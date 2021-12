1.মমতার নেপাল সফরে 'না' বিদেশমন্ত্রকের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেপাল সফরের অনুমতি দিল না বিদেশমন্ত্রক (MEA says no to Nepal Visit of CM Mamata Banerjee) ৷

2.এবার কলকাতাতেও ওমিক্রন আতঙ্ক !

ওমিক্রন আতঙ্ক কলকাতায় ৷ বিদেশ ফেরত তরুণীকে ঘিরে ওমিক্রন সংক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরে (Omicron Scare in Kolkata) ৷

3.বিপিন রাওয়াতের দুই মেয়েই অত্যন্ত সাহসী, ইটিভি ভারতকে বললেন হরসিমরত

বিপিন রাওয়াতের দুই মেয়েকে ‘সাহসী’ বলে তাঁদের প্রশংসা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরত কউর বাদল (Harsimrat Kaur Badal on General Bipin Rawat's daughters) ৷ শুক্রবারে বিপিন রাওয়াতের (Bipin Rawat Last Rite) বাসভবনে প্রয়াত সিডিএস ও তাঁর স্ত্রীকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন হরসিমরত (Harsimrat Kaur Badal offers last respect to Bipin Rawat) ৷

4.আদালতে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পুলিশকে নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের

গত 24 সেপ্টেম্বর দিল্লির রোহিণী আদালতে শ্যুট আউটের ঘটনা ঘটে ৷ শুক্রবার সেই মামলার শুনানি হয় দিল্লি হাইকোর্টে ৷ সেখানেই এই নির্দেশ দেওয়া হয় (delhi hc directs police to increase security in courts) ৷

5.হাসপাতাল থেকে ছাড়া হচ্ছে না বিকাশ মিশ্রকে, ফের আদালতে সিবিআই

হাসপাতাল থেকে না ছাড়ায় গ্রেফতারির পরেও কয়লা পাচারকাণ্ডে আদালতে পেশ করা গেল না বিকাশ মিশ্রকে (Bikash Mishra Not Being Discharged from Hospital) ৷ ফলে ফের আসানসোল আদালতের দ্বারস্থ হল সিবিআই ৷ গ্রেফতারির পরেও হেফাজতে না পাওয়া, পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে ? তা স্পষ্ট করতেই আদালতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CBI Moves Court on Bikash Mishra Discharge Issue) ৷

6.রাওয়াতের কপ্টার দুর্ঘটনায় তিন বাহিনীর তদন্ত, বিষয়টা ঠিক কী ?

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের (CDS Bipin Rawat chopper crash) হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে তিন বাহিনীর কমিটির উপর ৷ এটি ঠিক কী (What is tri service enquiry)?

7.বাড়ি ফিরল সস্ত্রীক বিপিন রাওয়াতের দেহ, ব্রিগেডিয়ার লিডারকে শেষশ্রদ্ধা রাজনাথের

দেশের প্রথম সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতের শবদেহ এসে পৌঁছাল তাঁদের কামরাজ মার্গের বাড়িতে ৷ সেখানে জনসাধারণ ও সেনা আধিকারিকেরা তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারবেন ৷ দুপুর 2টোয় সেখান থেকে শবদেহ নিয়ে আসা হবে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের ব্রার স্কোয়ারে ৷ সেখানে পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে সেনা সর্বাধিনায়ক ও তাঁর স্ত্রীর ৷

8.মালদায় মহানন্দার তীরে মিলল 800 বছরের পুরোনো জোড়া মূর্তি

আজ সকালে মালদা শহরের মিশনঘাট এলাকা থেকে প্রায় 800 বছরের পুরোনো জোড়া মূর্তি পাওয়া গেল । জানা গিয়েছে, বাচ্চারা মহানন্দা নদীর তীরে খেলা করতে গিয়ে মূর্তি দু'টি দেখতে পায় (Idols found in Malda) ।

9.জেনারেল বিপিন রাওয়াতের পদ পূরণের দৌড়ে এগিয়ে সেনাপ্রধান এম এম নারাভানে

আজ দেশের প্রথম সিডিএস-এর শেষকৃত্য ৷ আর এর সঙ্গে প্রশ্ন কে হবেন পরবর্তী সেনা সর্বাধিনায়ক ? কেন্দ্রীয় সরকার খুব শীঘ্রই পরবর্তী সিডিএস নিয়োগ করবে বলে জানা গিয়েছে (Govt to appoint next CDS) ৷ আর এই পদপ্রার্থীদের তালিকায় প্রথমেই রয়েছেন এম এম নারাভানে (Manoj Mukund Naravane) ৷



10.জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হলদিয়ার গবেষক

বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হলদিয়ার গবেষক অনির্বাণ দাস ৷ কয়েক মাস আগেই সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে অনিশ্চয়তার মুখে তাঁর গবেষণা 'কেয়ার ফ্রি সোল' (Care Free Shole of Researcher Anirban Das in uncertainty) ৷