনস্টেবলের

সিঙ্গুর পুলিশ লাইনে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু কনস্টেবলের (Singur police line Incident) ৷ নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলে মনে করা হচ্ছে (Constable Committed Suicide in Hooghly) ৷ তবে মৃত্যুর পিছনে আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

10. Aleixo Reginaldo Lourenco joins TMC : মমতার হাত ধরে তৃণমূলে গোয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি

গোয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অ্যালেক্সিও রেজিনাল্ডো লৌরেনকো তৃণমূলে যোগ দিলেন (Acting President of Goa Congress Aleixo Reginaldo Lourenço Join TMC) ৷ আজ কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তিনি ৷ অ্যালেক্সিও রেজিনাল্ডো লৌরেনকো (Aleixo Reginaldo Lourenço Join TMC) গোয়া কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন ৷