1.লালবাজারের তৎপরতায় রাওয়াতের মৃত্যু নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট সরল

বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে (Bipin Rawat death) আপত্তিকর পোস্ট (offensive posts over Rawat death) নিয়ে ফেসবুক-সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া (offensive social media posts) প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযোগ জানাল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police takes action)৷ এরপরই সরিয়ে দেওয়া হয় সেই পোস্টগুলি ৷

2.কর্মীদের অসহযোগিতাতেই নন্দীগ্রামে হার মমতার, ভাইরাল অডিয়োয় নাম জড়াল সুব্রত বক্সির

ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপ ঘিরে জল্পনা ৷ তাতে এক পুরুষ কণ্ঠকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘‘দলীয় কর্মীদের অসহযোগিতাতেই নন্দীগ্রাম (Nandigram Assembly Seat) থেকে বিধায়ক হতে পারেননি রাজ্যের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Subrata Bakshi on Mamata Banerjee defeat in Nandigram) ৷’’ ওই অডিয়ো ক্লিপের কণ্ঠস্বর সুব্রত বক্সির (Subrata Bakshi Viral Audio Clip) বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের ৷

3.কপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত 4 সেনা জওয়ানের দেহ শনাক্ত

বায়ুসেনার চপার দুর্ঘটনায় মৃত বাকি 4 জওয়ানের দেহ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে (IAF Chopper Crash) ৷ সেনার ওই 4 জওয়ানের ডিএনএ পরীক্ষা করে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে (Coonoor Chopper Crash) ৷ আজ তাঁদের দেহ দিল্লির বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে বাড়িতে পাঠানো হবে ৷ সেখানে পরিবারের হাতে তাঁদের দেহ তুলে দেওয়া হবে (last rites with appropriate military honour) ৷

4.স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরাতে মাঠে নেমেছে এসএফআই-এর অ্যান্টি ড্রপআউট স্কোয়াড

স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরাতে মাঠে নেমেছে এসএফআই-এর অ্যান্টি ড্রপআউট স্কোয়াড (SFI Anti Dropout Squad) ৷ সংগঠনের সদস্যদের বক্তব্য, লকডাউনের পর স্কুল খোলা হলেও ভরেনি ক্লাসরুম ৷ বেড়েছে স্কুলছুটের সংখ্যা ৷ এই পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরাতেই শুরু হয়েছে ‘স্কুলে ফেরাও অভিযান’ ৷ অ্যান্টি ড্রপআউট স্কোয়াডের সদস্যরা এই অভিযানে সামিল হচ্ছেন ৷

5.ভাঙন শুরু সামশেরগঞ্জে, গঙ্গাপাড়ে আতঙ্কিত মানুষের ভিড়

সাতসকালে ভাঙন শুরু হল মুর্শিদাবাদের (Murshidabad news) সামশেরগঞ্জের ধানঘরায় (Samserganj ganga erosion) ৷ আতঙ্কে (river bank erosion) গঙ্গার ধারে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয় মানুষ ।

6.জাগোবাংলায় পৌরভোটের বিশেষ কলমে মমতা স্তুতি কবি জয় গোস্বামীর

জাগোবাংলায় কলকাতা পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) প্রাক্কালে বিশেষ কলম লিখলেন কবি-সাহিত্যিক জয় গোস্বামী ৷ যে কলমের (Joy Goswami Write a Column in Jagobangla) প্রতিটি বাক্যে দেখা গেল গত 10 বছরে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পৌরবোর্ডের প্রশংসা ৷ সেই সঙ্গে ছিল রাজ্যের মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসংস্কৃতির প্রশংসাও (Writer Joy Goswami Praised Mamata Banerjee) ৷

7.প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্ট হ্যাক, তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিল টুইটার কর্তৃপক্ষ

শনিবার রাত 2টো নাগাদ কয়েক মিনিটের জন্য হ্যাক হয়ে যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত টুইটার হ্যান্ডেল (Twitter account of PM Modi hacked) ৷

8.অন্ধ্র এবং হরিয়ানায় ধরা পড়ল ওমিক্রন

ক্রমশ সামনে আসছে ওমিক্রন সংক্রমণের ঘটনা (Omicron Scare in India) ৷ কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, দিল্লির পর এবা অন্ধ্রপ্রদেশ এবং হরিয়ানাতেও ধরা পড়ল ওমিক্রন সংক্রমণ ৷

9.নরউইচের বিরুদ্ধে ইউনাইটেডের ত্রাতা রোনাল্ডো-গিয়া

অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন রাফ ব়্যাংনিক (Ralf Rangnick manages Manchester United) ৷ তিনি আসার পরে এখনও অপরাজিত রেড ডেভিলসরা ৷

10.কাশ্মীরে চলছে গুলির লড়াই, মৃত এক জঙ্গি

কাশ্মীরের অবন্তীপোরায় (Awantipora encounter) এনকাউন্টারে মৃত্যু হল এক জঙ্গির (Terrorist killed in Awantipora encounter) ৷ রবিবার ভোরে জঙ্গিদের (Jammu and Kashmir encounter) সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিবিনিময় (Terrorist killed after encounter breaks out between security forces) শুরু হয় ৷