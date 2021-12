1.farmers announce to end agitation : কৃষক আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা

আজ কৃষক আন্দোলনের সমাপ্তির ঘোষণা করেছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ৷ 11 ডিসেম্বর আন্দোলন স্থল থেকে বাড়ি ফিরবেন কৃষকরা ৷

2.দেশের জন্য প্রাণ গিয়েছে স্বামীর, গর্বিত সৎপালের স্ত্রী

গতকাল সকালে হেলিকপ্টারে ওঠার আগে ফোনে শেষবার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন হাবিলদার সৎপাল রাই ৷ তারপর শত চেষ্টা করেও স্বামীকে আর ফোনে পেলেন না মন্দিরা ৷ পরে খবর থেকে জানতে পারেন কুন্নুরে চপার ভেঙে পড়ার কথা (Coonoor Helicopter Crash) ৷

3.TMC in Meghalaya : তৃণমূলে যোগ দিলেন মেঘালয় যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রিচার্ড এম মারাক

আবারও কংগ্রেস ভাঙিয়ে মেঘালয়ে শক্তি বাড়াল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC in Meghalaya) ৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন রিচার্ড এম মারাক (Richard Mrong Marak joins TMC) ৷ তিনি যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি ৷

4.Rohini Court Explosion : দিল্লির রোহিনী আদালতে বিস্ফোরণ, জখম 1

বৃহস্পতিবার সকালে রহস্যজনক বিস্ফোরণ হল দিল্লির রোহিনী আদালতে (Mysterious Explosion took place at Rohini Court in Delhi today) ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

5.Coonoor Chopper Crash : কুন্নরে দুর্ঘটনাস্থলে তদন্তে গেলেন বায়ুসেনা প্রধান

তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলার কুন্নুরে চপার দুর্ঘটনাস্থলে তদন্তে গেলেন বায়ুসেনার প্রধান এয়ার মার্শাল ভিআর চৌধুরী ৷ সঙ্গে ছিলেন তামিলনাড়ুর ডিজিপি সি সিলেন্দ্র বাবু ৷ গতকাল এখানেই প্রাণ হারিয়েছেন সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী ছাড়াও 11 জন (Chopper Crash near Coonoor in Nilgiris district) ৷

6.Black box of crashed IAF Chopper found : উদ্ধার হল দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারের ব্ল্যাকবক্স

পাওয়া গেল দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারের ব্ল্যাকবক্স (MI 17V5 Black box identified ) ৷ এবার কী মিলবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ? সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ ৷

7.Rajnath Singh on Chopper Crash : গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও স্থিতিশীল, সংসদে জানালেন রাজনাথ

তামিলনাড়ু-কর্নাটক সীমানা কুন্নুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান দেশের প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত এবং 11 জন সেনা আধিকারিক ৷ শুধু বেঁচে গিয়েছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং (Group Captain Varun Singh) ৷ আজ সংসদে একটি বিবৃতিতে জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh on Chopper Crash) ৷

8.Chopper Crash at Coonoor : ভেঙে পড়ার ঠিক আগে কুয়াশায় ঢেকে যায় সিডিএস রাওয়াতের চপার

কুন্নুরে সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের (CDS General Bipin Rawat) চপার ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের ভিডিয়ো (IAF chopper crashed at Coonoor) ৷ শেষ মুহূর্তে হেলিকপ্টারটিকে কুয়াশায় ঢেকে যেতে দেখা যায় ৷

9.Sayantika Banerjee injured in road accident : পানাগড়ে সায়ন্তিকার গাড়িতে লরির ধাক্কা, আহত অভিনেত্রী

পানাগড়ে পথ দুর্ঘটনায় আহত অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (Sayantika Banerjee injured in road accident at Panagarh) সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে গেলেন বাঁকুড়ায় ৷

10.Military Career Of Bipin Rawat : উরি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের অন্যতম মাস্টার-প্ল্যানার, একনজরে রাওয়াতের উল্লেখযোগ্য কীর্তি

কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতার অভাবে মাঝ আকাশ থেকে কুন্নুরে ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই-17ভি-5 ৷ সেই চপারেই সওয়ার ছিলেন 2019 ডিসেম্বরে দেশের প্রথম সর্বাধিনায়কের পদে আসীন হওয়া বিপিন রাওয়াত ৷ ওয়েলিংটনের সেনা হাসপাতালে কয়েকঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে প্রয়াত হন বিপিন রাওয়াত (CDS General Bipin Rawat Died In Helicopter Crash in Tamil Nadu) ৷