1.Ol Chiki Language Teachers : ফের অস্বস্তিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন, চেয়ারম্যান ও সচিবকে তলব হাইকোর্টের

এবার অলচিকি ভাষায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠল এসএসসি-র বিরুদ্ধে (allegation of irregularities in recruitment process) ।

2.Nagaland Govt on AFSPA : আফস্পা প্রত্যাহারে কেন্দ্রকে আবেদন জানাতে পারে নাগাল্য়ান্ড সরকার, বাতিল হতে পারে হর্নবিল

গত শনি ও রবিবারে নাগাল্যান্ডে সেনার গুলিতে 15 জন মারা গিয়েছেন ৷ এই ঘটনার পর আফস্পা বাতিলের দাবি উঠেছে ৷ এবার এই নিয়ে কেন্দ্রকে আবেদন জানাতে চলেছে নাগাল্যান্ড সরকার (Nagaland government to appeal Centre for repealing AFSPA) ৷

3.Bimal announces support to Mamata : 24-এ মমতার পাশে থাকার ঘোষণা বিমল গুরুংয়ের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ৷ 2024-এ মমতার দলকেই সমর্থনের ঘোষণা করেছেন তিনি (Bimal Gurung announces support to Mamata Banerjee in 2024) ৷

4.Vickat wedding: ভিক্যাটের বিয়ের এক্সক্লুসিভ ফুটেজের দাম 100 কোটি ! নিকইয়াঙ্কার থেকেও বেশি

ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের বিয়ের (Vickat wedding) এক্সক্লুসিভ ফুটেজের (exclusive wedding footage) স্বত্ব পেতে বিরাট অফার দিল একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ সেই অঙ্কটা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাসের (NickYanka) বিয়ের ফুটেজের থেকেও অনেকটা বেশি ৷

5.Demand for Concrete Dam in Ramnagar : গ্রামে ঢুকছে সমুদ্রের জল, কংক্রিটের বাঁধের দাবি রামনগরবাসীর

ঘূর্ণিঝড় তো দূর অস্ত ৷ সামান্য কোটালের জেরেই সমুদ্রের জল প্রবেশ করে গ্রামে ৷ নোনা জলে ডুবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাষের জমি ৷ সাজানো সংসার, ক্ষেত সবই ধুয়ে যায় সমুদ্রের জলে ৷ সমুদ্র যেন ওঁদের কাছে আতঙ্ক ৷ বোল্ডার টপকে জল ঢুকছে গ্রামে ৷ নষ্ট হচ্ছে ফসল ৷ তাই এবার কংক্রিট বাঁধ তৈরির দাবি জানাচ্ছেন রামনগর এক নম্বর ব্লকের বাসিন্দারা (Demand for Concrete Dam in Ramnagar) ৷

6.Girls molested in UP school: যোগীরাজ্যে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের নাম করে রাতভর স্কুলে যৌন হেনস্থা 17 ছাত্রীকে

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের নাম করে (pretext of practical class) স্কুলে ডেকে এনে যৌন হেনস্থার (Girls molested in UP school) অভিযোগ উঠল 17 জন ছাত্রীকে ৷

7.Goa Congress MLA Resigns : বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা গোয়ার কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গোয়ার কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক রবি নায়েক (Goa Congress MLA Resign) ৷

8.Diamond Harbour Landslide: ডায়মন্ডহারবারে ক্রিক খালে ধস, ঘরছাড়া বেশ কয়েকটি পরিবার

ডায়মন্ডহারবারের ক্রিক খালে ধস (Landslide in Diamond harbour Cric Canal) ৷ যার জেরে ঘরছাড়া বেশ কয়েকটি পরিবার ৷ অনেক বাড়িতে ধসের জেরে ফাটল দেখা দিয়েছে (Diamond Harbour Landslide) ৷ প্রশাসনের তরফে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

9.Jalpaiguri Tista Udyan : জলপাইগুড়ি তিস্তা উদ্যানে বন্যপ্রাণীর রক্তমাখা পায়ের ছাপকে ঘিরে ভাল্লুক আতঙ্ক

জলপাইগুড়ি তিস্তা উদ্যানে ভাল্লুক আতঙ্ক ৷ পার্কের ভিতরে বন্যপ্রাণীর রক্তমাখা পায়ের ছাপ দেখেন বনকর্মীরা (Bear Panic Over Blood Stained Footprints) ৷ আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়াল এলাকায় ৷

10.Rahul Gandhi gives adjournment motion notice : কৃষকদের দাবি নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদে মুলতুবি প্রস্তাব কংগ্রেসের

কৃষকদের দাবি (farmers demand) নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদের (Winter session) উভয় কক্ষে মুলতুবি প্রস্তাব আনল কংগ্রেস ৷ লোকসভায় প্রস্তাব আনেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi gives adjournment motion notice)৷